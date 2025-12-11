"Місто утоне за три дні": що буде, якщо Росія почне бити по каналізації

Росія може відкрити новий напрям ударів — по системах водовідведення. Моніторингові групи фіксують загрозу атаки на КНС у Сумах, що здатне спричинити техногенну та екологічну кризу. Фокус з'ясував, чому ці об'єкти фактично не захищені, як швидко нечистоти можуть отруїти воду та які наслідки це матиме для міст і людей.

Росія розглядає можливість ударів по критичній інфраструктурі водопостачання та водовідведення на північному сході України. За даними моніторингових груп, ворог може завдати ударів по каналізаційних насосних станціях у Сумах та навколишніх громадах.

Такі атаки, зазначають спостерігачі, здатні спровокувати зупинку водовідведення, масштабні техногенні аварії та додаткові екологічні ризики. Йдеться не лише про перебої з водою, а й про можливе потрапляння неочищених стоків у річки та ґрунти, що створить загрози для здоров’я місцевих жителів і довкілля.

Російські удари по водопостачанню: реальна небезпека для міст України

Військовий експерт Олег Жданов наголошує: удари по водопостачанню — менш критичні, ніж по системах водовідведення. Найбільшу небезпеку становлять атаки на КНС та очисні споруди.

Відео дня

"Якщо очисні споруди перестануть приймати стічні побутові води — все, місто за декілька днів просто утоне. Це пряме порушення епідеміологічної обстановки. Бактерії, інфекції — усе це вилізе назовні. Можливі навіть спалахи найстрашніших хвороб, включно з чумою, бо вона якраз і виходить із нечистот", — каже Фокусу експерт.

За його словами, такі удари цілком вписуються у стратегію РФ зі створення гуманітарних криз на прикордонних територіях.

"Це тактика геноциду та створення буферної зони. Я не здивуюсь, якщо вони підуть на це. Єдиний спосіб стримати Росію — ППО та дзеркальні удари. Війна — гра для двох", — продовжує Жданов.

Він також підкреслює, що Росія практично не має ефективних систем протиракетної оборони проти балістики, тому українські удари по військових цілях мали б руйнівний ефект і могли б стримати ескалацію.

Чому каналізаційні станції України захистити неможливо

Голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко підтверджує: технічних можливостей захистити КНС від ударів ракетами чи КАБами практично не існує.

"Захисту фактично немає. Ти не побудуєш навколо КНС жодної захисної споруди, яка б зупинила КАБ або ракету. У разі влучання — насос просто перестає працювати, і система каналізації зупиняється", — каже Фокусу Попенко.

За його словами, три дні без працюючої каналізації — і місто перестає функціонувати.

Експерт також пояснює, що удари можуть бути небезпечними не лише для прикордонних Сум:

"Теоретично це можливо і для інших міст — Києва, Харкова, Запоріжжя, Херсона. Щоб "покласти" Харків, потрібен масований удар по всіх КНС одночасно. Це складніше, але можливе. Жоден водоканал в Україні не має захисту від ударів дронів, КАБів чи ракет".

Після ударів місто може спробувати відновити роботу каналізації за допомогою мобільних генераторів, але ефективність цього залежить від масштабу руйнувань.

Попенко нагадує, що навіть відключення електрики у Києві в жовтні призвело до того, що дві третини міста залишилися без води — через відсутність резервних джерел живлення на ключових КНС.

"Якщо станцію зруйновано повністю — місто зупиняється. Це серйозна загроза техногенної катастрофи", — попереджає він.

Експерт підсумовує: РФ уже била по водоканалах, зокрема у Сумах. Тож повторення такого сценарію — не припущення, а реальний ризик.

Що означатимуть удари по КНС та як це вдарить по людях і довкіллю

Україна вже зазнала безпрецедентної шкоди довкіллю: за даними Держекоінспекції, станом на кінець 2025 року екологічні збитки перевищили 6 трильйонів гривень, а втрати водним ресурсам становлять понад 117,8 мільярда гривень. Пошкоджено або повністю зруйновано більше 750 об'єктів водогосподарської інфраструктури, а окремі річки — як-от Сейм та Десна — уже пережили масштабні отруєння, що завдали понад 400 мільйонів гривень збитків лише у 2024 році. На цьому тлі вразливість Сум до можливих атак стає особливо очевидною.

