Люди не будуть бунтувати навіть якщо дізнаються, що РФ обстрілює Бєлгород, — генерал-майор запасу СБУ

Цей рік стане роком гучних відповідей на обстріли України. Близькі до кордонів міста РФ відчують те саме, що відчувають українці, вважає генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

Related video

Навколо Бєлгорода і в самому місті багато військових частин, які обстрілюють Харків та Харківщину і водночас працюють із системами протиповітряної оборони захищаючись від ударів у відповідь. Тому саме такі підрозділи винні у тому, що збивають українські боєприпаси саме над Бєлгородом, а залишки падають на мешканців. Про це розповів в інтерв'ю Фокусу заступник голови Служби безпеки України 2014-2015 рр, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

Водночас експерт не виключає, що РФ може сама себе обстрілювати із систем РСЗВ, щоб покращити мобілізаційний резерв, адже не вперше Росія використовує маніпуляції з так званими "жертвами серед мирного населення" у власних пропагандистських цілях.

"Ще на початку бойових дій на Донеччині окупанти активно використовували мобільні мінометні підрозділи для обстрілу мирних мешканців нібито з боку України, — зазначає Віктор Ягун. — Тому подібну провокацію РФ може влаштувати в Бєлгороді".

За словами генерал-майору запасу, навіть якщо росіяни дізнаються, що Бєлгород обстрілювала РФ, то жодних революційних дій очікувати від населення Росії не варто. Цей соціум вже втрачений і вплинути на них хіба що можуть показові екскурсії по містах, де пройшлась армія РФ, як це було колись з німцями, які не вірили у концтабори.

Водночас експерт сподівається, що 20-24 рік стане роком гідною відповіді за всі удари окупантів по українських містах, адже, як запевняють військові, в України з'явилась можливість запускати дрони та ракети на відстань до 700 і навіть 1000 кілометрів. Проте ЗСУ буде бити тільки по військових цілях, на відміну від армії РФ, запевняє Віктор Ягун.

Повна розмова з Віктором Ягуном незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус повідомляв, що Дмитро Медведєв обізвав Францію через позицію щодо ударів по Бєлгороду. Російський політик в лайливих висловах не погодився із заявами дипломатів із Франції стосовно того, що атаки по Бєлгороду це "право на самооборону".