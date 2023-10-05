"Слуга народу" виключає депутатів, які створюють поганий імідж партії", — Олександр Корнієнко про роботу ВР

Через відпочинок на Мальдівах або Таїланді під час війни, народні депутати неодноразово опинялися у скандалах, але системи покарання для них немає. Політичну відповідальність політики відчують тільки під час виборів, до яких ще далеко, розповів Фокусу перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко.

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Під час великої війни народні депутати України неодноразово опинялися у гучних скандалах. Деякі політики були змушені скласти мандат через суспільне обурення. Зокрема ексдепутат ВР Юрій Арістов, який під час війни у вигляді відрядження полетів у відпустку на Мальдіви, а також екснардеп Андрій Холодов, який начебто через сімейні обставини пів року не відвідував засідання Верховної Ради та перебував за кордоном. Деякі народні обранці лишилися членства у партії президента — зокрема, мажоритарник Микола Тищенко через поїздку в Таїланд.

Фокус запитав першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка, чи змінилися покарання для нардепів, які опиняються у скандалах.

"На жаль, немає системи покарання нардепів, окрім політичної відповідальності перед суспільством. Але для цього треба чекати на вибори. В умовах війни, коли вибори неможливо провести, ми можемо тільки звертатися до особистої відповідальності. Час від часу це працює. Є ексдепутати Арістов та Холодов, які склали мандат, коли до них були питання з боку суспільства. Є депутати, які перебувають під антикорупційними розслідуваннями, але не вважають за потрібне складати мандати — це їх вибір", — розповів Корнієнко Фокусу .

За словами першого заступника голови ВР, прямих порушників Конституції, Верховна Рада позбавила мандата — йдеться про депутатів, які мали інше громадянство, окрім українського. А також СН виключила з партії тих, хто створює поганий імідж. Інших важелів впливу на нардепів у Верховній Раді нема.

"Звичайно, ми маємо збільшувати суспільний тиск з різних боків. "Слуга народу" виключає депутатів, які створюють поганий імідж партії влади, або знімають з керівних посад. Це той мінімум, на який можемо розраховувати, щоб показати, що ми більш не відповідаємо за цю людину, вона сама по собі", — додав Корнієнко.

Про те який буде державний устрій України після перемоги, чи вистачить нашій країні сил на тривалу війну та чи можуть західні партнери припинити підтримку — усі ці та інші питання Фокус поставив першому заступнику голови Верховної Ради Олександру Корнієнко в ексклюзивному інтерв'ю "Посилювати парламент, або президента — вирішувати суспільству після війни".

Нагадаємо, в Україні деякі декларації вже з'явилися у відкритому доступі, але частина е-декларацій все одно залишиться закритою для суспільства. Причина, як заявив представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський — війна.

Також Фокус писав, що у центрі скандалу опинився нардеп Артем Дмитрук, якого 16 листопада 2021 року виключили з фракції "Слуга народу", та його колега теж нардеп від "Слуги народу" Олександр Куницький — 5 жовтня у Києві вони побили хлопця.