Підтримка України буде попри Словаччину: ЄС розуміє, що РФ водитиме хороводи навколо баз НАТО

НАТО і ЄС активно реформуються та розуміють, що путінську агресію, яка вже почалася, замороження війни не зупинить. Першими жертвами можуть стати країни Балтії, каже політолог Олексій Буряченко.

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Прем'єру Словаччини Роберту Фіцо не вдалося стати "другим Орбаном" у ЄС, і він ним не стане, адже Угорщина за Віктора Орбана стала країною з класичним авторитарним режимом серед країн ЄС. Словаччина не настільки централізована й авторитарна, як Угорщина. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів кандидат політичних наук, керівник "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко.

"Просто треба згадати, як відбувалося голосування за кандидатуру Орбана в його партії, — акцентує експерт. — Одночасне одностайне голосування 4 тисяч партійців в одній залі. Це просто часи якогось СРСР або сучасні Китай чи КНДР".

Водночас Угорщині вистачає зухвалості розповідати комусь про принципи демократії, зазначає фахівець. Треба не забувати, що майже всі ЗМІ в Угорщині так чи інакше підконтрольні Орбану.

За словами експерта, можливо, Фіцо й хотів би повторити "політичні кульбіти" Орбана зі шантажу ЄС щодо розблокування допомоги Україні в обмін на гроші, але попри жорстку риторику Фіцо дав задню після того, як його почали критикувати словацькі бізнесмени. Особливо це стосувалося оборонних контрактів із Україною, які вже були підписані.

"Словаччина така ж само небагата країна, як і Угорщина, і коли їхній же президент б'є по руках власному бізнесу, то це нікому не подобається, — каже Олексій Буряченко. — Оскільки Фіцо не може собі дозволити таку ж гру в шантаж, як Орбан, то його "антивоєнна" риторика значно згасла".

Проте НАТО і ЄС, на думку політолога, активно реформуються та розуміють, що путінську агресію, яка вже почалася, замороження війни не зупинить. Першими жертвами стануть країни Балтії, а оскільки через приліт по Польщі російської ракети було висловлено "глибоке занепокоєння", то всім давно стало видно, що треба терміново озброюватися.

"Щоб дійти до обговорення сакральної п'ятої статті НАТО, потрібно ще, згідно з четвертою статтею статуту, провести "відповідні консультації", а за цей час РФ просто візьме в облогу бази НАТО в країнах Балтії, — зазначає Олексій Бурченко. — Виведуть мирних представників "російського світу" Естонії, Латвії та Литви у вигляді бабусь, водитимуть хороводи навкруги баз, і жоден танк звідти не виїде, щоб не давити "мирних протестантів".

На щастя, каже експерт, у ЄС це вже зрозуміли, тому й заговорили саме про створення єдиної європейської армії. Тому Україну Європа продовжить підтримувати всіма силами, адже поки не готова до ризиків прямої конфронтації з Путіним.

Повна розмова з Олексієм Гетьманом незабаром вийде на YouТube-каналі Фокусу.

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