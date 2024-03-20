Ухилянтів в Україні не більше, ніж деінде, але в соціумі наростає прірва, — Гетьман (відео)

Дуже важливо якнайшвидше прийняти закон про мобілізацію, щоб суспільство не стало дуже різним у своєму світосприйнятті й всі пройшли через захист Батьківщини, вважає майор запасу.

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Кількість ухилянтів, які не хочуть служити в ЗСУ не більша, ніж в інших країнах. Проте треба терміново приймати закон про мобілізацію, адже навіть в соціумі вже є величезний психологічний розрив між тими, хто був на фронті й людьми, які живуть у звичайний спосіб. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів майор запасу та учасник російсько-української війни Олексій Гетьман.

За його словами, українцям треба зрозуміти прості речі: якщо не хочеш служити в ЗСУ, то будеш служити в армії окупантів, якщо їм вдасться захопити Україну.

"Росіяни не будуть питати хочеш ти служити або не хочеш, адже завжди можна людини примусити чи шантажувати, — запевняє Гетьман. — Окупанти не зупиняться тільки в Україні й примусять воювати далі за армію РФ".

Олексій Гетьман говорить, що в ЗСУ вже почалась повноцінна ротація, але які саме серед яких підрозділів вона відбувається є військовою таємницею, адже ворогу не варто знати переміщення наших військ. Але ротація відзначається і соціальними змінами у суспільстві.

"Мої знайомі з фронту часто розповідають, що після року на війні вони перестали розуміти своїх друзів із цивільного життя, — каже Гетьман. — Між ними тепер просто своєрідна прірва і немає спільних тем для розмов, адже проблем один одного вони не розуміють".

Ось саме це соціальне питання після війни чи під час війни Україні доведеться вирішувати, каже військовий. Тому, на думку Гетьмана, дуже важливо як можна швидше прийняти закон про мобілізацію, щоб український соціум не став дуже різними у своєму світосприйнятті, щоб всі пройшли через армію і через захист Батьківщини.

Нагадаємо, що голова РНБО України Олексій Данілов заявив, що в основі закону про мобілізацію має бути закладений принцип справедливості: ті, хто зараз на фронті, потребують відпочинку.

Також повідомлялося, що в Раді розповіли, чи заборонять ухильникам керувати автомобілями.