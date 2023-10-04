"Непряма підтримка Росії": політолог відреагував на обмеження Китаєм експорту дронів для України (відео)

На думку Євгена Магди, не варто "ображатися" на Китай, у якому два роки не було українського посла, а отже – достатньої проінформованості про ситуацію в нашій країні.

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Обмеження Китаєм постачання українцям дронів і комплектуючих, необхідних для ефективного ведення бойових дій, є непрямою підтримкою Росії. Таку думку висловив Євген Магда, директор Інституту світової політики, в ефірі YouTube-каналу Фокус.

"Для Китаю дуже важливо зберігати обличчя. Дуже важливо бути гравцем", – наголосив експерт.

За словами Євгена Магди, Китай продовжує називати повномасштабне вторгнення РФ на територію нашої країни "українською кризою", щоб зробити своєрідний "реверанс" перед Росією.

Також експерт наголосив, що перш ніж "ображатися" на Пекін варто зрозуміти, що Україна зробила, аби вибудувати відносини з країною, яка є постійним членом Ради безпеки ООН і має ядерний потенціал.

"У нас два роки не було посла в Китаї. Як ми могли доносити туди інформацію, виникає логічне питання", – каже Євген Магда.

Окрім того, директор Інституту світової політики наголосив, "варто розуміти, що світ на сьогодні є багатополярний".

"Якщо ті кого називають "злотий мільярд" на нашому боці, то всі інші – далеко не факт", – зазначив політолог.

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Китай запровадив обмеження на експорт дронів: деталі

Китай запровадив обмеження на експорт цивільних безпілотників великої дальності, які застосовуються на війні в Україні. Таке оголошення 31 липня зробило Міністерство торгівлі країни.

Нові заходи експортного контролю почали діяти з 1 вересня, щоб запобігти використанню дронів у "немирних цілях".

Мінторгівлі у співпраці з Держрадою та Центральною військовою комісією визначили характеристики безпілотників, які заборонять вивозити з країни. Обмеження можуть тривати до двох років.

Причини обмежень

Американське видання ABC News пише, що Уряд китайського лідера Сі Цзіньпіна підтримує Росію у війні, хоча і заявляється про свій нейтралітет. При цьому Китай є провідним розробником і експортером дронів і вже давно засуджує їх застосування у військових цілях.

Наприклад, компанія DJI Technology Co. у квітні 2022 року оголосила про відхід із Росії та України, щоб запобігти використанню своїх дронів у бойових діях.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Останній запевнив, що його країна не збирається постачати Росії зброю. Після цього американський чиновник зазначив, що деякі приватні китайські компанії можуть надавати росіянам допомогу для посилення військового потенціалу.

Нагадаємо, як нещодавно з'ясували в NYT, деякі китайські компанії продовжують торгувати з Україною, але змушені використовувати складну мережу посередників, подібно до того, як Росія обходить санкції США і Європи. Багатьом українцям довелося випрошувати за кордоном, позичати або провозити контрабандою товари, необхідні для поповнення втрат БПЛА.