"Все 21-летние украинцы должны пойти в ВСУ", — офицер о необходимости уменьшения призывного возраста (видео)

В ВСУ должны более активно проводить ротацию. Благодаря этому бойцы из горячих направлений смогут немного отдохнуть, а другие набраться боевого опыта, говорит полковник запаса Иван Якубец.

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Сейчас у оккупантов нет сил, чтобы не только атаковать Харьков или Днепр, но и выбить украинских защитников с левобережья Херсонщины. Однако враг готовится, собирается набрать еще 250 тысяч солдат и, возможно, попытается летом провести огромную наступательную операцию. Об этом в интервью Фокусу заявил Иван Якубец, полковник запаса и бывший командующий аэромобильных войск Украины.

По его словам, объявленные министром обороны РФ Шойгу намерения набрать более 200 тысяч воинов пока только намерения. Этих людей действительно надо собрать, потом обучить, а еще и вооружить, на что должно уйти достаточно много времени.

"Еще надо принимать во внимание, что при современных системах разведки сегодня невозможно незаметно накопить такое количество солдат вблизи фронта или на границе, — акцентирует Якубец, — Главное здесь не допустить ситуации как под Авдеевкой, при отходе не были хорошо подготовлены соответствующие рубежи и враг на плечах наших бойцов еще километров 10 наступал".

По словам военного, он пока не видит возможностей врага активно наступать. Например, на Херсонском направлении под Крынками оккупанты который месяц не могут сбросить несколько батальонов ВСУ в Днепр. До сих пор не могут россияне достичь глобального успеха на Купянском направлении. Но и ВСУ достигает некоторых тактических успехов и пытается захватывать ранее утраченные позиции.

Иван Якубец отмечает, что сейчас ВСУ должны более активно проводить ротацию: некоторые бригады выводить с фронта и переводить их под Харьков или под Сумы. Благодаря ротации бойцы из горячих направлений смогут немного отдохнуть, а другие набираться боевого опыта.

"А еще Верховная Рада наконец смогла преодолеть псевдо-демократов, которые понапридумывали 4 000 правок на бедный закон о мобилизации, — акцентирует Якубец, — Но предел призыва до 25 лет является очень высоким уровнем, а надо опустить его до 21 года".

Все годные мужчины, которым исполнился 21 год и выше, должны призываться в ряды вооруженных сил и участвовать в боевых действиях, отмечает военный. В качестве примера он приводит Эстонию, в которой приняли закон, что граждане от 18 до 65 лет должны при необходимости воевать, и никаких исключений, кроме медицинских, не должно быть.

Напомним, 29 марта стало известно, что украинец подал иск в суд против пограничника, который не выпустил его с тестем за границу. В ГПСУ объяснили, что подозревают мужчину с инвалидностью в помощи гражданам покидать страну.