Світ на порозі Третьої світової: Китай та РФ розпалюють конфлікти по всьому світу, — політтехнолог

За допомоги КНР та РФ та ж сама КНДР може розпалити конфлікт з Південною Кореєю, а Іран вже підтримує Палестину зброєю. Це може негативно вплинути на постачання військової допомоги до України, зазначає політтехнолог Тарас Загородній.

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Події у світі розгортаються таким чином, що світ постав на порозі Третьої світової війни. Китай, Іран, КНДР, Сирія та РФ створили потужну коаліцію авторитарних країн, яка може по економіці, зброї та численності військ протистояти Західним силам. Саме через протистояння двох потужних блоків країн завжди й починались світові війни: Перша та Друга. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політтехнолог Тарас Загородній.

За його словами, після виходу США з Афганістану світ побачив слабкість "світового жандарма" і противники США осміліли. Особливо це стосується Китаю, який зараз намагається створити безліч конфліктних зон по всьому світу, щоб США кидались з одного "полум'я" в інше і виснажувались.

"Китай підтримує як РФ, не даючи їй програти, так і КНДР, яка поставляє снаряди у РФ, — зазначає експерт. — Росія та Китай можуть надати гроші та технології для КНДР, щоб та почала масове виробництво ракет для атак на Південну Корею, створивши ще одну "пожежу"".

А вже "палає" в Ізраїлі, де Іран підтримує Палестину, та потрохи розгоряється поблизу Тайваню, зазначає Тарас Загородній. Проте Тайвань буде останнім, адже Китаю треба повністю підготуватись до протистояння із США, замкнувши на собі весь процес високих технологій та максимально скоротивши закупівлю ресурсів у Заходу морськими шляхами, бо в океанах панує саме флот США.

Розгоряння чергового конфлікту в тій же Південній Кореї може негативно зіграти на поставку зброї до України. США, як союзник, будуть змушені підтримати цю країну.

Проте, не все так погано, зазначає політтехнолог, тому що військову допомогу Україні продовжать надавати ті ж європейські країни, а нам зараз найважливіше отримати винищувачі, щоб мати паритет з окупантами у небі. США просто хочуть, щоб саме Європа більше допомогала Україні й це цілком логічне бажання, зазначає експерт. До того ж США все настійливіше підводить Україну до того, що окрім допомоги варто б зайнятись і скорішим розвиненням власного українського ВПК.

Повна розмова з експертом незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія розгортає у Білорусі свою ядерну зброю. Іноземні журналісти пишуть, що розставивши ядерну зброю поблизу кордонів НАТО росіяни змусять Альянс здатися та припинити допомагати Україні.