Залишається залежною: аналітик розповів, чи зможе РФ наростити виробництво у 2024-му (відео)

За словами керівника центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, противник планує наступного року продовжувати обходити санкції, щоб закуповувати необхідні для військової промисловості компоненти.

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У Російській Федерації вже ухвалили бюджет на 2024-й рік, і на оборону противник збирається використовувати не менше 20% ВВП. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв'ю Фокусу розповів, як це позначиться на можливостях військового виробництва.

За його словами, якщо російська промисловість не встигне наростити обсяги виробництва, то їм ніякі гроші не допоможуть, скільки б їх не було вкладено. Закупити щось росіяни не зможуть, адже їм ніхто нічого не продасть, крім Ірану. При цьому, Тегеран зіткнувся зі своїми проблемами через ситуацію на Близькому Сході. Залишається лише Північна Корея.

"Вони сподіваються, що в обхід санкцій, за чорними схемами, щось вдасться закупити і за рахунок цього розраховують збільшити своє виробництво. Вони дійсно збільшили кількість робочих днів — тепер це шестиденка. Також збільшили кількість змін на підприємствах військово-промислового комплексу, проте не збільшили виробничі лінії", — розповідає Олександр Мусієнко.

Аналітики окремо зазначили, що налагодити масове виробництво в один момент фактично неможливо, навіть за наявності величезних грошей. Наразі противник продовжує розгортати промисловість, однак проблеми з імпортозаміщенням нікуди не поділися.

Росія залишається залежною від зовнішніх поставок і стати самодостатньою в найближчій перспективі вона точно не зможе, продовжує Олександр Мусієнко. Для цього і необхідні санкції, які поступово "перекривають кисень" можливостям противника.

"Вони хочуть збільшити фінансування і протриматися хоча б найближчий рік. Так, їм цього вистачить у 2024 році. Далі все залежатиме від того, чи зможуть вони розгорнути свою військову промисловість на повну потужність. Поки що такого немає, проте 2024 рік буде індикатором — він це покаже", — підсумував керівник центру військово-правових досліджень.

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Нагадаємо, 16 листопада повідомлялося, що РФ не змогла наростити потужності виробництва Shahed. Військовий експерт Іван Киричевський зазначив, що противник змушений поповнювати запаси шляхом зовнішніх поставок, адже власного виробництва виявилося недостатньо.