"Не здатні збивати ракети": чи буде "друга Чорнобаївка" у Бердянську та Мелітополі (відео)

Зі слів військового експерта Олексія Гетьмана, ЗСУ вдавалось "гуртом" нищити ворожу авіацію, тому що їх недооцінювали. Але ситуація може повторитись, якщо окупанти повірять у свої ЗРК.

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Ветеран російсько-української війни та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман відповів, чи можливе повторення в Бердянську та Мелітополі сценарію Чорнобаївки. Про це відомо з його коментаря Фокусу, опублікованого 16 листопада.

"Ми навіть пісню склали про Чорнобаївку, ми ж пам’ятаємо. Тобто це вже було смішно. Там понад 10 разів вони притягали свою авіацію, і знову ми завдавали удар. Я думаю, що вони не могли повірити в те, що ми можемо так активно та постійно робити такі удари", — нагадав військовий експерт.

Він припустив, що ЗС РФ не підуть на "ще одну Чорнобаївку". Водночас ветеран зауважив, що прогнозувати дії ворога "доволі складно".

З його слів, російські окупанти можуть спробувати зосередити сили на аеродромах у Бердянську та Мелітополі, якщо покладуться на свої ЗРК. Однак віра в те, що комплекси здатні протидіяти українським атакам, обернеться розчаруванням.

Бердянськ і Мелітополь на мапі бойових дій Фото: Deep State

"Поки що, як показує статистика і практика, вони не здатні перехоплювати наші крилаті ракети", — заявив Гетьман.

Ветеран пояснив, що це стосується як ракет вітчизняного виробництва, наприклад типу "Нептун", так і західних зразків — ATACMS, Storm Shadow, SCALP. Військовий наголосив, що ЗС РФ не збивають ці ракети, а розповіді про "перехоплення" їхнього керівництва — брехня.

Коментар Олексія Гетьмана (про "другу Чорнобаївку" — з 5:53)

Нагадаємо, після атаки Сил оборони по російських гелікоптерах у Бердянську ЗС РФ сховали майже цілий авіаполк. Понад 20 ворожих вертольотів просто зникли з захопленого аеродрому менш як за два тижні.

6 листопада стало відомо, що російські окупанти почали будівництво нової залізниці. Вона має з’єднати ворожий Ростов-на-Дону з анексованим Кримом. У РФ заявили, що шлях проходитиме через Бердянськ і Маріуполь.