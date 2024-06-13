Бронь для обраних. Чому працівників ВПК, медиків, рятувальників та аграріїв мобілізують до ЗСУ

Співробітників важливих стратегічних об'єктів можуть забрати в армію: підприємства часто вчасно не подають списки на бронь, а чиновники погоджують їх місяцями. Проблеми з бронюванням підтвердив скандал із бригадами медиків в Одесі. Фокус поговорив з адвокатами, представниками бізнесу та стратегічних організацій і з'ясував, до чого призведе жорстка політика набору до ЗСУ.

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Механізм бронювання працівників стратегічно важливих для України підприємств та установ супроводжується безліччю нюансів: чиновники міністерств довго узгоджують потрібні довідки, а самі організації невчасно їх подають. Завдяки цьому зростає ризик мобілізації цінних кадрів. Якщо до моменту виклику в ТЦК бюрократичні процедури не пройдено, з великою часткою ймовірності людина отримає бойову повістку.

У Верховній Раді обіцяли швидко внести зміни до законодавства, щоб заброньовані могли спокійно працювати, але проблема так і залишається в підвішеному стані.

Представники влади вимагають від роботодавців виконання всіх процедур бронювання співробітників. Тільки тоді воєнкоми не зможуть їх мобілізувати, інакше самі порушать законодавство.

Юристи звертали увагу, що процес підтвердження броні неймовірно довгий: потрібна виписка з Мінсоцполітики, погоджена з Міноборони, що підтверджує факт роботи на критично важливому підприємстві.

На думку старшого партнера адвокатської компанії "Кравець і Партнери" Ростислава Кравця, процедура бронювання в Україні майже не працює, незважаючи на продовження Кабміном на три місяці відстрочки від мобілізації для тих, хто отримав бронь.

"Відповідальні за бронювання не хочуть нормально виконувати покладені на них зобов'язання, ставлячи під загрозу національну економіку. Не можна виключати і корупційний фактор", — вважає адвокат.

СБУ час розшукати всіх, хто відповідає за військовий облік і мобілізацію, і притягнути кожного до відповідальності за державну зраду, вважає адвокат

"Відправлення в армію працівників стратегічно важливих сфер — це пряма диверсія проти держави. ТЦК взагалі не цікавить національна економіка", — вважає Кравець.

У військкоматів є оновлені дані та результати медкомісії працівників важливих галузей. Їх можна одразу направляти у військові частини, і на підприємства вони вже не повернуться, зауважує він.

Захистили себе самі. Як в Одесі медики відстоювали право на бронь

Випадок 11 липня в Одесі показав, як заброньованим медикам довелося взяти ситуацію у свої руки і захищати свої права. Конфлікт між співробітниками ТЦК і лікарями швидкої допомоги переріс у масову бійку. У соцмережах писали, що вранці водій швидкої прийшов оновити дані в ТЦК Київського району, але воєнкоми не випустили його з будівлі. У чоловіка піднявся тиск, йому стало зле і він викликав швидку. Бригаду, яка приїхала, пустили в будівлю ТЦК, але назад не випустили.

Відправлення в армію працівників стратегічно важливих сфер — це пряма диверсія проти держави адвокат Ростислав Кравець

На допомогу колегам приїхали інші бригади швидких, біля будівлі ТЦК зав'язалася бійка з людьми у військовій формі та невідомими цивільними.

В Одеському обласному ТЦК кажуть, що мобільна група оповіщення перевіряла військово-облікові документи. Один із громадян не надав їх і його затримали. Через годину до Київського РТЦК приїхала "група людей у медичному одязі" на автомобілі швидкої допомоги. На запит працівників ТЦК вони не надали документи, що доводять їхню приналежність до системи охорони здоров'я.

Після розбірок представник служби підстанції №4, що обслуговує Київський і Малиновський райони Одеси, попередив, що місто може скоро залишитися без швидкої допомоги. Ніхто з їхніх співробітників не має броні від мобілізації, а водії масово звільняються.

Чи забирають в армію з оборонних і стратегічно важливих підприємств?

Мобілізація заброньованих відбувається не тільки в медичній сфері. Повістки безконтрольно отримують ті, хто працює на оборонних заводах і критично важливих для функціонування країни підприємствах.

"Відбувається таке: директори отримують розпорядження, згідно з яким мають подати списки заброньованих. Усіх працівників ставлять на облік у ТЦК. Далі роздають повістки на медкомісію, а воєнкоми обирають, кого забрати одразу, а кому дати відстрочку на збори. У нас відправили на полігон людину досить високої посади, наближену до директора", — розповідає співрозмовник Фокуса з оборонного заводу в Києві.

СБУ час розшукати всіх, хто відповідає за військовий облік і мобілізацію, і притягнути кожного до відповідальності за державну зраду адвокат Ростислав Кравець

Інший показовий приклад — "приховані" контракти з військовими підрозділами. Працівник держпідприємства авіаційної промисловості "Антонов", молодший за 30 років, мав бронь від початку повномасштабного російського вторгнення. Після початку дії закону про посилення мобілізації йому вручили повістку до ТЦК за місцем проживання.

