Гетманцев пообіцяв віддати армії свої 120 тис зарплати: "А що зроблять інші нардепи"

3 грудня Верховна Рада України ухвалила рішення про підвищення виплат народним депутатам на 120 тисяч гривень. Тепер кожному парламентарію щомісяця виділятимуть по 200 тисяч гривень на "роботу з виборцями", утримання приймалень та інші службові потреби. Ті опозиційні депутати, які голосували проти підвищення собі зарплат у воєнний час, зможуть не словом, а ділом довести свою принципову позицію.

Зокрема, вони можуть ті ж 120 тисяч перерахувати конкретно тій чи іншій військовій бригаді на фронт, заявив в інтерв'ю Фокусу голова податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев.

За його словами, це дуже хороший тест для кожного депутата конкретно, який покаже: а чи насправді він підтримував цю поправку до бюджету, чи критикував її суто для проформи. Сам Гетманцев, який разом зі спікером Русланом Стефанчуком пропонував обмежити зарплати депутатів до 75 тисяч гривень, уже ухвалив рішення.

"Я це зроблю, щойно в січні буде нарахована зазначена сума, і публічно прозвітую про це. І я закликаю кожного опозиціонера, хто критикував цю норму в бюджеті, зробити те саме. І ми подивимося, хто з тих чи інших міжфракційних об'єднань, фракцій або інших депутатів, які так палко виступали проти цієї поправки, візьмуть 120 тисяч конкретно і перерахують на армію", — заявив він.

Такий вчинок, упевнений Гетманцев, буде певним маркером для народних обранців, оскільки ті, хто так вчинить, ділом покажуть, що підтримують армію не на словах. Він підкреслив, що у війну, для того, щоб отримувати більше, ніж солдат на фронті, депутат повинен мати для цього моральне право:

"Ти (як депутат) маєш право на будь-яке підвищення тільки після того, як вчителі та медики отримуватимуть пристойну заробітну плату, не кажучи вже про солдатів на фронті або навіть у тилу, де заробітна плата 20 тисяч... Тільки тоді в тебе буде моральне право її отримувати. Якщо для тебе в пріоритеті є матеріальна вигода, йди, працюй у бізнес".

Підвищення зарплат військовим — у чому проблема і де взяти гроші

Що стосується підвищення окладів для військовослужбовців, то, за словами гостя ефіру, у сесійній залі не було людини, яка б не підтримувала це рішення.

"Але обсяг видатків для цього, необхідних, обчислюється від ста мільярдів і вище залежно від того чи іншого, тієї чи іншої моделі цього рішення. І, на жаль, сьогодні це дуже складне питання щодо резервів, які ми можемо використати для військових", — наголосив народний депутат.

На його думку, резервом коштів має стати детінізація бізнесу.

"Припинення цих усіх солодких схем, дроблення ФОПів, цих усіх ресторанів, де на одному столі 15 чи 16 касових апаратів, і один бухгалтер зводить цю бухгалтерію начебто 16 ФОПів, а насправді це одна особа, яка є власником, дробить усе на 16 ФОПів, щоб не платити армії податки", — каже парламентар.

Загалом, оцінюючи масштаби ресторанної галузі, торгівлі в інтернеті, контрабанди, Гетманцев зазначає, що в усьому цьому приховується трильйон гривень.

"І ці всі гроші, безумовно, є резервом для підвищення заробітних плат військовим, і їх треба взяти з тіні. Треба змусити цих людей платити податки, не красти в армії податки. І це завдання правоохоронців і податкової", — пояснив Гетманцев.

За приблизними розрахунками, підвищення окладів для військовослужбовців на 10 тисяч гривень коштувало б Україні 8 мільярдів гривень на місяць. Народний депутат від "Слуги народу" Богдан Кицак заявив, що навіть закриття телемарафону або встановлення "стелі" для зарплат чиновників не принесли б до бюджету потрібної суми.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з бюджету Роксолана Підласа розповіла, що ключове завдання — переконати партнерів України дати гроші на зарплати військовим.