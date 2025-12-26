Гетманцев пообещал отдать армии свои 120 тыс зарплаты: "А что сделают другие нардепы"

3 декабря Верховная Рада Украины приняла решение о повышении выплат народным депутатам на 120 тысяч гривен. Теперь каждому парламентарию ежемесячно будут выделять по 200 тысяч гривен на "работу с избирателями", содержание приемных и другие служебные нужды. Теперь те оппозиционные депутаты, которые голосовали против повышения себе зарплат в военное время, смогут не словом, а делом доказать свою принципиальную позицию.

В частности, они могут те самые 120 тысяч перечислить конкретно той или иной военной бригаде на фронт, заявил в интервью Фокусу глава налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

По его словам, это очень хороший тест для каждого депутата конкретно, который покажет: а на самом деле он поддерживал эту поправку в бюджет или критиковал ее чисто для проформы. Сам Гетманцев, который вместе со спикером Русланом Стефанчуком предлагал ограничить зарплаты депутатов до 75 тысяч гривен, уже принял решение.

"Я это сделаю, как только в январе будет начислена указанная сумма, и публично отчитаюсь об этом. И я призываю каждого оппозиционера, кто критиковал эту норму в бюджете, сделать то же самое. И мы посмотрим, кто из тех или иных межфракционных объединений, фракций или других депутатов, которые так горячо выступали против этой поправки, возьмут 120 тысяч конкретно и перечислят на армию", – заявил он.

Такой поступок, уверен Гетманцев, будет определенным маркером для народных избранников, поскольку те, кто так поступит, делом покажут, что поддерживают армию не на словах. Он подчеркнул, что в войну, для того, чтобы получать больше, чем солдат на фронте, депутат должен иметь для этого моральное право:

"Ты (как депутат) имеешь право на любое повышение только после того, как учителя и медики будут получать приличную заработную плату, не говоря уже о солдатах на фронте или даже в тылу, где заработная плата 20 тысяч… Только тогда у тебя будет моральное право ее получать. Если для тебя в приоритете есть материальная выгода, иди, работай в бизнес".

Повышение зарплат военным – в чем проблема и где взять деньги

Что касается повышения окладов для военнослужащих, то, по словам гостя эфира, в сессионном зале не было человека, который бы не поддерживал это решение.

"Но объем расходов для этого, необходимых, исчисляется от ста миллиардов и выше в зависимости от того или иного, той или иной модели этого решения. И, к сожалению, сегодня это очень сложный вопрос относительно резервов, которые мы можем использовать для военных", – подчеркнул народный депутат.

По его мнению, резервом средств должна стать детенизация бизнеса.

"Прекращение этих всех сладких схем, дробление ФЛП, этих всех ресторанов, где на одном столе 15 или 16 кассовых аппаратов, и один бухгалтер сводит эту бухгалтерию вроде бы 16 ФЛП, а на самом деле это одна особа, которая является владельцем, дробит все на 16 ФЛП, чтобы не платить армии налоги", – говорит парламентарий.

В целом, оценивая масштабы ресторанной отрасли, торговли в интернете, контрабанды, Гетманцев отмечает, что во всем этом скрывается триллион гривен.

"И эти все деньги, безусловно, являются резервом для повышения заработных плат военным, и их надо взять из тени. Надо заставить этих людей платить налоги, не воровать в армии налоги. И это задача правоохранителей и налоговой", – объяснил Гетманцев.

По приблизительным расчетам, повышение окладов для военнослужащих на 10 тысяч гривен стоило бы Украине 8 миллиардов гривен в месяц. Народный депутат от "Слуги Народа" Богдан Кицак заявил, что даже закрытие телемарафона или установление "потолка" для зарплат чиновников не принесли бы в бюджет нужной суммы.

Напомним, председатель комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа рассказала, что ключевая задача — убедить партнеров Украины дать деньги на зарплаты военным.