Щоб з'ясувати масштаби потенційних ризиків, Фокус звернувся до представниць всеукраїнського екологічного руху Let’s do it Ukraine — Юлії Мархель, лідерки організації, та Марії Сурової, керівниці прес-медіацентру.

За їх словами, головною проблемою є геологічна будова міста. Заплава Псла складається зі значних шарів піску, який не затримує воду. Відсутність глинистого прошарку означає, що каналізаційні стоки здатні пройти крізь ґрунт у водоносні горизонти майже миттєво. За оцінками фахівців, у разі аварії забруднення може потрапити у неглибокі колодязі та приватні свердловини за 3–5 годин. Це створює реальну загрозу масового отруєння питної води.

Коло ризиків не обмежується хімічними речовинами. Фекальні стоки є носіями небезпечних збудників — від вірусу гепатиту А та ентеровірусів до бактерій, що спричиняють холеру, сальмонельоз чи шигельоз. Якщо унаслідок удару буде пошкоджено також систему водопостачання, можливе падіння тиску у мережі. У таких умовах забруднена вода може засмоктуватися назад у труби чистої води — і це один із найнебезпечніших механізмів поширення інфекцій.

Не менш серйозно страждають річки. Потрапляння великих обсягів каналізаційних стоків у Псел, Сейм чи Десну запускає процес стрімкого зростання бактеріальної активності. Бактерії споживають розчинений кисень, і вода перетворюється на середовище, у якому риба та інші водні організми просто задихаються. Замор риби — це лише перший крок до перетворення ділянок річок на "мертві зони", у яких протягом років триватимуть процеси гниття та накопичення токсичних речовин.

У самих стоках присутні важкі метали, нафтопродукти, залишки лікарських засобів, фосфати та поверхнево-активні речовини. Вони довго залишаються у ґрунті, змінюють його хімічний склад і здатність підтримувати рослинність. Повторні забруднення спричиняють накопичення токсинів у харчових ланцюгах, що з часом впливає на здоров'я людей.

Екологічні активісти вже називають можливу атаку на водовідведення Сум свідомим екоцидом. За словами Юлії Мархель, такі удари є спробою перетворити українські міста на зони біологічного та санітарного ураження:

"Такі удари — це спроба перетворити українські міста на зони біологічного та санітарного ураження. Забруднення води, ґрунтів, загибель водних екосистем і ризики спалахів інфекцій — це ланцюг, який запускається миттєво. І допоки світ не усвідомить масштаб цієї загрози та не почне вимагати покарання агресора, відновлення українських річок і земель буде надзвичайно складним".

Марія Сурова додає, що навіть одноразовий удар по КНС може мати ефект, співставний із техногенною катастрофою:

"Каналізаційні стоки несуть величезне мікробіологічне та хімічне навантаження. Удар по насосній станції — це ризик стрімкого отруєння підземних вод, поверхневих водойм та ґрунтів. Такі наслідки не можна "прибрати" за кілька днів чи місяців — це багаторічна екологічна трагедія".

Наскільки швидко нечистоти можуть потрапити у воду та як діяти у такому разі?

У Сумах цей процес відбувається швидше, ніж у більшості регіонів. Через піщані ґрунти підземні води можуть бути заражені протягом кількох годин після аварії. Потрапляння у річки чи струмки можливе упродовж кількох годин або однієї доби — залежно від масштабу руйнування та близькості русла.

Така швидкість унеможливлює повноцінне стримування забруднення — у перші години можна лише частково зменшити його масштаб.

Фахівчині пояснюють, що у перші години після витоку стоків справді існують дієві способи мінімізувати наслідки, однак "вікно можливостей" у таких ситуаціях надзвичайно вузьке.

Ключовим завданням стає локалізація аварії: комунальні служби мають оперативно перекривати аварійні ділянки, встановлювати тимчасові заглушки на колекторах, насипати піщані вали та відкачувати стоки мобільними насосами, щоб хоч частково стримати рух забрудненої води.

