Взрывы на железных дорогах: ВС РФ лишились важных маршрутов под Харьковом и Сумами — источники (фото)

Силы обороны Украины провели в России уникальную и сложную операцию. Подрыв мин уничтожил важные железнодорожные пути и 15 цистерн с топливом.

Силы обороны Украины нанесли ​​комбинированную атаку на железнодорожную логистику ВС РФ. В результате ликвидированы "росгвардейцы", уничтожены дорожное полотно и топливные цистерны. Как сообщают источники Фокуса в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Это была уникальная операция с точки зрения сложности — прекращено железнодорожное сообщение в направлении "Орел-Курск". Собеседник говорит, что накануне на железнодорожном перегоне "Малоархангельск-Глазуновка" сотрудники РЖД нашли неизвестные мины. К указанному месту выехал инженерный расчет "Росгвардии".

Мины нашли на железнодорожном перегоне "Малоархангельск-Глазуновка"

Операция проводилась вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины.

Во время неудачного разминирования произошел взрыв: двое "росгвардейцев" были ликвидированы, а один получил минно-взрывную ампутацию обеих нижних конечностей.

В результате взрыва остановлено железнодорожное сообщение федерального значения, задерживаются более 15 поездов в обоих направлениях. Диверсию на железной дороге подтвердил и местный губернатор Андрей Кличков.

В РФ задерживаются более 15 поездов на участке

Еще одну атаку провели в ночь на 14 сентября: около 2:30 взорвано железнодорожное сообщение "Санкт-Петербург – Псков" на перегоне Строганово-Мшинск. В результате атаки сошел с рельсов локомотив, уничтожены 15 топливных цистерн с горючим.

Обе железнодорожных ветви критически важны для обеспечения оккупационных войск на Харьковском и Сумском направлениях. Россияне ощутят значительные осложнения в логистике, заявили в ГУР.

Напомним, недавно Силы обороны Украины и партизаны взорвали командный пункт оккупантов в Запорожской области. Погибло не менее 18 человек, в том числе два подполковника.

В конце июня-начале июля 2025 года работники ГУР взорвали железнодорожные пути, по которым россияне доставляли вооружение на юге.