Вибухи на залізницях: ЗС РФ втратили важливі маршрути під Харковом і Сумами — джерела (фото)

Сили оборони України провели в Росії унікальну і складну операцію. Підрив мін знищив важливі залізничні колії та 15 цистерн із паливом.

Сили оборони України завдали комбінованої атаки на залізничну логістику ЗС РФ. У результаті ліквідовано "росгвардійців", знищено дорожнє полотно і паливні цистерни. Як повідомляють джерела Фокуса у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Це була унікальна операція з точки зору складності — припинено залізничне сполучення в напрямку "Орел-Курськ". Співрозмовник каже, що напередодні на залізничному перегоні "Малоархангельськ-Глазунівка" співробітники РЖД знайшли невідомі міни. До вказаного місця виїхав інженерний розрахунок "Росгвардії".

Міни знайшли на залізничному перегоні "Малоархангельськ-Глазунівка"

Операція проводилася разом з іншими підрозділами Сил оборони України.

Під час невдалого розмінування стався вибух: двоє "росгвардійців" були ліквідовані, а один отримав мінно-вибухову ампутацію обох нижніх кінцівок.

Унаслідок вибуху зупинено залізничне сполучення федерального значення, затримуються понад 15 поїздів в обох напрямках. Диверсію на залізниці підтвердив і місцевий губернатор Андрій Кличков.

У РФ затримуються понад 15 поїздів на ділянці

Ще одну атаку провели в ніч на 14 вересня: близько 2:30 підірвано залізничне сполучення "Санкт-Петербург — Псков" на перегоні Строганове-Мшинськ. Унаслідок атаки зійшов з рейок локомотив, знищено 15 паливних цистерн із пальним.

Обидві залізничні гілки критично важливі для забезпечення окупаційних військ на Харківському та Сумському напрямках. Росіяни відчують значні ускладнення в логістиці, заявили в ГУР.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони України та партизани підірвали командний пункт окупантів у Запорізькій області. Загинуло щонайменше 18 осіб, зокрема два підполковники.

Наприкінці червня-початку липня 2025 року працівники ГУР підірвали залізничні колії, якими росіяни доставляли озброєння на півдні.