Військкоми взяли до уваги його місце роботи, але дали підписати документ, у якому дрібним текстом було написано таке: "через півроку зобов'язуюся вступити в один із батальйонів ЗСУ".

"Звісно, він не дивлячись підписав папір, оскільки був упевнений у своїй броні. Прийшов додому, а за кілька днів йому телефонують із вимогою з'явитися в ТЦК із речами. Він пішов туди з юристом підприємства "Антонов", але в ТЦК пояснили: папір уже підписано, а завод не дав нові списки на бронювання", — розповідають Фокусу інформовані джерела.

Наразі працівник заводу проходить медкомісію щодо придатності до служби.

Слід підкреслити, що згідно із законодавством України, підприємства та установи оборонного сектору мають подати списки, для кого вони виробляють продукцію. До списків потрібно додати інформацію, чому потрібна бронь тому чи іншому працівнику.

Критично важливі підприємства та організації мають подати списки заброньованих працівників до центрального органу виконавчої влади, що контролює політику у відповідній сфері або до обласної військової адміністрації. Необхідно написати дату та номер рішення про визнання підприємства критично важливим.

Зазначеним категоріям підприємств слід додати до списків працівників підтвердження відповідності облікових даних військовозобов'язаних.

Довільна мобілізація в бізнесі та аграрному секторі

Представники середнього бізнесу скаржаться на фактичну відсутність механізмів бронювання і руйнування бізнесу співробітниками ТЦК. Примусова мобілізація водіїв скоро зупинить галузь логістики, кажуть Фокусу представники профільних компаній. За їхніми даними, бронь можлива лише "в чорну" — за зв'язками і за гроші.

Аграрії скаржаться на неможливість нормально забронювати співробітників. Велике агропідприємство, в активах якого тисячі гектарів землі, нещодавно зобов'язали подати документи на бронювання. Один з агрономів, який стояв на військовому обліку з 2022 року, вирішив оновити дані після набрання чинності закону про мобілізацію, але в ТЦК одразу отримав повістку на ВЛК.

"На фірмі йому сказали проходити, оскільки все одно буде бронь. Він так і зробив, підписав усе за день — у середу, а в п'ятницю залишилося пройти терапевта. У підсумку йому та іншим працівникам вручили того ж дня бойову повістку — з'явитися 15 липня, на 8:00 з речами і їхати в навчальний центр", — описує те, що відбувається, родичка одного з військовозобов'язаних.

При цьому воєнкомів не хвилювало, що співробітник фірми відповідав за всі запаси агрохімії, машину і спеціальну документацію.

"Зверху сказали відправляти [в навчальний центр] працівників цієї фірми: серед влади хтось конфліктує з власником. Дали відтермінування до 15 липня, з бронею фірма намагається вирішити, але поки що немає результату. Якщо бронь не дадуть, одразу в навчальний центр поїде", — стверджує вона.

Поліцейських забирають на фронт

Нелегко забронювати себе від служби в ЗСУ поліцейським і рятувальникам. Згідно з постановою Кабміну від 5 червня, можна залишити працювати не більше половини колективів Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) і Нацполіції. У таких суворих умовах начальство змушує рядових поліцейських тягнути жереб на бронь, говорили Фокусу адвокати.

Служити підуть незручні або неугодні співробітники. У кожному підрозділі відбулися збори, на яких начальство довело до особового складу інформацію про рознарядку в 10%. офіцер поліції Одеси

Одеське видання "Думская" пише, що три тижні тому в поліції і ДСНС весь особовий склад зобов'язали повторно пройти військово-лікарську комісію. Цілком імовірно, що всіх визнають придатними до служби, поставлять не на спецоблік МВС, а на військовий. В особових справах після проходження ВЛК з невідомої причини не ставлять відмітки про бронювання, питання вирішують у кожному окремому підрозділі індивідуально — виходячи з побажань начальства, зазначають журналісти.

"Служити підуть у складі 10% незручні або неугодні співробітники. У кожному підрозділі відбулися збори, на яких начальство довело до особового складу інформацію про рознарядку в 10%", — ділиться подробицями офіцер одеської поліції Олег А.

Інший поліцейський говорить про небажання співробітників йти в армію з різних причин: через сімейні обставини і банальний страх загинути. У підсумку начальство запропонувало тягнути жереб, хоча самі вищі правоохоронці в жеребкуванні участі не брали. Майже всі підрозділи не захотіли ризикувати, тому ідея виявилася безуспішною.

"Візьмемо середній райвідділ поліції — це близько 400 співробітників. Відразу мінусуємо 200 жінок — вони не потрібні на фронті в бойових частинах. Десять відсотків від 200 чоловіків, що залишилися, — 20 осіб", — підрахував офіцер поліції.

Як правило, призваних правоохоронців відправляють на службу до відомчих бойових підрозділів, наприклад, бригади "Лють".

Нагадаємо, а Раді з'явився законопроєкт із концепцією "економічного бронювання". Підприємець, який заплатив за працівника 20 000 гривень на місяць, зможе його забронювати.

Протягом місяця функція бронювання з'явиться в мобільному застосунку "Дія". Наразі налагоджується взаємодія з реєстром "Оберіг", Пенсійним фондом та порталом.