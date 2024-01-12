Поддержка Украины будет несмотря на Словакию: ЕС понимает, что РФ будет водить хороводы вокруг баз НАТО

НАТО и ЕС активно реформируются и понимают, что путинскую агрессию, которая уже началась, замораживание войны не остановит. Первыми жертвами могут стать страны Балтии, говорит политолог Алексей Буряченко.

Related video

Премьеру Словакии Роберту Фицо не удалось стать "вторым Орбаном" в ЕС и он им не станет, ведь Венгрия при Викторе Орбане стала страной с классическим авторитарным режимом среди стран ЕС. Словакия не настолько централизованная и авторитарная как Венгрия. Об этом в интервью Фокусу рассказал кандидат политических наук, руководитель "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко.

"Просто надо вспомнить, как происходило голосование за кандидатуру Орбана в его партии, — акцентирует эксперт, — одновременное единодушное голосование 4 тысяч партийцев в одном зале. Это просто времена какого-то СССР, или современные Китай и КНДР".

При этом Венгрии хватает наглости рассказывать кому-то о принципах демократии, отмечает специалист. Надо не забывать, что почти все СМИ в Венгрии так или иначе подконтрольны Орбану.

По словам эксперта, возможно Фицо и хотел бы повторить "политические кульбиты" Орбана по шантажу ЕС по разблокированию помощи Украине в обмен на деньги, но несмотря на жесткую риторику Фицо "дал заднюю" после того, как его начали критиковать словацкие бизнесмены. Особенно это касалось оборонных контрактов с Украиной, которые уже были подписаны.

"Словакия такая же небогатая страна, как и Венгрия и когда их же президент "бьет по рукам" собственному бизнесу, то это никому не нравится, — говорит Алексей Буряченко, — Поскольку Фицо не может себе позволить такую же игру в шантаж, как Орбан, то его "антивоенная" риторика значительно угасла".

Однако НАТО и ЕС, по мнению политолога, активно реформируются и понимают, что путинскую агрессию, которая уже началась, замораживание войны не остановит. Первыми жертвами станут страны Балтии, а поскольку из-за прилета в Польшу российской ракеты было высказано "глубокое беспокойство", то всем давно стало видно, что надо срочно вооружаться.

"Чтобы дойти до обсуждения сакральной пятой статьи НАТО, нужно еще согласно четвертой статье устава провести "соответствующие консультации", а за это время РФ просто возьмет в осаду базы НАТО в странах Балтии, — отмечает Алексей Бурченко, — Выведут мирных представителей "русского мира" Эстонии, Латвии и Литвы в виде бабушек, будут водить хороводы вокруг баз и ни один танк оттуда не выедет, чтобы не давить "мирных протестантов".

К счастью, говорит эксперт, в ЕС это уже поняли, поэтому и заговорили именно о создании единой европейской армии. Поэтому Украину Европа продолжит поддерживать всеми силами, ведь пока не готова к рискам прямой конфронтации с Путиным.

Полная беседа с Алексеем Гетьманом вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Ранее сообщалось, что западные военные признают медлительность реакции на возможность ракетной атаки на члена НАТО. Чтобы действовать по-новому, политикам в 2024 году нужно избавиться от ряда иллюзий.