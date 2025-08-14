Зимова вступна кампанія 2025-2026: чи втримає Україна абітурієнтів від закордонних вишів

Україна планує зимову вступну кампанію, щоб дати абітурієнтам другий шанс. Але чи зупинить це відтік молоді за кордон? Фокус розбирався, чи це збільшить кількість студентів у вітчизняних закладах вищої освіти.

В Україні планують запровадити додаткову вступну кампанію взимку, повідомив президент України Володимир Зеленський під час Українського молодіжного форуму "Молодь тут".

Абітурієнти, які не змогли вступити до вищих навчальних закладів улітку, отримають шанс зробити це взимку. Глава держави зазначив, що уряду вже доручено розробити відповідні пропозиції для реалізації цієї ініціативи.

Зимова вступна кампанія 2025-2026: які її плюси і мінуси

За словами кандидата політичних наук Руслана Ключника, ініціатива президента України не означає одразу, що існує якийсь документ, який регулює вступну зимову кампанію. Абітурієнтам необхідно дочекатись відповідних змін Кабміну та Міністерства освіти та науки.

Також експерт виділяє плюси цієї ініціативи:

Є можливість спробувати вступити взимку для тих, хто не зміг зробити це влітку через низький бал НМТ або через особисті обставини. Пів року після випуску зі школи дадуть можливість спробувати себе в різних сферах, визначитися з професією, підготуватися до іспитів самостійно або з приватними викладачами. Заклади вищої освіти, які зіштовхнулися з проблемою набору на перший курс, мають можливість збільшити контингент здобувачів.

Однак Ключник виділяє і можливі мінуси цього рішення:

Незрозуміло, чи "зимові" абітурієнти будуть об’єднуватися в окремі групи та виконувати навчальний план з весняного семестру, чи будуть "вливатися" до вже сформованих груп. "У другому випадку вони повинні будуть самостійно опрацювати матеріал, який їхні однолітки вже пройшли восени, та скласти академічну різницю. Існують спеціальності, для яких це досить складно", — підкреслив кандидат політичних наук. Необхідно визначитися з механізмом проведення НМТ взимку, розробити завдання, підготувати пункти тестування та інструкторів. Закладам вищої освіти буде потрібно істотно змінити графіки роботи приймальних комісій.

"На мою думку, додаткова вступна кампанія взимку не призведе до істотного збільшення кількості здобувачів. Адже переважна більшість тих, хто планує залишатися в Україні після закінчення школи, успішно складає НМТ і вступає влітку. Відсоток тих, хто не склав, досить невеликий (і не факт, що ці громадяни успішно впораються із завданнями на зимових НМТ)", — підсумовує Фокусу експерт.

Викладач університету, який зараз знаходиться у лавах ЗСУ, Михайло Тімченко, розповів, що дана ініціатива не зможе допомогти боротись з основною проблемою українських закладів вищої освіти — відтік абітурієнтів до закордонних вищих навчальних закладів, які активно конкурують за українських студентів.

"За моїми оцінками, Україна щороку втрачає близько 30% потенційних студентів, які обирають навчання за кордоном. Цей відтік зумовлений як економічними, так і соціальними факторами, зокрема війною, нестабільністю та кращими перспективами працевлаштування в інших країнах", — додав Фокусу експерт.

Зокрема, сучасні технології дозволяють подавати документи до закордонних університетів дистанційно, що значно спрощує процес вступу. Більше того, деякі іноземні заклади пропонують навчання українською мовою або за вартістю, яка є порівнянною з українськими вишами. Це робить їх привабливою альтернативою для молоді, яка не хоче чекати пів року до наступної вступної кампанії. Наприклад, у країнах Європи, таких як Польща, Чехія чи Німеччина, активно розвиваються програми для іноземних студентів, зокрема українців, із гнучкими умовами вступу та стипендіями. Таким чином, абітурієнти можуть обирати закордонні виші, не втрачаючи часу.

Також, за словами Тимченка, заклади вищої освіти зіштовхнуться з проблемою нестачі ресурсів на зимові кампанії. Взимку багато університетів на зимовий період майже призупиняють роботу у навчальних корпусах задля економії на опаленні та електроенергії. До того ж необхідно платити додатково членам приймальної комісії.

Нагадаємо, під час вступної кампанії 2025 року багато хто говорив про знижені конкурсні бали для вступу до вишів. Головним нововведенням стала оновлена формула розрахунку конкурсного бала.

Фокус писав, що мінімальний бал для абітурієнтів у 2025 році було встановлено на рівні 130 і 150 балів. Усе залежало від конкретних груп спеціальностей.