Начнется "супер-АТО": Александр Карпюк рассказал Фокусу, что произойдет после "заморозки" войны

"Заморозка" войны в Украине, может осложнить ситуацию на фронте. Такое мнение высказал аэроразведчик ВСУ Александр Карпюк, опираясь на свой опыт службы во время АТО. Фокус выяснил, что не так со сценарием, которой сейчас навязывают Украине международные партнеры.

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Вопрос возможной "заморозки" войны по линии боевого соприкосновения, который сейчас активно обсуждается международными партнерами, вызывает множество вопросов относительно реальных последствий такого сценария для Украины.

По мнению военнослужащего ВСУ, аэроразведчика Александра Карпюка с позывным Serg Marco, "заморозка" войны приведет к ситуации, подобной АТО. Она не принесет стабильности, а, скорее, создаст новый уровень конфликта — "супер АТО".

"Я имел опыт пребывания на линии фронта во время АТО, когда мы еще служили снайперами, и видел, какие проблемы оно вызывает. Одной из основных проблем во время АТО было то, что две стороны стояли готовые к боевым действиям, но одна сторона имела лучшую тактическую позицию, а другая — худшую. Когда командир находится в плохом тактическом положении, он начинает улучшать его: копает, укрепляет оборону, улучшает огневые рубежи. Это был один из факторов, почему снайперы и ДРГ оказались настолько эффективными во время АТО", — рассказывает Фокусу Карпюк.

Военный напоминает, что тогда был режим прекращения огня, ограничения на калибры — запрет на применение тяжелой артиллерии, а только 82-мм минометы могли использоваться. В этих условиях снайперы и ДРГ работали на улучшение тактического положения, выбивали врага, нарушали линии обороны, проводили работу по укреплению позиций. Теперь же с развитием технологий ситуация изменилась: один снайпер уже не может сравниться с дронщиком.

"Я думаю, что даже если конфликт временно заморозится, мы все равно будем сталкиваться с многочисленными стычками. Россияне, как и мы, не верим друг другу. Все, кто пережил АТО, помнят, что ни одна из сторон не оставляла себе шансов на "спуск" или покой. То же самое будет и сейчас. Потому что более агрессивно настроенные бойцы, вооруженные новыми технологиями, будут стремиться уничтожать личный состав противника", — говорит аэроразведчик.

Александр Карпюк не верит в успех миротворческих миссий, как французских или других, которые пытаются стать посредниками в этой войне. Если воюющие стороны отведут на несколько километров, как планируют, ни одна из сторон не будет придерживаться этого режима. Серая зона может стать лишь местом для перерывов, но не для стабильности. И есть сомнения, что будет длительный режим прекращения огня — одной вспышки хватит, чтобы начать новую фазу боевых действий.

Так или иначе, но завершение войны должно произойти дипломатическим путем.

"Сейчас воюет около 600 тысяч российских военных, но это не вся армия России, а именно ударная группа. Таким образом, у них есть определенные преимущества в численности, хотя ситуация осложняется тем, что на территории России находятся их тыловые части, которые также имеют влияние. Технически уничтожить 600 тысяч россиян — это невозможно, учитывая текущую мобилизацию и количество оружия. Они, в свою очередь, тоже не способны выполнить стратегические задачи. Например, они не могут взять Славянск, Краматорск или другие города, и это означает, что даже тактические миссии для них становятся сложными", — объясняет военный.

Итак, когда обе стороны не могут достичь военной победы, единственное, что остается — это дипломатический путь. Статус-кво, переговоры и поиск решения через дипломатию, считает Карпюк.

"Но моя задача, как солдата, — уничтожать врага. И я делаю то, что мне сказали. А что там думают на стратегическом уровне, это вопрос для политиков. Я считаю, что раньше, до 2023 года, ситуация была более благоприятной для оперативных прорывов, когда мы имели необходимое количество оружия и ресурсов. Но сейчас, после трех лет войны, сделать это гораздо сложнее. Россия имела время восстановить свои силы, и нам не дали возможности окончательно победить в начале конфликта", — резюмирует аэроразведчик.

"Самая сложная зима, оборона Покровска и угроза Днепру" — полное интервью с аэроразведчиком Александром Карпюком.

Напомним, по оценкам вашингтонских аналитиков, российским военным понадобится вести боевые действия еще по меньшей мере 83 года, чтобы захватить оставшиеся 80% территории Украины.