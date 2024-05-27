Без тилу на фронті буде хаос: військовий про плани скоротити Генштаб ЗСУ (відео)

Командир взводу чи роти не повинен бігати та шукати пальне для бронемашини чи ремкомплект по всіх сусідах, вважає майор запасу Гетьман. До скорочення Генштабу треба підходити дуже ретельно.

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Плани Генштабу зменшити штат на 60% і відправити тиловиків на фронт пов'язано з проблематикою мобілізації й це зрозуміло. Але подібне скорочення має бути вивіреним, щоб армія яка воює не залишилась без тилу, а у командирів не боліла голова із військовим забезпеченням. Так в інтерв'ю Фокусу висловився майор запасу та учасник російсько-української війни Олексій Гетьман.

За його словами, зараз у ЗСУ є бригади та підрозділи, що укомплектовані далеко від позначки у 100%. Є навіть такі, в яких є взагалі половина від штатного розкладу, тому якщо йде мова про скорочення певних штабів та допоміжних структур, то це нормально, адже на фронті ніколи не воює 100% армії.

"Сподіваюсь, що до цього підійдуть дуже ретельно, бо дійсно є штатні одиниці, які дублюють вже існуючи, а є ті, без кого воювати буде дуже складно, — акцентує Гетьман. — Кожен випадок треба розбирати окремо, бо треба пам'ятати, що, наприклад, в Сполучених Штатах одного бійця "на нулі" в тилу обслуговує 11 інших військовослужбовців".

Всі генерали, полковники й інші "великі начальники" розглядаються в армії США як допоміжні сили простому солдату, який ризикує власним життям та проливає кров, зазначає майор запасу. Ці люди роблять все, що у солдата чи його підрозділу не боліла голова від питань постачання всього необхідного і щоб він думав тільки про своє бойове завдання.

"Якщо мобілізувати потрібних людей з Генштабу, то на війні може початись хаос, адже "на нулі" почнуть зосереджуватись на важливих, але другорядних питаннях провізії, ліків та запчастин, — акцентує військовий. — Командир взводу чи роти не повинен бігати та шукати пальне для бронемашини чи ремкомплект по всіх сусідах".

В цілому деякі популістські заклики "відправити всіх тиловиків на фронт" експерт вважає недолугими та ганебними для армії. Це своєрідний проросійський наратив, адже якщо українська армія позбавиться тилу та забезпечення, то не зможе функціонувати на лінії фронту. Тому треба обов'язково залишити людей, які забезпечують українських героїв всім необхідним, каже військовий.

Нагадаємо, на початку квітня полковник запасу та колишній командувач аеромобільних військ України Іван Якубець в інтерв'ю Фокусу заявив, що усі придатні чоловіки, яким виповнилось 21 рік і вище, повинні призиватися до лав збройних сил і брати участь в бойових діях.