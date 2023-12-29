"Не хотіли вірити у війну, а хотіли шашликів": Євген Дикий про мобілізацію та соціум (відео)

Чомусь люди вважають, що "магічні ЗСУ" принесуть їм перемогу, а народу достатньо просто в них "вірити" та іноді донатити. Ті, хто хоче перечекати й не йти до лав ЗСУ можуть все одно загинути від рук окупантів, але вже в лавах їхньої армії на "м'ясних штурмах", каже ветеран АТО та військовий експерт Євген Дикий.

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Закон про мобілізацію запізнився майже на рік, адже його мали обговорювати, змінювати та приймати ще восени 2022 року. Коли тоді ж окупанти почали у себе мобілізацію то, всім потрібно було зрозуміти, що воювати з переважаючим кількістю ворогом можна тільки маючи вищий рівень технологій озброєння. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів ветеран АТО та військовий експерт Євген Дикий.

За його словами, як би в України була б така сама ситуацію з Росією як свого часу у США за Талібаном, тоді б можна булоб обійтись весінньою мобілізацією 2022 року. Але з росіянами ми воюємо на одному ж технологічному рівні, одним і тим поколінням озброєнь, яке можна охарактеризувати як "Дискотека 80-х" з окремими вкрапленнями найсучасніших систем з обох боків.

"Вже цього достатньо для розуміння, що з одним і тим самим технологічним рівнем неможливо воювати меншою кількістю особового складу, — акцентує Євген Дикий. — А якщо ти хочеш скоріше закінчити війну, то взагалі треба мати чисельну перевагу над ворогом".

За словами ветерана, цікаво, що шок у суспільстві від цього законопроєкту відбувається в суспільстві, яке попереджали по всім каналам (дипломатичним, розвідувальним і навіть в пресі з малюнками витоків мап наступу), а воно в це не вірило і збиралось смажити шашлики на природі. Україна за це заплатила страшну ціну, причому заплатили кращими з бійців, каже Євген Дикий.

"Жертви війни могли б бути абсолютно іншими, якби ми до неї готувались і початок війни міг би бути абсолютно іншим, якби ми до неї готувались, — каже ветеран АТО. — Але ми не вірили, а хотіли шашлики. Ось тепер повторюється подібна ситуація і з мобілізацією: ми цілий рік закривали очі та "вірили в ЗСУ" відправляючи, в кращому разі, пожертви та сподівались, що хтось інший принесе нам "переможну перемогу"".

А тепер ситуація загострилась настільки, що навіть в дуже глибокому ментальному тилу не бачити цих проблем неможливо, зазначає ветеран. Але можна обійтись без мобілізації, якщо нас всіх влаштовує, що Україну попросту знищать та окупують, каже військовий експерт.

"Чомусь у свідомости багатьох українців з'явилась впевненість, що у нас з'явились якісь магічні, високопрофесійні ЗСУ, які ми нібито десятиліттями пестили, вирощували та вкладали купи грошей, а вони тепер не справляються, — відзначає Євген Дикий. — А насправді ми 30 років нічого не робили для розвитку ЗСУ, а у 2022 році безліч звичайних людей натягнули на себе форму без жодної підготовки, адже це просто вони виявились відповідальними українцями".

Соціум чомусь вважає, що всі ці добровольці вже стали накшталт Рембо, і тепер залишилось тільки донатити та чекати перемоги, каже експерт. Але з великою війною так не буває і в жодній країні світу жодна велика війна ще не вигравалась тільки добровольцями.

"Тому держава має такий механізм, як мобілізація. Держава — це апарат примусу створений суспільством, щоб в потрібний час змусити окремого індивіда поставити спільний інтерес цілої нації вище за свої персональні інтереси, — акцентує Євген Дикий. — Я не знаю, якою важкою може бути ситуація для цього, ніж оборона від ворога".

Як приклад, можна згадати Українську Народну Республіку (УНР), за яку свого часу не пішла воювати достатня кількість людей, і державу поглинули Совєти, каже ветеран АТО. Тому ми замалим не сто років не могли розвиватись та жити як інші європейські країни, які знайшли в собі сили вибороти незалежність.

"Ті, хто за часів УНР не пішов воювати й думав, що принаймні вижив, потім померли від голодомору чи відправились в ГУЛАГ, або залишились без майна — нагадує Євген Дикий. — Саме це треба пам'ятати тим українцям, які вирішили пересидіти та перечекати".

Але той, хто уникає піти до лав ЗСУ може потрапити під мобілізацію вже армії окупантів, каже експерт. Живими прикладами є мобілізовані з окупованих територій Криму, луганської та Донецької областей, яких росіяни посилають в першу чергу на "м'ясні штурми".

"Цілком логічно, що росіяни посилають на забій саме мешканців окупованих територій, а не своїх громадян, — акцентує ветеран. — Про це багато б могли розповісти жителі Луганщини чи Донеччини, як щоб залишились живими, але ними заткнули всі дірки на фронті й тепер переважно їх просто немає в живих".

Раніше Фокус повідомляв, що у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт, мета якого — посилити мобілізацію в Україні. Зі слів нардепа Олександра Горенюка, зміни почнуть діяти не раніше весни.