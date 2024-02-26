"Тільки обмеження та загрози і жодної мотивації": адвокат про правки до закону про мобілізацію (відео)

Якщо депутати погодяться на блокування банківських рахунків так званих ухилянтів, то нас може чекати обвал української економіки. А ще в Україні діють так звані "батальйони Сороса", що дискредитують Україну, вважає адвокат Ростислав Кравець.

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Не дивлячись на більш ніж 2500 правок до проєкту закону про мобілізацію він все одно не дуже сильно змінився в порівнянні з першою версією. Замість того, щоб оптимально проводити військовий облік і давати громадянам України якісь гарантії цей законопроєкт продовжує містити "драконівські санкції". Про це в інтерв'ю Фокусу розповів голова адвокатського об'єднання "Кравець і партнери" Ростислав Кравець.

На його думку, внесено чимало популістських правок, які просувають інтереси деяких депутатів і жодним чином не стосуються саме ЗСУ. З огляду на такі правки й цей варіант законопроєкту буде відкликаний Кабміном.

"Прийняття законопроєкту в такому вигляді ні на що не вплине, окрім чергової напруги у суспільстві, — акцентує Кравець. — Громадяни жорстко відреагують до такого не сприйняття депутатами соціальних прав і свобод".

Вже рік відбувається "дика" мобілізація і формально ситуація тільки ускладнюється, зазначає адвокат. При цьому омбудсмен з прав людини Лубінець тільки зараз побачив якісь порушення і, на думку фахівця, омбудсмена час змінювати, адже він не займається захистом прав українців у власній державі.

"А якщо депутати погодяться на блокування банківських рахунків так званих ухилянтів, то нас може чекати обвал української економіки, — вважає Кравець. — До того ж самі "західні партнери" підтримують це, а ще в Україні активно діють так звані "батальйони Сороса", що напередодні важливих засідань щодо допомоги Україні запускають "антикорупційні розслідування", як оці наркомани Бігуса, тим самим дискредитуючи Україну".

Своєю чергою посли G7 не сильно опікуються наданням допомоги Україні, вважає Кравець. Мабуть, їх треба відвезти під Авдіївку, щоб вони на власні очі побачили, наскільки ЗСУ потребує боєприпасів.

"В цілому, я думаю, що мета законопроєкту про мобілізацію була в тому, щоб нанести ще більше шкоди економіці України, з огляду на норми, які в ньому містяться, — вважає адвокат. — Єдине корисне, що я в ньому побачив, можливість звільняти інвалідів з армії".

За словами Ростислава Кравця, він не знайшов в законопроєкті норми, які б давали впевненість родинам бійців, наприклад в тому, що член їхньої родини не буде оголошений зниклим безвісти чи дезертиром, а таких випадків зараз багато. Саме з такими скаргами до адвоката зараз звертаються і військовослужбовці і їхні родичі. Саме така відсутність норм в законі дуже негативно впливає на мобілізацію, вважає правник.

"Останнім часом пропонується чимало санкційних пропозицій про збільшення штрафів, обмежень чи збільшення тюремних термінів, але немає мотиваційних пропозицій, — каже Кравець. — Це значно підриває віру в суспільства в справедливість мобілізаційних заходів".

Нагадаємо, юрист Ілля Шипко розібрав, у яких випадках можна відмовитись від повістки.