Что мешает РФ создать аналог дрона-перехватчика: боевой офицер назвал причину

Россия пытается создать собственные аналоги украинских дронов-перехватчиков, однако пока уступает Украине в гибкости и скорости развития таких технологий. Заместитель командира батареи перехватчиков БПЛА 23 ОМБр Назар Бочкур объяснил, что наше главное преимущество — открытый рынок производителей дронов и возможность быстро создавать технику под конкретные боевые задачи.

Как рассказал заместитель командира батареи перехватчиков беспилотных летательных аппаратов зенитного ракетного дивизиона в 23 ОМБр и лейтенант Назар Бочкур в интервью Фокусу, россияне уже проводят первые испытания подобных систем, однако их подход к развитию беспилотных технологий существенно уступает украинскому. В частности, ключевая разница заключается именно в принципе работы рынка дронов. К примеру, в Украине военные подразделения могут напрямую сотрудничать с частными производителями, тестировать различные модели и буквально "под себя" заказывать необходимые беспилотники. Если определенное решение показывает результат на поле боя — его быстро дорабатывают и запускают в работу.

Собеседник Фокуса отметил, что украинская система сейчас значительно более живая и гибкая, поскольку на рынке одновременно работает большое количество команд и производителей, которые постоянно конкурируют между собой, предлагают новые технические решения и адаптируются к реалиям войны. Именно поэтому ВСУ могут использовать не один универсальный дрон, а целый набор различных специализированных систем.

"Я могу дать своим пилотам право выбора. У нас есть разные типы перехватчиков: одни лучше работают по "Молниям", другие — по высотным разведывательным дронам, отдельные специализируются на уничтожении "Шахедов", "Гераней" и "Гербер". То есть мы имеем широкий спектр средств. У россиян же, как правило, будет один универсальный дрон, которым они будут пытаться закрывать все задачи", — пояснил Назар Бочкур.

В России, как отметил военный, ситуация выглядит иначе. В частности, там внутренний рынок беспилотников значительно более закрыт и унифицирован. Поэтому оккупантам приходится брать уже имеющиеся стандартные модели дронов и пытаться адаптировать их под различные боевые задачи, в том числе и для перехвата других БПЛА.

Именно такое отсутствие гибкости, по мнению Бочкура, сейчас является одной из главных проблем российской системы. Однако он признал, что у РФ есть и своя сильная сторона — способность масштабировать те технологии, которые уже доказали свою эффективность. Он привел пример FPV-дронов на оптоволокне, которые российская армия после успешного применения начала массово внедрять на фронте.

По его словам, россияне действительно могут быстро запускать большие серии определенных изделий, если видят результат.

"Сильная сторона россиян в том, что они умеют быстро масштабировать удачные разработки. Примером могут быть FPV-дроны на оптоволокне — в свое время это была их инициатива, которую они смогли массово внедрить. Впоследствии мы также адаптировались и создали аналогичное противодействие, но для этого понадобилось некоторое время. Похожая ситуация сейчас и с наземными роботизированными комплексами: инициатива больше на нашей стороне благодаря большому количеству разработчиков и идей, которые постоянно тестируются на фронте, однако россияне также активно пытаются развивать это направление", — уточнил он.

Также лейтенант обратил внимание, что несмотря на постоянные потери и удары по объектам военной промышленности, говорить о том, что россияне "выдыхаются", пока не приходится. По его словам, противник продолжает активно развивать направление беспилотных систем и пытается постоянно наращивать свои возможности.

Отдельно Бочкур рассказал о деятельности российского подразделения "Рубикон", которое специализируется на работе с БПЛА. По его словам, это подразделение уже фактически стало большой системой специализированных групп, которые работают сразу на нескольких направлениях фронта.

Он отметил, что "Рубикон" активно насыщает отдельные участки большим количеством дронов и создает серьезное давление на украинские подразделения. Основное внимание при этом уделяется не только ударам по позициям, а прежде всего уничтожению логистики. Так, россияне пытаются выявлять основные маршруты снабжения, эвакуации и передвижения украинских сил, после чего начинают системно бить именно по этим направлениям. А их главная цель — усложнить обеспечение передовых подразделений, нарушить эвакуацию и истощить украинские силы.

"В первую очередь они работают по логистике. Заходят в определенный район, определяют основные маршруты снабжения и эвакуации, а затем начинают методично бить именно по ним. Их цель — перерезать логистические пути, усложнить эвакуацию, истощить наши передовые подразделения и уничтожить ресурсы тыла. Но если нам удается их остановить на этом этапе, то весь дальнейший план противника со штурмами и действиями малых тактических групп фактически разрушается. Пока у нас есть стабильная логистика и возможность эвакуации, любые наступательные действия врага остаются малоэффективными", — пояснил военный.

Напомним, что в апреле президент Украины Владимир Зеленский сообщил о заключении 10-летних соглашений с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром по экспорту украинских дронов и других оборонных технологий. Также, по его словам, еще ряд стран Ближнего Востока и Кавказа проявили интерес к совместному производству и развитию украинских беспилотных систем.

Ранее основатель школы НРК 3-го армейского корпуса Виктор Павлов в интервью Фокусу отмечал, что Россия уже определилась с ключевыми моделями наземных роботизированных комплексов и переходит к их массовому производству. По его словам, благодаря централизованному подходу РФ быстро масштабирует выбранные решения, что позволяет ей постепенно сокращать технологическое отставание, несмотря на изначальное преимущество Украины в инновациях.