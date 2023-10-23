Поповнять ресурси ЗСУ: навіщо в Україні планують скасування заочної форми навчання

Після скасування "заочки", влада обіцяє студентам більше свободи вибору: зможуть самі визначати тривалість навчання, предмети та змінювати спеціальності. Паралельно вирішується питання підготовки наукових кадрів для ЗСУ — інженерів, програмістів та спеціалістів з обробки даних.

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В Україні з 2024 року скасують заочну форму навчання у вищих навчальних закладах. Відбувається оптимізація системи вищої освіти та наближення до європейських стандартів, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами чиновника, студентам дадуть більше свободи дій. Вони зможуть обирати скільки вчитися, цікаві їм предмети та змінювати спеціальність після 1–2 років навчання.

"Студенти за контрактом можуть регулювати терміни навчання. Наприклад, завершити бакалаврат за три роки замість чотирьох. Або навпаки – здобути ступінь за шість років. Це допоможе формувати зручний графік, якщо ви працюєте або хочете приділити більше уваги певним предметам", — зазначив глава Мінцифри. .

"Дистанційне навчання показало себе ефективніше за покупку дипломів та освіти "для галочки", зауважив Федоров.

В Україні велика кількість університетів та навчальних програм. Охочі навчатися вільно, обирають будь-які напрямки, але у пріоритеті має бути дуальна форма навчання, каже Фокусу експерт напряму "Освіта" Українського інституту майбутнього Микола Скиба.

"Так поєднуються реальні робочі завдання в компаніях та аудиторне навчання. У ВНЗ людина день чи два, далі працює. У заочників часто в періодах між сесіями не навчання, а профанація. Дистанційна форма у нас була з початку епідемії COVID, її результати також незрозумілі", — пояснив фахівець.

Кінець "заочки": хто платитиме ВНЗ за контрактами

При заміні заочної та вечірньої форм навчання на дистанційну, ВНЗ не втратять доходи, сказав Фокусуголова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Студенти зможуть побудувати зручний для себе лекційний формат роботи. Доходи явно не втратить, а якщо його співробітники вважають "заочку" джерелом доходу, я маю великі сумніви щодо нормальності цього закладу", — пояснив він.

Офіційна оплата за навчання за контрактом залишиться за дистанційної форми, додав нардеп.

"Ініціатива торкнеться лише абітурієнтів, які вступають до ВНЗ з наступного року. Ті, хто зараз навчається на вечірній чи заочній формі, продовжать навчання до кінця терміну", — сказав Бабак.

Мобілізація аспірантів: заочники поповнять військовий ресурс?

На думку експерта Миколи Скиби, цілком можливе скасування і заочної форми аспірантури. Постає питання відкриття додаткових можливостей для мобілізації.

"Якщо всіх підвести під рушницю, це буде витратою військового ресурсу. А мобілізація для роботи над інтелектуальними завданнями для ЗСУ — інша справа. Армії потрібні інженери, айтішники, фахівці з розвідки та обробки даних. Треба, щоб влада чесно озвучувала такі пропозиції", — додав фахівець.

Якщо скасують заочну аспірантуру, це не вплине на процеси поповнення особового складу ЗСУ, сказав Фокусу адвокат у сфері військового права Микола Максимов.

"Аспірантів-заочників закликають і так до армії. Їх статус не дає права на відстрочку, заочна форма не скасовує службу. Ініціатива щодо скасування "заочки" — це скоріше етап реформування сфери освіти", — прокоментував юрист.

Нагадаємо, в Україні зупинили ухвалення закону про вікові обмеження для студентів, які не підлягають заклику до лав ЗСУ. Нардепи обіцяють не поспішати із внесенням змін до законодавства.

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