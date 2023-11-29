Генштаб не повинен звітувати перед ВР, бо там можуть бути інформатори ворога, — політолог (відео)

Владі весь час доводиться балансувати між безпекою країни та демократії, тому у нас "м'який воєнний стан", каже політолог Олег Саакян.

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Коли депутати вимагають від Генштабу точні дані по техніці та військовим планам, то Генштаб немає їм цього надавати, бо влада має звітувати перед суспільством про свої плани, але тільки в тих межах, які не шкодять національним інтересам і національній безпеці. Так на тему звинувачень нардепки Мар'яни Безуглої на адресу головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного відповів в інтерв'ю Фокусу політолог Олег Саакян.

Експерт зазначає, що парламентарі не мають права вимагати таку інформацію та звіт перед Верховною Радою, враховуючи її непростий склад. Бо в ньому, за словами політолога, є люди, які небезпідставно звинувачуються суспільством у роботі на ворога.

Владі весь час доводиться балансувати в цьому аспекті між безпекою країни та демократією, каже експерт. Наприклад, є певні речі, які можуть відбуватись шляхом безпеки через колосальний суспільний інтерес чи колосальну суспільну напругу, або навпаки.

На зараз владі вдавалось утримувати цей баланс за рахунок самоцензурування суспільства, бо всі розуміють, що є для держави такі речі, про які вона не може говорити суспільству через ризики для існування України. У відповідь влада не вмикає повною мірою дозволений законом адміністративний механізм цензури та обмеження прав і свобод суспільства під час війни, акцентує Олег Саакян.

"В нашому випадку ми маємо "м'який воєнний стан", — зазначає експерт. — З боку суспільства є всі ознаки відповідальності, тому його демократичні свободи не страждають".

Ну думку експерта, в Україні попри війну є і діють всі механізми демократії, починаючи від роботи Верховної Ради та політичної боротьби, закінчуючи іноді занадто вільним обігом інформації, чому дивуються навіть західні колеги.

"Наприклад, в Ізраїлі зараз припинено прийняття законів і всі функції управління передані виконавчій владі, — інформує Олег Саакян. — Там зараз не приймається жодне питання, яке не лежить в площині війни".

Як би те саме було б і у нас, то навіть крихти потрібних законів про реформи на шляху до ЄС не були б прийняті, каже політолог. Ми б сьогодні не мали кандидатського статусу, а були б просто країною у війні.

Тому у стані війни військові можуть інформувати суспільство по загальній ситуації, але детальних військових планів розкривати не повинні. Ця інформація має бути доступною тільки ставці Верховного головнокомандувача, тобто президентові України, зазначає політолог.

Раніше Фокус повідомляв, що Мар'яна Безугла опублікувала новий список претензій до Валерія Залужного. На думку нардепки, головнокомандувач ЗСУ має пояснити принцип розподілу західної зброї. Також він має займатись роботою ВЛК та навчанням мобілізованих.