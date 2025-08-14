Зимняя вступительная кампания 2025-2026: удержит ли Украина абитуриентов от зарубежных вузов

Украина планирует зимнюю вступительную кампанию, чтобы дать абитуриентам второй шанс. Но остановит ли это отток молодежи за границу? Фокус разбирался, увеличит ли это количество студентов в отечественных учреждениях высшего образования.

В Украине планируют ввести дополнительную вступительную кампанию зимой, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время Украинского молодежного форума "Молодежь здесь".

Абитуриенты, которые не смогли поступить в высшие учебные заведения летом, получат шанс сделать это зимой. Глава государства отметил, что правительству уже поручено разработать соответствующие предложения для реализации этой инициативы.

Зимняя вступительная кампания 2025-2026: какие ее плюсы и минусы

По словам кандидата политических наук Руслана Ключника, инициатива президента Украины не означает сразу, что существует какой-то документ, регулирующий вступительную зимнюю кампанию. Абитуриентам необходимо дождаться соответствующих изменений Кабмина и Министерства образования и науки.

Также эксперт выделяет плюсы этой инициативы:

Есть возможность попробовать поступить зимой для тех, кто не смог сделать это летом из-за низкого балла НМТ или по личным обстоятельствам. Полгода после выпуска из школы дадут возможность попробовать себя в разных сферах, определиться с профессией, подготовиться к экзаменам самостоятельно или с частными преподавателями. Заведения высшего образования, которые столкнулись с проблемой набора на первый курс, имеют возможность увеличить контингент соискателей.

Однако Ключник выделяет и возможные минусы этого решения:

Непонятно, будут ли "зимние" абитуриенты объединяться в отдельные группы и выполнять учебный план с весеннего семестра или будут "вливаться" в уже сформированные группы. "Во втором случае они должны будут самостоятельно проработать материал, который их сверстники уже прошли осенью, и сдать академическую разницу. Существуют специальности, для которых это достаточно сложно", — подчеркнул кандидат политических наук. Необходимо определиться с механизмом проведения УМТ зимой, разработать задания, подготовить пункты тестирования и инструкторов. Учреждениям высшего образования потребуется существенно изменить графики работы приемных комиссий.

"По моему мнению, дополнительная вступительная кампания зимой не приведет к существенному увеличению количества соискателей. Ведь подавляющее большинство тех, кто планирует оставаться в Украине после окончания школы, успешно сдает НМТ и поступает летом. Процент тех, кто не сдал, достаточно небольшой (и не факт, что эти граждане успешно справятся с заданиями на зимних УМТ)", — заключает Фокусу эксперт.

Преподаватель университета, который сейчас находится в рядах ВСУ, Михаил Тимченко, рассказал, что данная инициатива не сможет помочь бороться с основной проблемой украинских высших учебных заведений — отток абитуриентов в зарубежные высшие учебные заведения, которые активно конкурируют за украинских студентов.

"По моим оценкам, Украина ежегодно теряет около 30% потенциальных студентов, которые выбирают обучение за рубежом. Этот отток обусловлен как экономическими, так и социальными факторами, в частности войной, нестабильностью и лучшими перспективами трудоустройства в других странах", — добавил Фокусу эксперт.

В частности, современные технологии позволяют подавать документы в зарубежные университеты дистанционно, что значительно упрощает процесс поступления. Более того, некоторые иностранные заведения предлагают обучение на украинском языке или по стоимости, которая сопоставима с украинскими вузами. Это делает их привлекательной альтернативой для молодежи, которая не хочет ждать полгода до следующей вступительной кампании. Например, в странах Европы, таких как Польша, Чехия или Германия, активно развиваются программы для иностранных студентов, в частности украинцев, с гибкими условиями поступления и стипендиями. Таким образом, абитуриенты могут выбирать зарубежные вузы, не теряя времени.

Также, по словам Тимченко, высшие учебные заведения столкнутся с проблемой нехватки ресурсов на зимние кампании. Зимой многие университеты на зимний период почти приостанавливают работу в учебных корпусах для экономии на отоплении и электроэнергии. К тому же необходимо платить дополнительно членам приемной комиссии.

Напомним, во время вступительной кампании 2025 года многие говорили о сниженных конкурсных баллах для поступления в вузы. Главным нововведением стала обновленная формула расчета конкурсного балла.

Фокус писал, что минимальный балл для абитуриентов в 2025 году был установлен на уровне 130 и 150 баллов. Все зависело от конкретных групп специальностей.