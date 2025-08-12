США прекращают вооружение Украины: что ждет ВСУ без Patriot и HIMARS

Вице-президент США Джей Ди Вэнс шокировал заявлением о прекращении финансирования вооружений для Украины, возлагая ответственность на европейских союзников. Какие последствия ждут ВСУ без американских Patriot, HIMARS и Bradley? Фокус разобрался, сможет ли Европа заменить поддержку США, и как это повлияет на фронт.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что Соединенные Штаты больше не будут финансировать закупку вооружений для Украины.

"Если европейцы хотят взять инициативу и покупать оружие у американских производителей — мы не возражаем, но сами больше не будем платить за это", — подчеркнул Вэнс.

Также, по словам вице-президента США, европейские союзники должны взять на себя основную часть финансирования, поскольку война происходит "на их пороге".

Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что прогнозировать действия ключевых международных партнеров, таких как США, сложно, ведь политические решения могут меняться быстро. Например, возможное изменение позиции администрации Дональда Трампа может повлиять на объемы финансирования Украины, но это остается лишь предположением, подобным гаданию на кофейной гуще.

Однако в случае негативного развития событий, а именно полного прекращения США поставок оружия в Украину последствия могут быть очень тяжелые для фронта. В частности Силы обороны Украины будут лишены таких средств сдерживания россиян, как:

Противовоздушная и противоракетная оборона

Одним из ключевых аспектов поддержки Украины являются системы противовоздушной обороны (ПВО). Нарожный отметил, что США поставляют Украине системы Patriot, которые являются основой защиты от воздушных угроз. Кроме того, предоставляются и другие системы, такие как Hawk. Хотя Hawk считается устаревшей, она эффективно справляется со сбиванием дронов типа Shahed, крылатых ракет и других боеприпасов. Эти системы были адаптированы под американские ракеты, поскольку украинские запасы для собственных пусковых установок иссякли. Благодаря этой адаптации Hawk остается эффективным инструментом в борьбе с воздушными целями.

"Однако замена Patriot является проблематичной. Европейским аналогом является итало-французская система SAMP/T, но за время полномасштабного вторжения Россией Украина получила лишь одну или две батареи этой системы с ограниченным количеством ракет. Производство ракет для SAMP/T в Европе значительно уступает американским мощностям, что затрудняет их массовую поставку. Дефицит ракет для ПВО остается серьезным вызовом, и без американской поддержки Украина может столкнуться с трудностями в защите воздушного пространства", — отметил эксперт.

Артиллерия и высокоточное оружие

Еще одна критическая сфера, которую выделяет Нарожный — артиллерийские боеприпасы. США являются мировым лидером в производстве артиллерийских снарядов с годовой мощностью 1,2-1,5 миллиона единиц, что примерно равно или даже превышает европейские возможности. Украина нуждается как минимум в 3-4 миллионах снарядов в год, а возможно, и больше, чтобы поддерживать интенсивность боевых действий. Кроме стандартных снарядов, США поставляют высокоточные боеприпасы для систем HIMARS, которые производятся исключительно в Америке. Европейские аналоги HIMARS только начинают разрабатываться, но их производство еще не налажено в достаточных объемах. Даже в США есть проблемы с темпами производства ракет для HIMARS, что делает их незаменимыми для Украины, ведь эти системы являются основным средством поражения целей на расстоянии до 80 км.

Европейским аналогом высокоточных артиллерийских снарядов являются смарт-снаряды от итало-немецкого концерна Leonardo, но их доступность ограничена. Снаряды калибра 105 мм, которые активно используются украинскими подразделениями уровня рота-батальон, также производятся преимущественно в США. Эта артиллерия отличается высокой точностью и мощностью, что делает ее незаменимой на поле боя.

Бронетехника и ее значение

Нарожный также обратил внимание на поставки бронетехники. Хотя танки Abrams являются известными, для Украины более ценными являются бронетранспортеры, такие как Bradley, Stryker и M113, которые поступают в значительных количествах.

"В частности, Bradley заслужил репутацию "идеального БТР" среди украинских военных благодаря своей эффективности даже против современных российских танков. Его мощная пушка и высокий уровень защиты делают его ключевым элементом на передовой. Однако обслуживание, ремонт и поставки запчастей для Bradley возможны только при поддержке США, что подчеркивает зависимость от американских ресурсов", — добавляет военный эксперт.

Авиация и ее поддержка

Также эксперт упомянул, что в сфере авиации Украина полагается на американские самолеты F-16. Пилоты уже обучены работать на этих машинах, но их ремонт и обслуживание требуют американских компаний, поскольку Украина не имеет полных технических возможностей для этого. Боеприпасы для F-16, в частности ракеты разного радиуса действия, также поставляются из США. Они необходимы для противодействия российским самолетам и дронам.

"Хотя европейские страны могут предложить альтернативы, например, истребители Gripen, переход на новую технику требует длительного переобучения пилотов и технического персонала, что является сложным и длительным процессом", — подытожил Нарожный.

Другие виды вооружения

Среди прочего Нарожный упомянул гаубицы M777 британского производства, которые ремонтируются американскими компаниями по контрактам, таким как последний пакет помощи на 204 миллиона долларов. Эти гаубицы, поврежденные в боях, восстанавливаются для дальнейшего использования. Также США поставляют гусеничные самоходные артиллерийские установки M109, которых в Украине насчитывается более 140 единиц. Эти системы важны для артиллерийской поддержки, но их обслуживание и обеспечение боеприпасами также зависят от американских ресурсов.

