"Всі 21-річні українці мають піти до ЗСУ", — офіцер про необхідність зменшення призивного віку (відео)

В ЗСУ мають більш активно проводити ротацію. Завдяки цьому бійці з гарячих напрямків зможуть трішки відпочити, а інші набратися бойового досвіду, каже полковник запасу Іван Якубець.

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Наразі в окупантів немає сил, щоб не тільки атакувати Харків чи Дніпро, але й вибити українських захисників з лівобережжя Херсонщини. Проте ворог готується, збирається набрати ще 250 тисяч солдатів і, можливо, спробує влітку провести величезну наступальну операцію. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив Іван Якубець, полковник запасу та колишній командувач аеромобільних військ України.

За його словами, оголошені міністром оборони РФ Шойгу наміри набрати понад 200 тисяч вояків поки що тільки наміри. Цих людей дійсно треба зібрати, потім навчити, а ще й озброїти, на що має піти достатньо чимало часу.

"Ще треба брати до уваги, що за сучасні системи розвідки сьогодні неможливо незамітно накопичити таку кількість солдатів поблизу фронту чи на кордоні, — акцентує Якубець. — Головне тут не допустити ситуації як під Авдіївкою, при відході не були добре підготовлені відповідні рубежі й ворог на плечах наших бійців ще кілометрів 10 наступав".

За словами військового, він наразі не бачить можливостей ворога активно наступати. Наприклад, на Херсонському напрямку під Кринками окупанти котрий місяць не можуть скинути декілька батальйонів ЗСУ в Дніпро. Досі не можуть росіяни досягти глобального успіху на Куп'янському напрямку. Але й ЗСУ досягає деяких тактичних успіхів і намагається захоплювати раніше втрачені позиції.

Іван Якубець зазначає, що зараз ЗСУ мають більш активно проводити ротацію: деякі бригади виводити з фронту і переводити їх під Харків або під Суми. Завдяки ротації бійці з гарячих напрямків зможуть трішки відпочити, а інші набиратися бойового досвіду.

"А ще Верховна Рада нарешті спромоглася подолати псевдо-демократів, що понавигадували 4 000 правок на бідний закон про мобілізацію, — акцентує Якубець. — Але межа призову до 25 років є дуже високим рівнем, а треба опустити її до 21 року".

Всі придатні чоловіки, яким виповнилось 21 рік і вище, повинні призиватися до лав збройних сил і брати участь в бойових діях, зазначає військовий. Як приклад він наводить Естонію, в якій прийняли закон, що громадяни від 18 до 65 років повинні при необхідності воювати, і ніяких виключень, окрім медичних, не повинно бути.

Нагадаємо, 29 березня стало відомо, що українець подав позов до суду проти прикордонника, який не випустив його з тестем за кордон. У ДПСУ пояснили, що підозрюють чоловіка з інвалідністю в допомозі громадянам залишати країну.