Захоплення Далекого Сходу в Росії. США придумали для Китаю нову "спецоперацію"

Американські політики вважають, що настав час готуватися до війни з ядерними країнами. З Росією може бути протистояння на землі, а з Китаєм — авіаносними групами і флотом. Але є й альтернатива — влаштувати вторгнення китайської армії в РФ.

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Сполученим Штатам варто готуватися до одночасної війни з Китаєм і Росією. Вашингтону доведеться розширювати військові сили, зміцнювати альянси і модернізувати ядерне озброєння, йдеться в 145-сторінковій доповіді Комісії зі стратегічного планування Конгресу США.

Ядерний арсенал США здатний стримати об'єднані сили Росії та Китаю: його склад дає змогу контролювати достатню кількість цілей противника. Американці разом із союзниками мають бути готові перемогти ворогів в один момент, вказують автори доповіді.

"Авторитарні режими Китаю і Росії загрожують міжнародному порядку, який очолюють США. Китайська і російська загрози у 2027-2035 роках стануть ще гострішими. Рішення необхідно ухвалювати зараз, щоб нація була готова", — йдеться в доповіді.

Пріоритет відводиться 30-річній програмі модернізації ядерної зброї США, яку розпочали 2010 року. Інші рекомендації включають збільшення запасів тактичної ядерної зброї в Азії та Європі. Також американцям рекомендується вкладати гроші в оборону, незважаючи на "бюджетні реалії".

"Китай досягне паритету зі США в розгорнутих ядерних боєголовках до середини 2030-х років, якщо продовжить розширювати свій ядерний арсенал такими темпами", — ідеться в документі.

Згідно зі звітами Федерації американських учених, у США є 3708 ядерних боєголовок, а в Росії понад 4000. Запаси Китаю становлять близько 410 боєголовок.

Китай вийшов зі статусу "тихого гравця"

Високопоставлене джерело агентства Reuters, знайоме з процесом підготовки звіту, відмовилося підтвердити, чи знає розвідка США про співпрацю Китаю і Росії в галузі ядерної зброї. США допускають ведення двох воєн, оскільки між двома згаданими країнами може бути "максимальна координація", зазначив співрозмовник.

Республіканці, найімовірніше, використовують доповідь Комісії зі стратегічного планування як політичну зброю проти президента Джо Байдена, сказав журналу Time один із помічників сенаторів.

"Заявлена і бажана політика адміністрації, насправді не відповідає справді небезпечним часам, у які ми живемо", — вказав він.

Планування протидії загрозам і викликам, цілком вписується в роботу сектору нацбезпеки США, каже Фокусу експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

"Росія і США — це дві держави, що володіють найбільшими запасами ядерного озброєння. Разом вони володіють понад 80% такої зброї. Після 2014 року тенденція збільшення ядерної загрози від РФ лише набирала обертів. Війни в Україні, Африці та на Близькому Сході розгойдують світовий порядок. Китай останнім часом не виконує роль "тихого гравця" і просуває себе як антипод Штатам", — пояснив експерт.

Далекий Схід Росії — історичні землі Китаю

Протистояння на два фронти потребуватиме колосальної кількості ресурсів. Найімовірніше, з Росією буде наземне протистояння, а з Китаєм — війна авіаносних груп і флоту, каже Олександр Хара.

Військовий експерт Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Ігор Козій упевнений, що питання Росії практично вирішене, зокрема завдяки Україні. Незважаючи на це, оборонно-промисловий комплекс США потрібно зміцнювати далі, додав він.

"Штати не будуть воювати на два фронти. Буде тільки один — з Китаєм. Залишається відкритим питання Далекого Сходу і російських територій у цьому регіоні. Історично це землі Китаю, тому не виключений варіант проведення операції з вторгнення китайської армії в РФ. Ключ до протистояння з Росією лежить у Китаї. Ніхто не скасовує посилення оборонного сектора США", — прокоментував Фокусу експерт.

Козій вважає за потрібне посилити угруповання американських збройних сил в Індо-Тихоокеанському регіоні. Погрози Росії ядерною зброєю не варто сприймати всерйоз.

"Ймовірно, у США є секретні технології розміщення на супутниках лазерної зброї. Вона збиватиме російські ядерні ракети на початковому етапі зльоту. Я думаю, ці роботи ведуться, адже НАТО не просто так створили", — підсумував аналітик.

Експерт з ядерної енергії з Фонду Карнегі "За міжнародний мир" Анкіт Панда в розмові з виданням Time говорить про надмірну зосередженість комісії Конгресу на загрозі від РФ і Китаю.

"Якщо дотримуватися всіх цих рекомендацій, Штати дуже скоро перейдуть в етап нової гонки озброєнь. США не потрібно збільшувати ядерні сили, щоб успішно стримувати конкурентів", — зазначив він.

Інструментами американської влади можуть бути розумне стримування і дипломатія з РФ і Китаєм, додає віцепрезидент програми глобальної ядерної політики аналітичного центру "Ініціатива з усунення ядерної загрози" Лінн Растен.

Нагадаємо, 11 жовтня Росія звинуватила США в підготовці випробувань ядерної зброї на полігоні в Неваді. Є ймовірність, що якщо США і РФ візьмуться за ядерні випробування, то до них долучиться і Китай.

Фокус раніше писав про виробництво в Китаї нових підводних човнів, здатних нести ядерне озброєння. Субмарина з балістичними ракетами Type 096 буде з поліпшеними показниками безшумності.