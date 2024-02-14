Армія РФ дійсно отримала термінали Starlink, але Пентагон може їх заблокувати, — Сергій Братчук

Одним з головних напрямків для ЗСУ є протистояння із засобами радіоелектронної боротьби ворога. Українські інженери працюють і над унікальними дронами, які здатні нести один одного для збільшення дальності польоту, зазначає військовий.

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Українське ГУР підтверджує, що окупанти почали використовувати на фронті супутниковий інтернет Starlink від Ілона Маска, але зараз основна задача в тому, щоб перекрити сірі поставки такого зв'язку ворогові. До того ж кожен термінал має унікальний номер і його легко вирахувати з боку Пентагону, який може деактивувати цю апаратуру. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Оскільки поява терміналів вже з'явилась в суспільному просторі, то ця проблема дійсно загострилась, каже експерт. З іншого боку всі українські канали зв'язку залишаються захищеними та недоступними для ворога, хоча окупанти не припиняють спроб зламати системи зв'язку ЗСУ.

"При цьому треба визнати, що у РФ дійсно круті системи та фахівці в галузі систем радіоелектронно безпеки, — акцентує Братчук. — Українські спеціалісти докладають всіх зусиль, щоб дійти в цьому питанні до паритету з окупантами".

Військовий сподівається, що найближчим часом ЗСУ знайдуть гідну відповідь в плані РЕБ зокрема завдяки координації зусиль самої держави. Важливо якнайшвидше залучити до цього питання не тільки державні заводи, але й приватні підприємства, так само як було зроблено в галузі розробки та випуску дронів.

Щодо БПЛА української розробки, то за словами експерта, є варіанти масштабування безпілотників, які в змозі нести більш потужний боєзаряд для знищення фортифікаційних споруд армії РФ. Навіть є приклад своєрідного дрона-шатла, з борту якого запускається інший дрон-камікадзе для збільшення дальності польоту та ураження цілей.

"Можливо через деякий час ми станемо свідками навіть боїв дронів, тому що зараз мова вже йде не тільки про кількість, а саме про якість та характеристики БПЛА, — зазначає експерт. — Зараз в технологічному аспекті дуже змінюється філософія війни".

Повне інтерв'ю з Сергієм Братчуком незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Нагадаємо, 8 лютого в соцмережах з'явилися повідомлення, що ЗС РФ постачають термінали Starlink через ОАЕ. Військовий Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" розповів, що в закритій групі росіяни обговорювали досвід використання Starlink на передовій у південній частині України.