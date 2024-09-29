Сили оборони атакували склад зброї РФ за 600 км: деталі від джерел Фокусу (фото)

Під час атаки на РФ українські військовослужбовці застосували 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва. Відстань до цілі склала понад 600 кілометрів.

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Українські військові атакували арсенал зберігання російських ракет у Волгоградській області РФ. Про це Фокусу розповіли джерела в розвідці.

Так арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів 1-го розряду було уражено в селищі Котлубань Волгоградської області в ніч з 28 на 29 вересня в результаті спільної операції ГУР, ССО, СБУ, СЗР та ЗСУ.

Згідно з інформацією джерел в українській розвідці, це сталося близько 2:30 ночі 29 вересня за допомогою 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва. Тоді як відстань до цілі склала понад 600 кілометрів.

За повідомленнями російських пабліків, у районі влучання були чутні гучні вибухи, після чого почалася масштабна пожежа.

"Внаслідок влучання уражено місця зберігання боєприпасів та ракетного озброєння, що спричинить нестачу боєприпасів у забезпечення підрозділів окупаційної армії РФ", — повідомило джерело.

Нагадаємо, вночі 29 вересня декілька російських регіонів опинилися під атакою безпілотників. За інформацією пресслужби Міноборони РФ, засоби протиповітряної оборони знищили та перехопили 125 українських дронів.

Колишній депутат Держдуми РФ Олександр Невзоров повідомив, що безпілотники атакували Єйськ Краснодарського краю. Під час атаки могло бути знищено 60 ракет типу "Кинджал".