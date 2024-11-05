Мартін Брест закликає обкопувати Київ: експерти пояснили Фокусу, чому це нереально та безглуздо

За словами військового столиця може знаходитись в такій ж небезпеці як і Покровськ, тому потрібно вже починати обкопувати й Київ. Але військові експерти розповіли Фокусу, чому це погана ідея, здатна погіршить ситуацію на фронті.

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Ветеран АТО, виробник військової техніки Мартін Брест заявив, що потрібно сконцентруватися не лише на обороні Покровська на Донбасі, але й почати обкопувати столицю.

"Треба починати обкопувати Київ, напевно, а не лише Покровськ, обкопувати все. Потім, якщо що, закопаємо. Треба починати готуватися до нормальних таких, матьорих бойових дій", — зауважив ветеран.

За його словами, людям можуть не сподобатись такі міри, але врешті решт коли жителі столиці бачитимуть ці укріплення, їм буде легше і спокійніше.

Чи дійсно потрібно обкопувати Київ?

Військовий експерт Павло Нарожний у коментарі Фокусу зазначив, що Мартін Брест — це піхотинець, а тому слабо уявляє, що таке обкопати Київ. Зокрема, для цього потрібно взяти, мабуть, всі будівельні компанії України, зігнати всі екскаватори та почати обкопувати столицю. Але, за його словами, це навіть теоретично неможливо.

Зараз обкопувати Київ — це зняти всі ресурси з фронту та кинути їх до міста. Але Україна не має достатньої кількості ресурсів на побудову укріплень на лінії фронту. Йдеться про три лінії:

перша — прості окопи;

друга — детоновані укріплення, бліндажі;

третя — дуже потужна лінія оборони, яку складно розбити навіть артилерією чи авіацією.

"Якщо ми зараз знімемо всі ресурси з фронту і кинемо на глибокий тил, а Київ — це дуже глибокий тил. Це означає те, що ми зараз провалимо оборону передка, ворог зайде, і ми будемо всі битися на обороні Києва", — пояснив експерт.

Нарожний розповів, що оборона Києва у 2022 році відбувалася на річках, коли були підірвані всі мости, шлюзи, а водні перешкоди стали укріпленнями. Тоді як зараз будувати укріплення під Києвом — це "абсолютне безглузде витрачання ресурсів".

Києву не загрожує наземний наступ ворога

За словами військового експерта, керівника центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, є угрупування сил та засобів оборони Києва, військові, які виконували задачі щодо охорони міста та продовжують це робити.

"Київ має і фортифікаційні споруди, і захищеність, і не одну лінію оборони, і не один редут. Роботи ці велися і проводяться, і українська столиця на сьогоднішній день перебуває в безпеці", — пояснив Фокусу Мусієнко.

Ба більше, він наголосив, що наразі немає загрози просування ворога до столиці по землі, є лише загроза з повітря. Так противник постійно атакує "Шахедами".

"Що стосується просування безпосередньо по землі, то всі можливі сценарії, які ворог може застосувати, і напрямки, звідки він може наступати, прораховані, і відповідна робота проводиться", — додав Мусієнко.

Нагадаємо, найближчим часом військове командування планує призвати до ЗСУ 160 тисяч осіб, щоб укомплектувати частини до 85%. Фокус розбирався, чому територіальні питання вирішують новобранцями.

Також Фокус розбирався, чи буде в Україні жіноча та трудова мобілізація.