Женщин в ВСУ, паек на руки и окапывать Киев: что ожидать украинцам в ближайшем будущем

Информационная война является такой же важной, как и бои на фронте. Некоторые заявления спикеров сплачивают украинцев, а другие сеют панику и работают в пользу врага. Фокус разобрался в последних резонансных сообщениях и объясняет, почему не стоит верить всему, что говорят.

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В последние дни заявления различных спикеров и экспертов озадачили и напугали украинцев. Так волонтер Мария Берлинская с нардепом Марьяной Безуглой заговорили о призыве женщин в ряды ВСУ, а ветеран АТО Мартин Брест заявил о необходимости окапывать Киев. Также в СМИ вспомнили главу Верховного суда Александра Мамалуя и так называемое пайкование. Фокус рассказывает, что из этого может стать реальностью, а на что не стоит обращать внимания.

Мобилизация женщин: стоит ли украинкам уже готовиться к фронту

Волонтер Мария Берлинская заявила, что в Украине нужно усилить рекрутинг женщин в ряды ВСУ. По ее словам, она не считает, что жизнь мужчины стоит меньше женской. Более того, она убеждена, что "или мы сохраняем своих мужчин, или нам придется и мобилизовать также женщин, или нам придется сдаться".

"Если вам недостаточно стертых в пепел Мариуполя, Авдеевки, Бахмута и многих других городов, то надо включаться в реальность. Я не хочу, чтобы женщины воевали, я не хочу, чтобы мужчины воевали, но я точно знаю, что единственный способ устоять — это подготовить все общество к войне: и мужчин, и женщин, чтобы не воевали наши дети", — сказала волонтер.

В свою очередь сопредседатель общественной инициативы "Права справа", военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил Фокусу, что сейчас вопрос мобилизации женщин в Украине не стоит. Он рассказал, что сначала появилось сообщение секретаря СНБО Александра Литвиненко о необходимости мобилизации 160 тысяч человек для пополнения личного состава Сил обороны. Однако это информация с ограниченным доступом.

"То есть это так называемая грифованная информация. Соответственно любые, скажем так, сентенции по поводу проведения мобилизационных мероприятий являются гостайной. Тем более выносить их на всеобщее обозрение и давать возможность врагу проводить асимметричные действия по пополнению личного состава является госизменением. И соответственно есть классификация статей, под которые подпадают подобного характера заявления и волонтера, и секретаря СНБО", — сказал Снегирев.

Эксперт отметил, что в случае эскалации боевых действий и усиления призыва со стороны РФ, стоит говорить не об увеличении личного состава, поскольку это тактика Второй мировой войны — стенка на стенку. Если принимать во внимание то, что мобилизационный резерв РФ — 12-15 миллионов, а Украины 3,5 — то, есть ли смысл бороться с врагом только количеством людей?

"Но главное, почему ни секретарь СНБО, ни волонтер не поднимают вопрос об изменении тактики и стратегии боевых действий за счет технологичности Сил обороны — масштабирования производства средств поражения, которые сведут на нет численное преимущество противника", — говорит он.

Снегирев рассказал, что сейчас в Украине наблюдаются проблемы с артиллерийскими снарядами и со всем спектром военно-технического оснащения ВСУ, в частности, Киев на 80% зависит от внешнего поставщика.

"Эти люди должны говорить не о характере мобилизационных мероприятий, это закрытая информация, любые общественные дискуссии или нарративы — это игра на руку врага. В первую очередь, заявления должны звучать о технологичности Сил обороны Украины, которая сведет на минимум численное преимущество оккупантов в живой силе", — отметил он.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов отметил, что усилить рекрутинг женщин в ряды ВСУ в Украине возможно, но нужно ли это делать — "очень большой вопрос".

"У нас сегодня один говорит, давайте полмиллиона мобилизуем, второй говорит — 160 тысяч, вот госпожа Берлинская говорит, женщин надо мобилизовать. Не знаю, давайте детей мобилизуем, бросим такой лозунг. Дело в том, что единственная структура или организация, которая должна объявлять эти цифры — это Генеральный штаб ВСУ. Все, остальное — бред, не имеет под собой никакого основания. Только Генштаб может посчитать потребности на сегодня, на сейчас, или на полгода, год, планируя боевые действия", — сказал Фокусу Жданов.

По словам политолога Игоря Рейтовича, по состоянию на сейчас нет большой потребности именно в мобилизации женщин, судя по расчетам, которые подал Генштаб.

"Женщины достаточно широко представлены в Вооруженных силах, причем на различных должностях, и явно же речь не идет о том, чтобы заменять ими тех, кто находится, например, на линии фронта. Поэтому я бы это заявление больше рассматривал, как сообщение информационного, медийного характера для того, чтобы вообще привлечь внимание к тем проблемам, которые есть на сегодняшний день с мобилизацией в Украине. Отсюда же, кстати, заявления о подготовке детей и многие другие, которые Берлинская делала", — говорит Фокусу Рейтович.

