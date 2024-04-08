Перша хвиля — "мобіки", а потім вже "еліта": у DeepState про тактику РФ у Часовому Ярі (відео)

Армія РФ не гребує абсолютно нічим і готова покласти безліч своїх вояків, щоб зайняти Часів Яр. В районі Бахмута загалом застосовується велика кількість десантних військ росіян, каже аналітик Роман Погорілий.

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Російські окупанти продовжують, як і попередні рази, лізти насамперед на Бердичі (Донецька область), які не можуть повністю взяти. На різних ділянках фронту ворог застосовує різну тактику: десь намагається атакувати бронетехнікою, а десь застосовує "м'ясні хвилі" з мобілізованих, по трупах яких вже йде друга хвиля професіоналів. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий аналітик та співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий.

За його словами, активність ворога помічена не тільки під Бердичами, але й біля Тоненького, Орлівки та в Первомайському. На східних околицях Часового Яру неспокійна ситуація й українські військові з великими зусиллями це все стримують.

"Окупанти дійшли до східних околиць і там зараз дуже динамічна ситуація, — каже Погорілий. — Деякі позиції можуть переходити з рук в руки й наші бійці намагаються брати ініціативу, але з кожним разом окупанти тиснуть й тиснуть".

За інформацією військового аналітика, армія РФ не гребує абсолютно нічим і готова покласти безліч своїх вояків, щоб зайняти Часів Яр. Водночас тактика ворога під Авдіївкою відрізняється від тактики на Бахмутському напрямку.

"В самому районі Бахмуту в цілому застосовується велика кількість десантних військ росіян, а також малі групи піхоти, які залітають технікою, — зазначає Погорілий. — Там були новопригнані новомобілізовані бійці, які, здається, менш як тиждень закінчили навчання і полягли в українську землю. По їхніх трупах вже йде друга хвиля професіоналів, яких шкода витрачати при штурмах".

Такими "м'ясними штурмами" росіяни намагаються вимотати бійців ЗСУ, зазначає експерт. До того ж у ворога постійно проходить ротація. Замість знищенних солдатів вони постійно шукають нове "м'ясо" і женуть їх на курс навчання, а потім швидко кидають в перші хвилі.

Можна сказати, що зараз армія РФ являє собою таку собі збірну солянку, зазначає Погорілий. Там є елітні підрозділи, а є й зовсім "зелені" бійці, які тільки закінчили курси.

Нагадаємо, голова ГУР Кирило Буданов попередив, що наприкінці весни ЗС РФ можуть розпочати наступ. Особлива активізація ворожих військ очікується у Донецькій області.