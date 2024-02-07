У Європі відмахнуться, а в Україні не зрозуміють: експерт щодо скандалу з Bihus.Info

Подальший розвиток подій буде залежати від того, наскільки в редакції Bihus.Info планують "штовхати" цю тему. Наразі редакція також залишила багато питань без відповідей, вважає політолог Олег Саакян.

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Результат зі скандалом щодо прослуховування та стеження за редакцією Bihus.Info з боку спецслужб обов'язково буде мати наслідки, але якщо у Європі відмахнуться, то в українському суспільстві це буде мати репутаційні наслідки. Цю ситуацію обов'язково використають вороги, щоб черговий раз посилити наратив стосовно недемократичності в Україні. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив політолог Олег Саакян.

Він зазначив, що західних партнерів не сильно вразить такий скандал, адже навряд чи у світі знайдеться хоча б одна, навіть найдемократичніша країна, в якій подібні ситуацію зі стеженням за ЗМІ не відбувались чи не відбуваються з особливих причин. Проте українців подібне дійсно здивувало, адже вже давно не часи Януковича.

"Тоді подібне стеження за журналістами було майже нормою, тому у соціумі до такого звикли, — зазначає Саакян. — Проте зараз це дійсно дивує українців, адже наші спецслужби демонструють високий рівень і проводять вдалі операції навіть на території російських окупантів".

Саме тому понад 150 депутатів викликали у Верховну Раду голову СБУ Василя Малюка, який в стінах парламенту розповів про кадрові рішення через скандал. Звичайно це не вб'є репутацію СБУ, але трішки її підмиє, зазначає політолог.

"Є чимало інших департаментів у СБУ, які перевершуючи себе дають шалений результат у військових операціях, тому репутація цілої служби не сильно постраждає, — каже Саакян. — При цьому в цій ситуації й досі залишається більше питань ніж відповідей".

Наприклад, запитується політолог, за що звільнили Романа Семенченка з посади голови Департаменту захисту національної державності СБУ? За те що було стеження за журналістами чи за те, що ЗМІ викрили таке стеження? А якщо це була "операція по наркотиках", то тепер треба доводити справу до кінця, що виглядає дещо фантастично, каже Саакян.

Подальший розвиток подій буде залежати від того, наскільки в редакції Bihus.Info планують "штовхати" цю тему. Наразі редакція також залишила багато питань без відповідей.

Повне інтерв'ю з Олегом Саакяном незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Нагадаємо, 6 лютого Офіс генерального прокурора України доручив слідчим ДБР здійснювати досудове розслідування в справі щодо стеження за командою Bihus.Іnfо.