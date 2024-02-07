В Европе отмахнутся, а в Украине не поймут: эксперт о скандале с Bihus.Info

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, насколько в редакции Bihus.Info планируют "толкать" эту тему. Сейчас редакция также оставила много вопросов без ответов, считает политолог Олег Саакян.

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Результат со скандалом о прослушивании и слежке за редакцией Bihus.Info со стороны спецслужб обязательно будет иметь последствия, но если в Европе отмахнутся, то в украинском обществе это будет иметь репутационные последствия. Эту ситуацию обязательно используют враги, чтобы в очередной раз усилить нарратив о недемократичности в Украине. Об этом в интервью Фокусу заявил политолог Олег Саакян.

Он отметил, что западных партнеров не сильно поразит такой скандал, ведь вряд ли в мире найдется хотя бы одна, даже самая демократическая страна, в которой подобные ситуации со слежкой за СМИ не происходили или не происходят по особым причинам. Однако украинцев подобное действительно удивило, ведь уже давно не времена Януковича.

"Тогда подобная слежка за журналистами была почти нормой, поэтому в социуме к такому привыкли, — отмечает Саакян, — Однако сейчас это действительно удивляет украинцев, ведь наши спецслужбы демонстрируют высокий уровень и проводят удачные операции даже на территории российских оккупантов".

Именно поэтому более 150 депутатов вызвали в Верховную Раду главу СБУ Василия Малюка, который в стенах парламента рассказал о кадровых решениях из-за скандала. Конечно, это не убьет репутацию СБУ, но немного ее подмоет, отмечает политолог.

"Есть немало других департаментов в СБУ, которые превосходя себя дают бешеный результат в военных операциях, поэтому репутация целой службы не сильно пострадает, — говорит Саакян, — При этом в этой ситуации до сих пор остается больше вопросов, чем ответов".

Например, спрашивается политолог, за что уволили Романа Семенченко с должности главы Департамента защиты национальной государственности СБУ? За то что была слежка за журналистами или за то, что СМИ разоблачили такую слежку? А если это была "операция по наркотикам", то теперь надо доводить дело до конца, что выглядит несколько фантастически, говорит Саакян.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, насколько в редакции Bihus.Info планируют "толкать" эту тему. Сейчас редакция также оставила много вопросов без ответов.

Напомним, 6 февраля Офис генерального прокурора Украины поручил следователям ГБР осуществлять досудебное расследование в деле о слежке за командой Bihus.Іnfо.