Україна і Польща зможуть монополізувати агропромисловість ЄС: що для цього треба, — експерт

Агропромисловість є важливою галуззю економіки у ЄС, тому з фермерами будуть домовлятись. Але Європі треба підготуватись до трансформації з приходом України до Євросоюзу, вважає кандидат політичних наук Олексій Буряченко.

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Майже 70% всіх дотацій Євросоюзу припадають на підтримку місцевих фермерів, тому питання акцій протесту з їхнього боку дуже серйозне. Але з урахуванням глобальних викликів, які зараз стоять перед ЄС, з ними дійдуть домовленностей та пояснять, що треба вдаватись до важкого шляху трансформації. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів кандидат політичних наук, керівник "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко.

В ЄС дуже активно працюють над чистотою фермерських продуктів, екологічністю, забороні пестицидів і так далі, зазначає експерт. Робоча сила теж обходиться дорожче. Це робить продукти більш дорогими і, звичайно, дешева сировина з інших країн залишає європейських фермерів без прибутку.

"Поляки свого часу зрозуміли, що на агропромисловості можна гарно заробити, тому стали розвивати свій аграрний сектор та демпінгувати у ЄС, — зазначає Буряченко. — На сьогодні 50% всіє сільгосппродукції у ЄС поставляється саме з Польщі".

Тому не дивно, зазначає експерт, що при слові "Україна" і у польских і в інших фермерів, які ту саму Польщу ще "не переварили", виникає справжня істерика. При цьому ЄС зараз замислюється над створенням єдиної європейської армії, що потребує багато ресурсів, а тому субсидії та підтримка фермерів буде знижуватись.

"ЄС доводиться видозмінюватись під тиском зовнішніх чинників, таких як, наприклад, російська агресія проти України, — зазначає Буряченко. — Проте європейська влада буде намагатись шукати з фермерами компроміс і контролювати українське зерно".

Так чи інакше Україна опиниться в ЄС, вважає фахівець, тому європейцям вже зараз треба готувати свій фермерський сектор до приходу української сировини. Європа має як скоріше трансформувати внутрішній ринок.

"Зараз для нас і для поляків вкрай важливо знайти точки синхронізації двох держав, що дозволить монополізувати весь сільськогосподарський ринок ЄС, — каже експерт. — Якщо поляки подумають стратегічно, то зрозуміють, що вигідніше діяти разом в цьому напрямку".

Олексій Буряченко зазначає, що прихід України до ЄС дійсно зробить боляче деяким європейським фермерам, можливо навіть хтось збанкрутує. Але це еволюційне питання, адже деякі європейські фермери так само збанкрутували, коли Польща приєдналась до ЄС.

"На сьогодні не існує "чарівної пігулки", яка б зробила щасливими й фермерів і логістичні компанії та кого завгодно, — зазначає експерт. — В будь-якому разі вихід можливий через компромісні рішення".

Повна розмова з Олексієм Буряченком незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

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