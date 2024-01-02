Россия следит за работой ПВО в YouTube. Нужно ли блокировать все камеры наблюдения в Украине

Неумелое пользование онлайн-камерами приводит к попаданию в сеть кадров работы Сил обороны Украины, а ВС РФ благодаря этому корректируют огонь. "Рубильник" для выключения частных видеокамер не придумали — это элемент тоталитарных режимов. Фокус поговорил с экспертами и выяснил, как решить вопрос, не повторив опыт Северной Кореи.

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Массированный ракетный удар войск России 2 января напомнил о проблеме работы веб-камер, с помощью которых можно транслировать происходящее в интернете в режиме реального времени. Часто владельцы камер не ставят пароли на трансляции и любой человек может наблюдать за происходящим в YouTube.

Военные не раз предупреждали, что ВС РФ способны отслеживать фотографии и видео работы средств ПВО для корректировки огня. Пример утечки данных — последствия ракетного удара на видео российского медиа Mash во время обстрела украинских городов утром 2 января. По видеоряду нетрудно догадаться, где происходил обстрел.

Эпизод утреннего ракетного удара попал на видео и распространился в интернете

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее говорил, что в украинских Силах обороны предусмотрели риски отслеживания их позиций видеокамерами, поэтому боевые подразделения часто меняют место дислокации.

"Разве вы этому помешаете, при сегодняшних технологиях? Здесь должно быть только сознание у людей. В конце концов, враг и сам может это снять. Вы думаете мало российских агентов ходит по территории нашего государства?" — говорил он о проблеме.

Как заблокировать все онлайн-камеры?

Собеседники Фокуса в правоохранительных органах рассказали, что централизованного "рубильника" для выключения во всех регионах страны частных онлайн видеокамер, пока нет.

"Нет такого государственного органа, который мог бы обязать всех интернет-провайдеров отключить камеры видеонаблюдения. Нацполиция, киберполиция, СБУ, другие спецотряды не могут заблокировать работу всех видеокамер", — говорят источники.

Решение проблемы в масштабе всей страны приведет к тому, что потребуется назначать госорган, который возьмет на себя ответственность за блокировку онлайн-трансляций. Перед этим нужно все спорные моменты обработать в законодательной плоскости.

Позже в СБУ официально отчитались о блокировке работы онлайн-камер, фиксировавших работу ПВО во время ракетного удара 2 января. Правоохранители по "горячим следам" установили адреса и демонтировали вебкамеры, транслировавшие работу ПВО и локацию критической инфраструктуры Киева.

Две роботизированные онлайн-камеры внешнего наблюдения были взломаны российскими спецслужбами с целью слежения за Силами обороны в столице.

"Проникнув в ее настройки, спецслужбы РФ меняли угол обзора и подсоединили ее к стриминговой платформе в YouTube. С помощью этих камер агрессор собирал данные для подготовки и корректировки ударов по Киеву", — указали в СБУ.

C начала полномасштабного вторжения удалось заблокировать работу около 10 тысяч IP-камер, которые могли использовать для корректировки ракетных обстрелов по Украине.

Запреты только для украинцев: можно ли избежать практик тоталитарных режимов

Веб-камеры с прямым доступом к интернету нужно было отключать еще в начале полномасштабной войны. Также стоит проверить программы, с помощью которых ведут стрим, ведь их могли создать российские хакеры, считает генерал-майор, бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун.

"Централизованное отключение — не реальная затея. Не секрет, что многие устанавливают онлайн-камеры, чтобы наблюдать за своими домами и имуществом. Если программное обеспечение этих устройств — российское, большой шанс, что его взломают", — отмечает эксперт.

Камеры не должны транслировать панорамную съемку, показывать можно лишь частные владения. За размещение видео в интернете с панорамным изображением должна быть внесена в законодательство административная и уголовная ответственность, говорит Ягун.

"Тут нужно знать меру. Если запрещать все пишущие камеры, можно дойти до запретов спутниковых антенн и терминалов Starlink. Тогда мы пойдем по пути России или Северной Кореи. Для этого надо рассматривать каждый случай отдельно, беседовать с владельцами этих камер, выявлять их мотивы", — пояснил специалист.

Однако проблема распространения запрещенных кадров охватывает не только работу веб-камер. Иностранные СМИ неоднократно выкладывали видео и фото работы ПВО и результаты прилетов, но никто ни разу не понес ответственности. Правоохранители и спецслужбы заострили внимание на запретах только для граждан Украины, подчеркивает украинский эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич.

"Западные журналисты игнорируют требования властей, аргументируя это нарушением принципов их работы. А государство не принимает против них мер. Исходя из военных реалий, мы скорее наблюдаем политику контроля любых сведений, идущих вразрез с официальными каналами", — объяснил он Фокусу.

Подобная цензура — концепция информационной тишины — упрощает жизнь властям и позволяет замалчивать ряд неудобных вопросов, замечает Химич.

"Многие вещи уже пора переосмыслить, страна вступает практически в третий год войны. Очень напоминает методы СССР, которые абсолютно не работают", — резюмировал он.

Фокус ранее писал, что второй день нового 2024 года в Украине начался с массированного ракетного удара РФ. Оккупанты сосредоточились на поражении целей в Киеве и области.

Эксперты советуют украинцам установить на телефон программу ЕРРО, чтобы сообщать подразделениям ВСУ о приближении ударных дронов. Силы обороны не должны истощать возможности, иначе вся страна ощутит последствия.