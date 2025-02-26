Почнеться "супер-АТО": Олександр Карпюк розповів Фокусу, що станеться після "заморозки" війни

"Заморозка" війни в Україні, може ускладнити ситуацію на фронті. Таку думку висловив аеророзвідник ЗСУ Олександр Карпюк, спираючись на свій досвід служби під час АТО. Фокус з'ясував, що не так з сценарієм якій зараз нав'язують Україні міжнародні партнери.

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Питання можливого "замороження" війни по лінії бойового зіткнення, яке зараз активно обговорюється міжнародними партнерами, викликає безліч запитань щодо реальних наслідків такого сценарію для України.

На думку військовослужбовця ЗСУ, аеророзвідника Олександра Карпюка з позивним Serg Marco, "заморозка" війни призведе до ситуації, подібної до АТО. Вона не принесе стабільності, а, скоріше, створить новий рівень конфлікту — "супер АТО".

"Я мав досвід перебування на лінії фронту під час АТО, коли ми ще служили снайперами, і бачив, які проблеми воно викликає. Однією з основних проблем під час АТО було те, що дві сторони стояли готові до бойових дій, але одна сторона мала кращу тактичну позицію, а інша — гіршу. Коли командир знаходиться в поганому тактичному положенні, він починає покращувати його: копає, зміцнює оборону, покращує вогневі рубежі. Це був один із факторів, чому снайпери та ДРГ виявилися настільки ефективними під час АТО", — розповідає Фокусу Карпюк.

Військовий нагадує, що тоді був режим припинення вогню, обмеження на калібри — заборона на застосування важкої артилерії, а лише 82-мм міномети могли використовуватися. У цих умовах снайпери та ДРГ працювали на покращення тактичного положення, вибивали ворога, порушували лінії оборони, проводили роботу з укріплення позицій. Тепер же з розвитком технологій ситуація змінилася: один снайпер уже не може зрівнятися з дронщиком.

"Я думаю, що навіть якщо конфлікт тимчасово заморозиться, ми все одно будемо стикатися з численними сутичками. Росіяни, як і ми, не віримо один одному. Усі, хто пережив АТО, пам'ятають, що жодна зі сторін не залишала собі шансів на "спуск" чи спокій. Те саме буде й зараз. Тому що більш агресивно налаштовані бійці, озброєні новими технологіями, будуть прагнути знищувати особовий склад противника", — каже аеророзвідник.

Александр Карпюк не вірить в успіх миротворчих місій, як французьких чи інших, які намагаються стати посередниками у цій війні. Якщо воюючи сторони відведуть на кілька кілометрів, як планують, жодна зі сторін не буде дотримуватись цього режиму. Сіра зона може стати лише місцем для перерв, але не для стабільності. І є сумніви, що буде тривалий режим припинення вогню — одного спалаху вистачить, щоб розпочати нову фазу бойових дій.

Так чи інакше але завершення війни має відбутися дипломатичним шляхом.

"Зараз воює близько 600 тисяч російських військових, але це не вся армія Росії, а саме ударна група. Таким чином, у них є певні переваги у чисельності, хоча ситуація ускладнюється тим, що на території Росії знаходяться їхні тилові частини, які також мають вплив. Технічно знищити 600 тисяч росіян — це неможливо, враховуючи поточну мобілізацію та кількість зброї. Вони, у свою чергу, теж не здатні виконати стратегічні завдання. Наприклад, вони не можуть взяти Слав'янськ, Краматорськ чи інші міста, і це означає, що навіть тактичні місії для них стають складними", — пояснює військовий.

Отже, коли обидві сторони не можуть досягнути військової перемоги, єдине, що залишається — це дипломатичний шлях. Статус-кво, переговори та пошук рішення через дипломатію, вважає Карпюк.

"Але моя задача, як солдата, — знищувати ворога. І я роблю те, що мені сказали. А що там думають на стратегічному рівні, це питання для політиків. Я вважаю, що раніше, до 2023 року, ситуація була більш сприятливою для оперативних проривів, коли ми мали необхідну кількість зброї та ресурсів. Але зараз, після трьох років війни, зробити це набагато складніше. Росія мала час відновити свої сили, і нам не дали можливості остаточно перемогти на початку конфлікту", — резюмує аеророзвідник.

"Найскладніша зима, оборона Покровська й загроза Дніпру" — повне інтерв'ю з аеророзвідником Олександром Карпюком.

Нагадаємо, за оцінками вашингтонських аналітиків, російським військовим знадобиться вести бойові дії ще щонайменше 83 роки, щоб захопити решту 80% території України.