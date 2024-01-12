Підтримка України буде попри Словаччину: ЄС розуміє, що РФ буде водити хороводи навколо баз НАТО

НАТО та ЄС активно реформуються і розуміють, що путінську агресію, яка вже почалась, замороження війни не зупинить. Першими жертвами можуть стати країни Балтії, каже політолог Олексій Буряченко.

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Прем'єру Словаччини Роберту Фіцо не вдалось стати "другим Орбаном" у ЄС і він ним не стане, адже Угорщина при Вікторі Орбані стала країною з класичним авторитарним режимом серед країн ЄС. Словаччина не настільки централізована та авторитарна, як Угорщина. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів кандидат політичних наук, керівник "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко.

"Просто треба згадати, як відбувалось голосування за кандидатуру Орбана в його партії, — акцентує експерт. — Одночасне одностайне голосування 4 тисяч партійців в одній залі. Це просто часи якогось СРСР, або сучасні Китай чи КНДР".

При цьому Угорщині вистачає зухвалості розповідати комусь про принципи демократії, зазначає фахівець. Треба не забувати, що майже всі ЗМІ в Угорщині так чи інакше підконтрольні Орбану.

За словами експерта, можливо Фіцо і хотів би повторити "політичні кульбіти" Орбана по шантажу ЄС щодо розблокування допомоги Україні в обмін на гроші, але попри жорстку риторику Фіцо "дав задню" після того, як його почали критикувати словацькі бізнесмени. Особливо це стосувалось оборонних контрактів з Україною, які вже були підписані.

"Словаччина така ж само небагата країна, як і Угорщина і коли їхній же президент "б'є по руках" власному бізнесу, то це нікому не подобається, — каже Олексій Буряченко. — Оскільки Фіцо не може собі дозволити таку ж гру в шантаж, як Орбан, то його "антивоєнна" риторика значно згасла".

Проте НАТО та ЄС, на думку політолога, активно реформуються і розуміють, що путінську агресію, яка вже почалась, замороження війни не зупинить. Першими жертвами стануть країни Балтії, а оскільки через прильот до Польщі російської ракети було висловлено "глибоке занепокоєння", то всім давно стало видно, що треба терміново озброюватись.

"Щоб дійти до обговорення сакральної п'ятою статті НАТО, потрібно ще згідно з четвертою статтею статуту провести "відповідні консультації", а за цей час РФ просто візьме в облогу бази НАТО в країнах Балтії, — зазначає Олексій Бурченко. — Виведуть мирних представників "руського миру" Естонії, Латвії та Литви у вигляді бабусь, будуть водити хороводи навкруги баз і жоден танк звідти не виїде, щоб не давити "мирних протестантів".

На щастя, каже експерт, в ЄС це вже зрозуміли, тому і заговорили саме про створення єдиної європейської армії. Тому Україну Європа продовжить підтримувати всіма силами, адже поки не готова до ризиків прямої конфронтації з Путіним.

Повна розмова з Олексієм Гетьманом незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

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