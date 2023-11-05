"Є конкурентами з Ізраїлем": експерт про військову допомогу від США Україні

Ситуація може змінитися, якщо війна Ізраїлю проти ХАМАС затягнеться більше ніж на 3 місяці, або перейде на іншу територію, тоді запаси США та Ізраїлю будуть виснажуватися.

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Західні ЗМІ останнім часом почали писати про те, що США розпочали передавати десятки тисяч снарядів призначених для України Ізраїлю. У Пентагоні обіцяють, що потік озброєння Ізраїлю буде стійким, і будуть компроміси у постачанні для обох країн. Що це може означати для України в інтерв'ю Фокусу розповів виконавчий директор Інституту трансформації північної Євразії Володимир Горбач.

На його думку, попри те, що США почали ділити озброєння для Ізраїля і України переживати не варто, оскільки війна з ХАМАС і війна проти РФ — різняться.

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"Потрібно дивитися, яка саме номенклатура зброї чи боєприпасів постачається Україні, а яка буде постачатися Ізраїлю. Звісно, в нас дуже різні вороги в технічному плані. Російська Федерація і ХАМАС — це небо і земля, і воювати з ними треба і можна дещо по-різному, хоча є подібні сфери, де все це перетинається — безпілотники, чи артилерійські снаряди 155-го калібру, вони і там, і там в артилерії застосовуються. Наприклад, ракети для "Залізного купола" Україні непотрібні", — розповів експерт.

Він зазначив, що США, як глобальна сила, мають свої склади озброєння не лише на території США, а й на території потенційного театру бойових дій, де можуть брати участь або Збройні сили США, або їхні союзники. Зокрема, такі військові склади США є і на території Ізраїлю. З початку повномасштабного вторгнення частину боєприпасів звідти США нібити перемістили до Європи, а зараз Ізраїль просить їх знову повернути.

"Можемо сказати, що ми тепер з Ізраїлем в одному кошику американської безпекової допомоги. В якомусь сенці ми є конкурентами за ці ресурси. Але в якомусь іншому плані — ми є союзниками і партнерами. Де номенклатура поставок не перетинається, Сполучені штати з більшою готовністю надавати допомогу можуть як нам, так і Ізраїлю", — сказав Володимир Горбач.

Він зазначив, що ситуація може змінитися, якщо війна Ізраїлю проти ХАМАС затягнеться більше ніж на 3 місяці, або перейде на іншу територію, тоді запаси США та Ізраїлю будуть виснажуватися, і тоді Україна отримає конкурента.

Експерт також зауважив, що закон США про ленд-ліз так і не запрацював, а його строк закінчився.

"Адміністрація Білого дому підстрахувалася цим законом, але не ввела його в дію. Вони надавали Україні ту допомогу, яку вважали за потрібне. Вони оперували не лендлізом, а різними програмами військової допомоги — Пентагону окремо, Держдепу окремо, Конгресу окремо, Білого дому окремо тощо. Якби Конгрес на якомусь етапі вирішив заблокувати цю допомогу, то Білий дім міг би скористатися законом про лендліз, як запасним варіантом, і все одно робити це на законних підставах. Але такої проблеми дотепер не виникало. Але зараз Білий дім не може ним вже скористатися, бо цей закон вже втратив дію", — сказав експерт.

Нагадаємо, що українські дипломати обіцяють продовження американського ленд-лізу для України. Влада працює над продовженням Сполученими Штатами Америки дії закону після вересня, хоча постачання зброї за цією програмою досі не здійснювалися.

Раніше повідомлялося, що закон про ленд-ліз набув чинності 1 жовтня 2022 року. Документ передбачає дозвіл США на передачу Україні військової техніки в оренду або в лізинг відповідно до спрощених процедур експортного контролю.