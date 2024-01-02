Росія стежить за роботою ППО в YouTube. Чи потрібно блокувати всі камери спостереження в Україні

Невміле користування онлайн-камерами призводить до потрапляння в мережу кадрів роботи Сил оборони України, а ЗС РФ завдяки цьому коригують вогонь. "Рубильника" для вимкнення приватних відеокамер не придумали — це елемент тоталітарних режимів. Фокус поговорив з експертами і з'ясував, як розв'язати питання, не повторивши досвід Північної Кореї.

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Масований ракетний удар військ Росії 2 січня нагадав про проблему роботи веб-камер, за допомогою яких можна транслювати те, що відбувається в інтернеті, в режимі реального часу. Часто власники камер не ставлять паролі на трансляції і будь-яка людина може спостерігати за тим, що відбувається, в YouTube.

Військові не раз попереджали, що ЗС РФ здатні відстежувати фотографії та відео роботи засобів ППО для коригування вогню. Приклад витоку даних — наслідки ракетного удару на відео російського медіа Mash під час обстрілу українських міст уранці 2 січня. За відеорядом неважко здогадатися, де відбувався обстріл.

Епізод ранкового ракетного удару потрапив на відео і поширився в інтернеті

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше говорив, що в українських Силах оборони передбачили ризики відстеження їхніх позицій відеокамерами, тому бойові підрозділи часто змінюють місце дислокації.

"Хіба ви цьому завадите, за сьогоднішніх технологій? Тут має бути тільки свідомість у людей. Зрештою, ворог і сам може це зняти. Ви думаєте мало російських агентів ходить територією нашої держави?" — говорив він про проблему.

Як заблокувати всі онлайн-камери?

Співрозмовники Фокуса в правоохоронних органах розповіли, що централізованого "рубильника" для вимкнення в усіх регіонах країни приватних онлайн відеокамер поки що немає.

"Немає такого державного органу, який міг би зобов'язати всіх інтернет-провайдерів відключити камери відеоспостереження. Нацполіція, кіберполіція, СБУ, інші спецзагони не можуть заблокувати роботу всіх відеокамер", — кажуть джерела.

Вирішення проблеми в масштабі всієї країни призведе до того, що потрібно буде призначати держорган, який візьме на себе відповідальність за блокування онлайн-трансляцій. Перед цим потрібно всі спірні моменти обробити в законодавчій площині.

Пізніше в СБУ офіційно відзвітували про блокування роботи онлайн-камер, які фіксували роботу ППО під час ракетного удару 2 січня. Правоохоронці за "гарячими слідами" встановили адреси і демонтували вебкамери, які транслювали роботу ППО і локацію критичної інфраструктури Києва.

Дві роботизовані онлайн-камери зовнішнього спостереження були зламані російськими спецслужбами з метою стеження за Силами оборони в столиці.

"Проникнувши до її налаштувань, спецслужби РФ змінювали кут огляду і під'єднали її до стрімінгової платформи в YouTube. За допомогою цих камер агресор збирав дані для підготовки та коригування ударів по Києву", — вказали в СБУ.

Від початку повномасштабного вторгнення вдалося заблокувати роботу близько 10 тисяч IP-камер, які могли використовувати для коригування ракетних обстрілів по Україні.

Заборони тільки для українців: чи можна уникнути практик тоталітарних режимів

Веб-камери з прямим доступом до інтернету потрібно було відключати ще на початку повномасштабної війни. Також варто перевірити програми, за допомогою яких ведуть стрім, адже їх могли створити російські хакери, вважає генерал-майор, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

"Централізоване відключення — не реальна затія. Не секрет, що багато хто встановлює онлайн-камери, щоб спостерігати за своїми будинками і майном. Якщо програмне забезпечення цих пристроїв — російське, великий шанс, що його зламають", — зазначає експерт.

Камери не повинні транслювати панорамну зйомку, показувати можна лише приватні володіння. За розміщення відео в інтернеті з панорамним зображенням мають внести в законодавство адміністративну та кримінальну відповідальність, каже Ягун.

"Тут потрібно знати міру. Якщо забороняти всі камери, що пишуть, можна дійти до заборон супутникових антен і терміналів Starlink. Тоді ми підемо шляхом Росії або Північної Кореї. Для цього треба розглядати кожен випадок окремо, розмовляти з власниками цих камер, виявляти їхні мотиви", — пояснив фахівець.

Однак проблема поширення заборонених кадрів охоплює не тільки роботу веб-камер. Іноземні ЗМІ неодноразово викладали відео та фото роботи ППО і результати прильотів, але ніхто жодного разу не поніс відповідальності. Правоохоронці та спецслужби загострили увагу на заборонах тільки для громадян України, підкреслює український експерт телекомунікаційного ринку Роман Химич.

"Західні журналісти ігнорують вимоги влади, аргументуючи це порушенням принципів їхньої роботи. А держава не вживає проти них заходів. З огляду на військові реалії, ми радше спостерігаємо політику контролю будь-яких відомостей, що йдуть врозріз з офіційними каналами", — пояснив він Фокусу.

Подібна цензура — концепція інформаційної тиші — спрощує життя владі і дає змогу замовчувати низку незручних питань, зауважує Хіміч.

"Багато речей уже час переосмислити, країна вступає практично в третій рік війни. Дуже нагадує методи СРСР, які абсолютно не працюють", — резюмував він.

Фокус раніше писав, що другий день нового 2024 року в Україні почався з масованого ракетного удару РФ. Окупанти зосередилися на ураженні цілей у Києві та області.

Експерти радять українцям встановити на телефон програму ЕРРО, щоб повідомляти підрозділи ЗСУ про наближення ударних дронів. Сили оборони не повинні виснажувати можливості, інакше вся країна відчує наслідки.