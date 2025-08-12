США припиняють озброєння України: що чекає на ЗСУ без Patriot і HIMARS

Віцепрезидент США Джей Ді Венс шокував заявою про припинення фінансування озброєнь для України, покладаючи відповідальність на європейських союзників. Які наслідки чекають на ЗСУ без американських Patriot, HIMARS і Bradley? Фокус розібрався, чи зможе Європа замінити підтримку США, і як це вплине на фронт.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю Fox News заявив, що Сполучені Штати більше не фінансуватимуть закупівлю озброєнь для України.

"Якщо європейці хочуть взяти ініціативу і купувати зброю в американських виробників — ми не заперечуємо, але самі більше не платитимемо за це", — наголосив Венс.

Також, за словами віцепрезидента США, європейські союзники повинні взяти на себе основну частину фінансування, оскільки війна відбувається "на їхньому порозі".

Військовий експерт Павло Нарожний наголосив, що прогнозувати дії ключових міжнародних партнерів, таких як США, складно, адже політичні рішення можуть змінюватися швидко. Наприклад, можлива зміна позиції адміністрації Дональда Трампа може вплинути на обсяги фінансування України, але це залишається лише припущенням, подібним до ворожіння на кавовій гущі.

Однак у разі негативного розвитку подій, а саме повного припинення США постачання зброї в Україну наслідки можуть бути дуже важкі для фронту. Зокрема Сили оборони України будуть позбавлені таких засобів стримання росіян, як:

Протиповітряна та протиракетна оборона

Одним із ключових аспектів підтримки України є системи протиповітряної оборони (ППО). Нарожний зазначив, що США постачають Україні системи Patriot, які є основою захисту від повітряних загроз. Крім того, надаються й інші системи, такі як Hawk. Хоча Hawk вважається застарілою, вона ефективно справляється зі збиттям дронів типу Shahed, крилатих ракет та інших боєприпасів. Ці системи були адаптовані під американські ракети, оскільки українські запаси для власних пускових установок вичерпалися. Завдяки цій адаптації Hawk залишається ефективним інструментом у боротьбі з повітряними цілями.

"Однак заміна Patriot є проблематичною. Європейським аналогом є італо-французька система SAMP/T, але за час повномасштабного вторгнення Росією Україна отримала лише одну або дві батареї цієї системи з обмеженою кількістю ракет. Виробництво ракет для SAMP/T у Європі значно поступається американським потужностям, що ускладнює їх масове постачання. Дефіцит ракет для ППО залишається серйозним викликом, і без американської підтримки Україна може зіткнутися з труднощами у захисті повітряного простору", — зазначив експерт.

Артилерія та високоточна зброя

Ще одна критична сфера, яку виділяє Нарожний – артилерійські боєприпаси. США є світовим лідером у виробництві артилерійських снарядів із річною потужністю 1,2–1,5 мільйона одиниць, що приблизно дорівнює або навіть перевищує європейські можливості. Україна потребує щонайменше 3–4 мільйони снарядів на рік, а можливо, й більше, щоб підтримувати інтенсивність бойових дій. Крім стандартних снарядів, США постачають високоточні боєприпаси для систем HIMARS, які виробляються виключно в Америці. Європейські аналоги HIMARS лише починають розроблятися, але їхнє виробництво ще не налагоджене в достатніх обсягах. Навіть у США є проблеми з темпами виробництва ракет для HIMARS, що робить їх незамінними для України, адже ці системи є основним засобом ураження цілей на відстані до 80 км.

Європейським аналогом високоточних артилерійських снарядів є смарт-снаряди від італо-німецького концерну Leonardo, але їх доступність обмежена. Снаряди калібру 105 мм, які активно використовуються українськими підрозділами рівня рота-батальйон, також виробляються переважно в США. Ця артилерія вирізняється високою точністю та потужністю, що робить її незамінною на полі бою.

Бронетехніка та її значення

Нарожний також звернув увагу на постачання бронетехніки. Хоча танки Abrams є відомими, для України більш цінними є бронетранспортери, такі як Bradley, Stryker та M113, які надходять у значних кількостях.

"Зокрема, Bradley заслужив репутацію "ідеального БТР" серед українських військових завдяки своїй ефективності навіть проти сучасних російських танків. Його потужна гармата та високий рівень захисту роблять його ключовим елементом на передовій. Проте обслуговування, ремонт і постачання запчастин для Bradley можливі лише за підтримки США, що підкреслює залежність від американських ресурсів", — додає військовий експерт.

Авіація та її підтримка

Також експерт згадав, що у сфері авіації Україна покладається на американські літаки F-16. Пілоти вже навчені працювати на цих машинах, але їхній ремонт і обслуговування потребують американських компаній, оскільки Україна не має повних технічних можливостей для цього. Боєприпаси для F-16, зокрема ракети різного радіуса дії, також постачаються зі США. Вони необхідні для протидії російським літакам і дронам.

"Хоча європейські країни можуть запропонувати альтернативи, наприклад, винищувачі Gripen, перехід на нову техніку потребує тривалого перенавчання пілотів і технічного персоналу, що є складним і тривалим процесом", — підсумував Нарожний.

Інші види озброєння

Серед іншого Нарожний згадав гаубиці M777 британського виробництва, які ремонтуються американськими компаніями за контрактами, такими як останній пакет допомоги на 204 мільйони доларів. Ці гаубиці, пошкоджені в боях, відновлюються для подальшого використання. Також США постачають гусеничні самохідні артилерійські установки M109, яких в Україні налічується понад 140 одиниць. Ці системи є важливими для артилерійської підтримки, але їхнє обслуговування та забезпечення боєприпасами також залежать від американських ресурсів.