Он рассказал, что для конкретного привлечения женщин в армию, должны быть соответствующие расчеты, в частности как в Израиле, где знают, какое именно количество надо призвать на службу, в каких частях они будут задействованы. Сейчас в Украине таких расчетов нет.

Трудовая мобилизация: ожидать ли ее украинцам

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Марьяна Безуглая поддержала волонтера в необходимости мобилизации женщин. Она отметила, что сейчас происходит незаконная дискриминация мужчин, ведь в конституции нет разницы между гражданами по полу. Поэтому призыв женщин мог бы снизить количество призывников среди мужчин.

Более того, она подчеркнула необходимость трудовой мобилизации — выполнения хозяйственных работ и наращивания темпов оборонной промышленности.

"Без общего национального сопротивления оккупанту, война обречена на поражение, а украинская нация — на очередную потерю государственности", — пояснила Безуглая.

Трудовая мобилизация — это политическое решение, которое должно быть поданным Кабмином, тогда как ставка Верховного главнокомандующего должна его утвердить, рассказал Олег Жданов. Но к военной мобилизации это не имеет никакого отношения.

Эксперт подчеркнул, что трудовая мобилизация вводится в особый период, когда объявляется военное положение. У Минэкономики должен быть план мобилизации экономики страны при переходе на военные рельсы.

На вопрос, почему сейчас этого не происходит, Жданов отметил, что это функционал президента, он главный проводник внутренней политики государства.

"Я не знаю, почему мы тушим пожар тогда, когда у нас начинаются проблемы в экономике, обеспечении Вооруженных сил. Тогда мы начинаем чесать затылок и рассуждать, может 100, а может 200, 500 мобилизовать, а может трудовую мобилизацию объявить? К сожалению, у нас нет плановой экономики, нет взгляда на шаг, два шага вперед. Мы действуем сугубо по ситуации, пытаясь тушить пожар по мере его возникновения. Это проблема государственного управления", — подытожил Олег Жданов.

Игорь Рейтович уточнил, что трудовая мобилизации предусмотрена украинским законодательством. Однако Кабмин должен определять, есть ли предприятия, которые могут подпасть именно под нее с точки решения тех или иных вопросов.

"Если есть такая объективная потребность, например, в каких-то прифронтовых регионах, это может иметь место — строительство укреплений и тому подобное. Но для этого надо доработать нормативную правовую базу, принять подзаконные акты и вывести это на уровень реального принятия решения, а не пустой болтовни", — пояснил он.

По словам политолога, сейчас это не делается, потому что, видимо, это не насколько актуально. Если бы страна имела определенную потребность, которую могла бы закрыть за счет трудовой мобилизации, то это нужно было начинать делать еще с 2022 года.

"Поскольку этого не происходит, видимо, страна справляется в рамках тех нормативно-правовых и организационных механизмов, которые есть на сегодняшний день, и это является достаточным", — отметил он.

По мнению Дмитрия Снегирева, если экономика страны на десятом году войны еще не переведена на военный лад, то сейчас поднимать этот вопрос по меньшей мере нелепо.

Он убежден, что первое, что нужно было сделать, это интенсифицировать само производство, чтобы вся промышленность работала исключительно на украинскую оборону. Однако сейчас в Украине до сих пор происходит финансирование дорог, строительство метро и тому подобное.

"О какой трудовой повинности идет речь, если даже планирование государственного бюджета происходит без учета потребностей отечественного ВПК?" — спросил Снегирев.

Военный эксперт подчеркнул, что нужно начинать именно с момента финансирования обороны, а не введения трудовой повинности.

"Пытаются создать предпосылки дешевой рабочей силы при условии отсутствия самого оборонного сектора, то есть хотят экономить на зарплате, но не вкладывая инвестиции в само производство. Фактически весь груз войны — на плечах самих украинцев. В то время, как вы видите, мы продолжаем большое строительство", — сообщил он.

Без зарплат и бензин по талонам: появится ли в Украине пайки в Украине

На фоне последних новых в СМИ вспомнили слова заместителя председателя Верховного суда Александра Мамалуя, который еще в феврале 2024 года заявил, что Украина якобы находилась в шаге от введения трудовой повинности.

"И тогда никаких зарплат ни у кого не будет. Будут пайки, деньги на сигареты, бензин по талонам. Война очень надолго", — сказал Мамалуй.

Военный эксперт Снегирев убежден, что сейчас нет оснований вводить пайки. Он отметил, что финансирование госсектора в большинстве происходит за счет иностранных дотаций.

Однако политолог Рейтович отметил, что гипотетически в Украине может быть введена трудовая повинность, однако он сомневается, что это будет на практике.

