Коли теракт стає політикою: як Путін вписав "Крокус" у війну проти України

Два роки тому теракт у російському концертному залі "Крокус" став однією з найкривавіших трагедій у країні. Та поки світ говорив про ісламістський слід, Путін майже одразу заявив про "український". Фокус розповідає, як смерть сотень людей була вписана в політичний наратив Кремля і перетворена на частину війни проти України.

22 березня 2024 року теракт у підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Хол" став однією з найкривавіших атак у Росії за останні десятиліття. Озброєні нападники відкрили вогонь по відвідувачах перед концертом, а згодом будівлю охопила масштабна пожежа. Загинули понад сотня людей, ще сотні отримали поранення.

Подія, яка мала всі ознаки класичного теракту з чітко встановленими виконавцями, швидко перетворилася на інструмент політики. Російська влада майже одразу почала просувати версію про "український слід" — попри відсутність доказів і заяви міжнародних партнерів.

Як відбувався напад

Увечері 22 березня кілька озброєних чоловіків увірвалися до будівлі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську. Вони відкрили вогонь по людях у фоє та залі, після чого влаштували підпал.

Частина людей загинула від куль, інші — від диму та пожежі. Евакуація відбувалася хаотично, а масштаби трагедії стрімко зростали.

Нападників затримали. За версією російського слідства, ними були громадяни Таджикистану.

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання, пов'язане з "Ісламською державою" (ISIS-K). Цю версію підтвердили західні розвідки, які ще до нападу попереджали Росію про можливу атаку.

США та інші партнери прямо заявили: йдеться про ісламістський теракт, без ознак причетності України.

"Український слід" як політична версія

Попри заяви про відповідальність ісламістського угруповання та підтвердження цієї версії західними розвідками, Путін заявив, що підозрювані нібито намагалися втекти в бік України. За його словами, для них "готували вікно" на кордоні — теза, яка одразу стала центральною в офіційній риториці Кремля.

Цю версію швидко підхопили державні медіа та пропагандисти. У російському інформаційному просторі почали формувати наратив про "зовнішнє керування" терактом, натякаючи на причетність України без надання жодних прямих доказів. Будь-які альтернативні пояснення — зокрема заяви про ісламістський слід — або ігнорувалися, або подавалися як "дезінформація Заходу".

Водночас поза увагою залишалися і свідчення самих затриманих, і попередження іноземних спецслужб, які ще до атаки сигналізували про загрозу теракту в Росії.

На цьому тлі особливо контрастною виглядала реакція українського суспільства. Попри те, що на момент трагедії Росія вже понад два роки вела повномасштабну війну проти України, в українському інформаційному просторі звучали співчуття жертвам. Українські посадовці та публічні особи висловлювали солідарність із цивільними, наголошуючи: тероризм не має виправдання, незалежно від країни.

Цей гуманітарний вимір різко дисонував із подальшими спробами російської влади використати трагедію для просування політичних звинувачень. Фактично, замість фокусування на розслідуванні та відповідальності виконавців, інформаційний акцент був зміщений у бік пошуку "зручного ворога".

У підсумку версія про "український слід" стала не стільки частиною слідства, скільки елементом ширшої інформаційної кампанії із чіткою політичною метою.

Що змінилося: вироки й нові деталі

Станом на 2026 рік справа про теракт у "Крокус Сіті Холі" формально отримала завершення. Російський суд засудив чотирьох безпосередніх виконавців нападу до довічного ув'язнення. Йдеться про громадян Таджикистану, яких слідство назвало основними учасниками атаки — саме вони, за офіційною версією, відкривали вогонь і здійснили підпал будівлі.

Вирок закріпив базову лінію російського слідства: напад був організований і виконаний конкретною групою осіб, які діяли за попереднім планом. Однак на цьому рівні справа фактично й зупинилася. Питання про замовників, організаторів вищого рівня та можливі канали координації залишилися без публічних відповідей.

Як зазначають міжнародні медіа судовий процес відбувався у закритому режимі, а значна частина матеріалів не була оприлюднена. Це суттєво обмежує можливості незалежної оцінки доказів і ходу розслідування.

Попри гучні заяви російської влади у перші дні після теракту, жодних нових фактів, які б підтверджували так званий "український слід", у суді представлено не було. Усі ключові обвинувачення стосувалися безпосередніх виконавців і їхніх контактів у межах ісламістських мереж.

Водночас у відкритих джерелах з'являлися деталі про жорсткі методи затримання підозрюваних, що викликало питання щодо якості отриманих свідчень і їхньої процесуальної надійності. Частина інформації про розслідування залишилася закритою під грифом "державної таємниці".

"Крокус" як вирок системі

Теракт у "Крокусі" оголив те, що в Росії намагаються не помічати: держава, яка претендує на тотальний контроль, не змогла захистити власних громадян навіть попри попередження про загрозу. Це був не просто теракт — це був провал системи.

Але замість чесної відповіді суспільству, замість аналізу помилок і змін, влада обрала інший шлях. Путін фактично одразу перевів фокус із внутрішніх проблем на зовнішнього ворога — Україну. Версія про "український слід" з'явилася швидше, ніж з'явилися відповіді на базові питання безпеки.

Це не випадковість, а система. У ній людські життя — не пріоритет. Це видно і всередині країни, де навіть масові жертви не змушують владу змінювати підходи, і на війні проти України, де російських військових кидають у наступи з великими втратами, без належної підготовки чи цінності людського ресурсу.

У цій логіці "Крокус" — це не виняток, а симптом. Симптом держави, для якої важливіше підтримувати образ ворога і вести війну, ніж захищати власних людей.

І саме тому ця історія важлива для України. Вона пояснює, з ким ми маємо справу. Не лише з армією, а з системою, у якій безпека людей — другорядна, а агресія назовні стає способом приховати слабкість усередині.

Тому "Крокус" — це не лише російська трагедія. Це ще один доказ того, що війна проти України ведеться державою, яка не цінує життя — ні чужі, ні свої.

Нагадаємо, 4 квітня 2024 року у ГУР Міноборони України повідомили, що за терористичним актом стоїть сам Путін. За словами спікера відомства Андрія Юсова, саме про ці події говорили західні спецслужби, коли кілька тижнів тому попереджали про загрозу. 4 квітня очільник Кремля заперечив причетність терористів до подій в "Крокусі". РФ з 2015 року воювала з терористами ІДІЛ у Сирії. Однак Володимир Путін переконаний, що в ісламістів немає мети нападати на Росію.

За словами директора російської ФСБ Олександра Бортнікова в травні 2024 року, стрільбу в "Крокус Сіті" нібито організував Київ.