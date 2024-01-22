У башкирів багато образ і їх об'єднує не тільки екологія: Леонід Швець про протести в Башкирії (відео)

Національні рухи у РФ мають гарну тенденцію для зростання. Приклад башкирів можуть перейняти інші національні республіки, яким набридла влада Кремля, зазначає політичний оглядач.

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Попри успіх чи невдачу громадських акцій протесту в Башкирії сам факт їхнього початку — це дуже важлива подія. У башкирів накопичилось багато претензій до Росії, тому ці образи вилились у багатьох з них в підтримку опозиційних владі мітингів. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політичний оглядач Леонід Швець.

Башкири мають давню історію спротиву, а сам заарештований громадський діяч Фаїль Алсинов нагадує експерту борця за свободу башкирського народу Салавата Юлаєва, який боровся поруч з Омеляном Пугачовим. Тоді у родини Юлаєва та його народу відбирали землю, а у 2020 році Алсинову та громаді вдалось відстояти гору, яку намагалось взяти в розробку одне з російських підприємств, а ця гора є священною для башкирів.

"Звичайно, Алсинова посадили за те, що він розповідав людям про шкоду для екології від майбутнього заводу з видобутку золота, але, за класикою, "пришили" і розпалювання міжнаціональної ворожнечі, — зазначає Швець. — Насправді у башкирів попросту намагаються відібрати землю і в чомусь наші ситуації зараз схожі".

І хоча далеко не всі башкири проти війни з Україною, але великі втрати саме серед їхнього народу теж спонукають виступати на акціях протесту, каже політичний оглядач. Крім того, влада РФ скасовувала обов'язкове вивчення народних мов у республіках, що сприяє русифікації місцевого населення та втраті національної свідомості, що теж ображає башкирів.

За словами Леоніда Швеця, сьогодні події в Башкортостані вже відчуваються не стільки як екологічний протест, скільки як виступи проти накопичених проблем народу республіки. А ще підігріває невдоволення людей те, що сам керівник Башкортостану власноруч написав заяву в суд на Фаїля Алсинова.

"Звичайно, нам всім хочеться, щоб башкири взяли умовні вила та підняли на них місцеву владу, але поки що це неможливо, — акцентує Леонід Швець. — Але такий комплексний протест вкрай важливий загалом як приклад для інших республік РФ".

На думку політичного оглядача, потенціал національного спротиву в Росії все ж таки є і він буде тільки наростати. Для цього є багато об'єктивних чинників, але чи призведе він до якихось глобальних змін в суспільстві та політикумі — залишається великим питанням.

Раніше Фокус інформував, що влада Росії робить все можливе, щоб лишити башкирів національної ідентичності. По всій республіці російські силовики затримують студентів та місцевих мешканців, які брали участь у мітингах.