Для населення в цей момент найважливішими є елементарні, але жорсткі правила санітарної безпеки — повністю відмовитися від користування водою з крана чи колодязя до офіційних роз'яснень, перейти на бутильовану або кип'ячену воду, уникати контакту з калюжами, мулом чи будь-якими підозрілими підтопленнями, а також фіксувати місця можливих витоків і повідомляти про них комунальні служби та екстрені служби.

За їхніми словами, справжня загроза криється у тому, що буде, якщо такі удари стануть системними. Повторні атаки по водній інфраструктурі здатні перевести екологічні проблеми регіону у хронічну та частково незворотну фазу.

Підземні води поступово насичуватимуться важкими металами, токсичними хімічними сполуками та патогенними мікроорганізмами, а відновлення водоносних горизонтів у такому разі може тривати десятиліттями або взагалі вимагати повної перебудови системи водопостачання.

Ґрунти також зазнаватимуть деградації: знижуватиметься врожайність, погіршуватиметься якість сільськогосподарської продукції. Накопичення токсинів у живих організмах підвищить ризики онкологічних, ендокринних та автоімунних захворювань, а біорізноманіття річок різко скоротиться — чутливі види зникатимуть, екосистеми стануть нестабільними та менш здатними до природного самоочищення.

На цьому тлі можливий удар по каналізаційно-насосних станціях Сум фахівчині називають не просто пошкодженням труб, а прямою загрозою здоров'ю людей, стану екосистем, якості земель і довгостроковій безпеці всього регіону. У перші години після аварії ще можна спробувати стримати найгірші наслідки, але у разі системних атак Сумщина ризикує перетворитися на територію тривалого екологічного лиха.

Інструкція дій для українців у разі витоку каналізаційних стоків

Негайна безпека

Відійдіть із зони забруднення: підніміться вище по рельєфу та рухайтесь у напрямку, звідки дме вітер.

Уникайте будь-якого контакту з водою, мулом, калюжами; не ходіть босоніж.

Закрийте рот і ніс шарфом/маскою; у разі можливості використовуйте FFP2/N95.

Вода та харчування

Не пийте воду з крана, колодязів або відкритих джерел до офіційного дозволу.

Використовуйте бутильовану воду або кип’ятіть 10–15 хвилин.

Майвайте запас води на 72 години.

Не вживайте сирих овочів/фруктів, що могли контактувати зі стоками; обов’язково мийте або проварюйте.

Якщо стався контакт зі стоками

Зніміть забруднений одяг, не тягнучи через голову; покладіть у пакет і щільно зав’яжіть.

Промийте шкіру з милом не менше 15 хвилин.

Промийте очі та рот чистою водою.

Обробіть рани та накладіть пов’язку; за необхідності зверніться щодо щеплення від правця.

Одяг періть у гарячій воді; сильно забруднені речі — утилізуйте за вказівками служб.

Дезінфекція (для тих, хто відповідає за прибирання)

Не використовуйте обладнання високого тиску — не створюйте бризок.

Для непористих поверхонь застосовуйте 0,1% розчин хлору (1:50 побутового відбілювача). Нанесіть на 10–15 хв, потім змийте.

Не застосовуйте хлорні розчини на шкіру; для рук — мило або спиртовий антисептик.

Збирайте відходи в подвійні мішки та передавайте службам.

Захист здоров'я

Слідкуйте за симптомами: діарея, блювання, температура, висипи, почервоніння очей, утруднене дихання. У разі появи — негайно зверніться до лікаря.

Тримайте дітей і літніх людей подалі від забруднених територій.

Не дозволяйте домашнім тваринам пити воду з калюж або контактувати зі стоками.

Повідомлення служб

Повідомте місце витоку місцевим органам влади, ДСНС або екологічній інспекції.

Дотримуйтесь офіційних вказівок щодо водопостачання та безпеки.

Нагадаємо, надвечір 8 грудня російські окупаційні війська завдали чергового удару "Шахедами" по Україні, внаслідок чого місто Суми практично повністю знеструмлені.