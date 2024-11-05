Мартин Брест призывает окапывать Киев: эксперты объяснили Фокусу, почему это нереально и бессмысленно

По словам военного столица может находиться в такой же опасности как и Покровск, поэтому нужно уже начинать окапывать и Киев. Но военные эксперты рассказали Фокусу, почему это плохая идея, способная ухудшит ситуацию на фронте.

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Ветеран АТО, производитель военной техники Мартин Брест заявил, что нужно сконцентрироваться не только на обороне Покровска на Донбассе, но и начать окапывать столицу.

"Надо начинать окапывать Киев, наверное, а не только Покровск, окапывать все. Потом, если что, закопаем. Надо начинать готовиться к нормальным таким, матерым боевым действиям", — отметил ветеран.

По его словам, людям могут не понравиться такие меры, но в конце концов когда жители столицы будут видеть эти укрепления, им будет легче и спокойнее.

Действительно ли нужно окапывать Киев?

Военный эксперт Павел Нарожный в комментарии Фокусу отметил, что Мартин Брест — это пехотинец, а потому слабо представляет, что такое обкопать Киев. В частности, для этого нужно взять, пожалуй, все строительные компании Украины, согнать все экскаваторы и начать окапывать столицу. Но, по его словам, это даже теоретически невозможно.

Сейчас окапывать Киев — это снять все ресурсы с фронта и бросить их в город. Но Украина не имеет достаточного количества ресурсов на построение укреплений на линии фронта. Речь идет о трех линиях:

первая — простые окопы;

вторая — детонированные укрепления, блиндажи;

третья — очень мощная линия обороны, которую сложно разбить даже артиллерией или авиацией.

"Если мы сейчас снимем все ресурсы с фронта и бросим на глубокий тыл, а Киев — это очень глубокий тыл. Это означает то, что мы сейчас провалим оборону передка, враг зайдет, и мы будем все сражаться на обороне Киева", — пояснил эксперт.

Нарожный рассказал, что оборона Киева в 2022 году происходила на реках, когда были взорваны все мосты, шлюзы, а водные преграды стали укреплениями. Тогда как сейчас строить укрепления под Киевом — это "абсолютное бессмысленное расходование ресурсов".

Киеву не грозит наземное наступление врага

По словам военного эксперта, руководителя центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, есть группировка сил и средств обороны Киева, военные, которые выполняли задачи по охране города и продолжают это делать.

"Киев имеет и фортификационные сооружения, и защищенность, и не одну линию обороны, и не один редут. Работы эти велись и проводятся, и украинская столица на сегодняшний день находится в безопасности", — пояснил Фокусу Мусиенко.

Более того, он отметил, что пока нет угрозы продвижения врага в столицу по земле, есть только угроза с воздуха. Так противник постоянно атакует "Шахедами".

"Что касается продвижения непосредственно по земле, то все возможные сценарии, которые враг может применить, и направления, откуда он может наступать, просчитаны, и соответствующая работа проводится", — добавил Мусиенко.

Напомним, в ближайшее время военное командование планирует призвать в ВСУ 160 тысяч человек, чтобы укомплектовать части до 85%. Фокус разбирался, почему территориальные вопросы решают новобранцами.

Также Фокус разбирался, будет ли в Украине женская и трудовая мобилизация.