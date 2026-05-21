Що заважає РФ створити аналог дрона-перехоплювача: бойовий офіцер назвав причину

Росія намагається створити власні аналоги українських дронів-перехоплювачів, однак поки поступається Україні у гнучкості та швидкості розвитку таких технологій. Заступник командира батареї перехоплювачів БПЛА 23 ОМБр Назар Бочкур пояснив, що наша головна перевага — відкритий ринок виробників дронів і можливість швидко створювати техніку під конкретні бойові задачі.

Як розповів заступник командира батареї перехоплювачів безпілотних літальних апаратів зенітного ракетного дивізіону у 23 ОМБр та лейтенант Назар Бочкур в інтерв’ю Фокусу, росіяни вже проводять перші випробування подібних систем, однак їхній підхід до розвитку безпілотних технологій суттєво поступається українському. Зокрема, ключова різниця полягає саме у принципі роботи ринку дронів. До прикладу, в Україні військові підрозділи можуть напряму співпрацювати з приватними виробниками, тестувати різні моделі та буквально "під себе" замовляти необхідні безпілотники. Якщо певне рішення показує результат на полі бою — його швидко доопрацьовують та запускають у роботу.

Відео дня

Співрозмовник Фокусу зазначив, що українська система зараз є значно більш живою та гнучкою, оскільки на ринку одночасно працює велика кількість команд і виробників, які постійно конкурують між собою, пропонують нові технічні рішення та адаптуються до реалій війни. Саме через це ЗСУ можуть використовувати не один універсальний дрон, а цілий набір різних спеціалізованих систем.

"Я можу дати своїм пілотам право вибору. У нас є різні типи перехоплювачів: одні краще працюють по "Молніях", інші — по висотних розвідувальних дронах, окремі спеціалізуються на знищенні "Шахедів", "Гераней" і "Гербер". Тобто ми маємо широкий спектр засобів. У росіян же, як правило, буде один універсальний дрон, яким вони намагатимуться закривати всі задачі", — пояснив Назар Бочкур.

У Росії, як зазначив військовий, ситуація виглядає інакше. Зокрема, там внутрішній ринок безпілотників значно більш закритий і уніфікований. Через це окупантам доводиться брати вже наявні стандартні моделі дронів та намагатися адаптувати їх під різні бойові задачі, зокрема й для перехоплення інших БПЛА.

Саме така відсутність гнучкості, на думку Бочкура, зараз є однією з головних проблем російської системи. Однак він визнав, що у РФ є й своя сильна сторона — здатність масштабувати ті технології, які вже довели свою ефективність. Він навів приклад FPV-дронів на оптоволокні, які російська армія після успішного застосування почала масово впроваджувати на фронті.

За його словами, росіяни дійсно можуть швидко запускати великі серії певних виробів, якщо бачать результат.

"Сильна сторона росіян у тому, що вони вміють швидко масштабувати вдалі розробки. Прикладом можуть бути FPV-дрони на оптоволокні — свого часу це була їхня ініціатива, яку вони змогли масово впровадити. Згодом ми також адаптувалися та створили аналогічну протидію, але для цього знадобився певний час. Схожа ситуація зараз і з наземними роботизованими комплексами: ініціатива більше на нашому боці завдяки великій кількості розробників та ідей, які постійно тестуються на фронті, однак росіяни також активно намагаються розвивати цей напрямок", — уточнив він.

Також лейтенант звернув увагу, що попри постійні втрати та удари по об’єктах військової промисловості, говорити про те, що росіяни "видихаються", поки не доводиться. За його словами, противник продовжує активно розвивати напрямок безпілотних систем і намагається постійно нарощувати свої можливості.

Окремо Бочкур розповів про діяльність російського підрозділу "Рубікон", який спеціалізується на роботі з БПЛА. За його словами, цей підрозділ вже фактично став великою системою спеціалізованих груп, які працюють одразу на кількох напрямках фронту.

Він зазначив, що "Рубікон" активно насичує окремі ділянки великою кількістю дронів та створює серйозний тиск на українські підрозділи. Основна увага при цьому приділяється не лише ударам по позиціях, а насамперед знищенню логістики. Так, росіяни намагаються виявляти основні маршрути постачання, евакуації та пересування українських сил, після чого починають системно бити саме по цих напрямках. А їхня головна мета — ускладнити забезпечення передових підрозділів, порушити евакуацію та виснажити українські сили.

"У першу чергу вони працюють по логістиці. Заходять у певний район, визначають основні маршрути постачання та евакуації, а потім починають методично бити саме по них. Їхня мета — перерізати логістичні шляхи, ускладнити евакуацію, виснажити наші передові підрозділи та знищити ресурси тилу. Але якщо нам вдається їх зупинити на цьому етапі, то весь подальший план противника зі штурмами та діями малих тактичних груп фактично руйнується. Поки в нас є стабільна логістика та можливість евакуації, будь-які наступальні дії ворога залишаються малоефективними", — пояснив військовий.

Нагадаємо, що у квітні президент України Володимир Зеленський повідомив про укладення 10-річних угод із Саудівською Аравією, ОАЕ та Катаром щодо експорту українських дронів та інших оборонних технологій. Також, за його словами, ще низка країн Близького Сходу та Кавказу виявили інтерес до спільного виробництва та розвитку українських безпілотних систем.

Раніше засновник школи НРК 3-го армійського корпусу Віктор Павлов в інтерв’ю Фокусу зазначав, що Росія вже визначилася з ключовими моделями наземних роботизованих комплексів і переходить до їх масового виробництва. За його словами, завдяки централізованому підходу РФ швидко масштабує обрані рішення, що дозволяє їй поступово скорочувати технологічне відставання попри початкову перевагу України в інноваціях.