Велика загроза: чи може Су-34 стати носієм авіабомби ФАБ-3000 (відео)

Рекламуючи свою нову авіабомбу ФАБ-3000 окупанти хочуть чинити психологічний тиск на ЗСУ та українців. Бо є велике питання, чи зможуть їхні літаки ефективно скидувати ці важкі бомби в умовах дії української ППО, зазначає журналіст Олександр Матвієнко.

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Новітні надпотужні бомби ФАБ-3000, якими хваляться окупанти, можуть нести деякі літаки ВПС РФ, але успішність їхнього застосування цілком залежить від української ППО. Інформаційно розповіді про найпотужнішу авіабомбу звучать небезпечно, але для того, щоб їх скинути, треба підлітати відносно близько до позицій ЗСУ, що ставить під велику загрозу ворожі бомбардувальники. Про це в інтерв'ю розповів Олександр Матвієнко, журналіст воєнного відділу Фокус.

Він зазначив, що у Росії зараз носієм виступає тільки стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3 і це перший нюанс, а другий нюанс в тому, що винищувачі СУ-34, який вже успішно може скидати бомби КАБ-1500 технічно може підняти цю важку бомбу, проте питання полягає в центруванні літака.

"Одну бомбу вагою 3000 кг винищувач нести не зможе, якщо її закріпити у нього під крилом, а значить вже треба буде на літак вішати відразу дві ФАБ-3000 під кожне крило для рівноваги, — акцентує Матвієнко. — Відразу виникає велике питання, як це позначиться на його льотних характеристиках".

За словами журналіста, наразі немає жодних свідчень про те що саме Су-34 вже став носієм подібних боєприпасів, а як якщо брати той самий Ту-22М3, то він зберігає бомбу у внутрішньому відсіку. Але нова ФАБ-3000 значно більше за розмірами, і не зрозуміло, чи можна інтегрувати на неї УМПК.

"Перспективи застосування нових бомб насправді доволі туманні, тому що росіяни застосовували ці авіабомби під час осади Маріуполя, але тоді в України не було потужної ППО, щоб прикрити захисників, — зазначає Олександр. — А зараз така бомба летить на 40-50 км і цього очевидно буде недостатньо. Росіяни не будуть ризикувати стратегічною авіацією заради того, щоб скинути кудись бомбу. Тому я думаю, що мова йде про такий психологічний тиск: дивіться, у нас були спочатку КАБ-500, тепер є КАБ-1500 і от буде ще потужніша".

Журналіст зазначає, що навіть якщо якимось чином вдасться причепити такі важкі бомби до винищувача Су-34, то це обов'язково позначиться на його бойових характеристиках. А українська ППО і так вдало справляється з такими ворожими літаками, на борту яких не має зайвих трьох тонн ваги.

Нагадаємо, що Сумська область потерпає від авіабомб, однак наступати росіянам ніким.

Також повідомлялося, що експерт пояснив, що Путін мав на увазі під "санітарною зоною". За словами ексспікера Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, ЗС РФ стирають села КАБами.