"Если это не было сделано за предыдущие почти 1000 дней войны, то что тогда является причиной вводить такие меры сейчас? Объективно должны быть какие-то аргументы, но их Кабмин не приводил. Трудовая повинность предусмотрена законами, но никто ее сейчас не использует, потому что, видимо, это нерационально с точки зрения использования тех трудовых ресурсов, которые есть у страны", — добавил Рейтович.

Экономист, координатор экспертных групп "Экономической экспертной платформы" Олег Гетман в разговоре с Фокусом сообщил, что тезис судьи является "невероятным", ведь ничего даже похожего на это не происходит.

"Мы существенно отличаемся от стран, которые воевали во Второй мировой войне, вводили драконовские меры, потому что у нас огромная поддержка международных партнеров. Вот мы собираем около 40 миллиардов долларов налогами, которые перераспределяются на различные расходы. Еще около 40 миллиардов долларов ежегодно нам дают международные партнеры, чем поддерживают нашу экономику, социальные выплаты, пенсии и прочее", — рассказал Гетман.

По его словам, экономика Украины работает стабильно, даже растет на 3-5% в год, а потому остается рыночной, не вводятся никакие дополнительные ограничения.

Экономист не знает, что может произойти в стране, чтобы была введена трудовая повинность. Если все международные партнеры прекратят помогать, то без 40 миллиардов долларов усложнится ситуация в экономике, возможны определенные ограничения на различные продукты.

"Но это не выглядит реалистичным. Это просто какой-то безумный бред", — заверил он.

Нужно ли окапывать Киев? Что эксперты говорят об обороне столицы

По словам ветерана АТО, производителя военной техники Мартина Бреста, сейчас время для того, чтобы окапывать Киев, а не только Покровск.

"Надо начинать окапывать Киев, наверное, а не только Покровск, окапывать все. Потом, если что, закопаем. Надо начинать готовиться к нормальным таким, матерым боевым действиям", — отметил он.

Военный эксперт Павел Нарожный отметил в разговоре с Фокусом, что Мартин Брест пехотинец, а потому слабо представляет, что такое обкопать Киев.

"Как вы себе представляете обкопать весь Киев? Это надо взять все, наверное, строительные компании Украины, все экскаваторы согнать и начать окапывать Киев. Это просто даже глубоко теоретически невозможно", — сказал Нарожный.

Он сообщил, что окапывать Киев сейчас — это снять все ресурсы с фронта и бросить их в столицу. Тогда как у Украины не хватает ресурсов на построение укреплений на линии фронта, а это три линии:

первая — простые окопы;

вторая — детонированные укрепления, блиндажи;

третья — очень мощная линия обороны, которую сложно разбить даже артиллерией или авиацией.

"Если мы сейчас снимем все ресурсы с фронта и бросим на глубокий тыл, а Киев — это очень глубокий тыл. Это означает то, что мы сейчас провалим оборону передка, враг зайдет, и мы будем все сражаться на обороне Киева", — пояснил эксперт.

Он отметил, что оборона столицы в 2022 году происходила на реках, были взорваны мосты, шлюзы, все водные преграды стали укреплениями. Нарожный считает маловероятным, что все дойдет до этого сценария, ведь на фронте враг продвигается очень медленными темпами. Более того, он убежден, что в ближайшее время продвижение оккупантов будет остановлено. В первую очередь это произойдет благодаря усилению мобилизации и большого количества военной помощи, которую страна получит от союзников.

"Сейчас строить укрепления под Киевом — это абсолютное бессмысленное расходование ресурсов", — отметил Павел Нарожный.

Военный эксперт, руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал Фокусу об обороне столицы. В частности, действует группировка сил и средств обороны Киева, есть военнослужащие, которые выполняли и выполняют задачи по охране города.

"Киев имеет и фортификационные сооружения, и защищенность, и не одну линию обороны, и не один редут. Работы эти велись и проводятся, и украинская столица на сегодняшний день находится в безопасности", — сказал Мусиенко.

По его словам, сейчас нет угроз продвижения ВС РФ в Киев непосредственно по земле. Также нет контингента, который наступает на столицу, однако есть угроза с воздуха.

"Мы видим, что враг постоянно атакует "Шахедами", и здесь, к сожалению, угрозы для Киева довольно значительны. Что касается продвижения непосредственно по земле, то все возможные сценарии, которые враг может применить, и направления, откуда он может наступать, просчитаны, и соответствующая работа проводится", — добавил эксперт.

Напомним, 5 ноября адвокат, аэроразведчица 92 отдельной штурмовой бригады Евгения Закревская заявила, что в Украине необходима обязательная мобилизация женщин. По ее словам, в армии не хватает новобранцев для пополнения потерь.

В тот же день нардеп из "Голоса" Соломия Бобровская отметила, что с августа в Украине ухудшился процесс мобилизации. В результате не выполняется план Генштаба по пополнению подразделений Сил обороны.