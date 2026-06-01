Від "посаджу" до "давай дружити": навіщо Зеленський простягнув руку Порошенку і що вони задумали

Сім років вони були символами політичної війни всередині країни. Але тепер, на тлі розмов про можливі переговори з Росією і зростаючого тиску з боку союзників, Володимир Зеленський і Петро Порошенко вперше за довгий час сіли за один стіл без камер і взаємних звинувачень. Чому Банковій знадобився діалог з головним опонентом і чи означає це початок політичного перемир'я — розбирався Фокус.

Уперше за роки свого президентства Володимир Зеленський провів окремі закриті зустрічі з керівниками всіх парламентських фракцій і депутатських груп 26 травня. Запрошення на розмову з президентом отримали вісім народних депутатів, серед яких Юлія Тимошенко та Петро Порошенко.

Як пізніше написав на своїй сторінці у Facebook Петро Порошенко, нарешті вперше за багато років відбулася його зустріч із президентом Зеленським віч-на-віч.

"В умовах, коли Україна веде війну за виживання, діалог із парламентом і відновлення його суб'єктності важливі. Занадто багато викликів можна подолати тільки спільно. Домовилися, що такі зустрічі відбуватимуться регулярно, а діалог стане постійним", — наголосив експрезидент.

Відео дня

Пізніше, на полях Чорноморського безпекового форуму, Петро Порошенко повідомив журналістам, що на зустрічі насамперед ішлося про шляхи закінчення війни. До того ж, як зазначив п'ятий президент, він був дуже здивований хвилею зацікавленості, зацікавленості та надії, яку викликала його зустріч із Зеленським. На його думку, це позитивна ознака. І хоча вони домовилися не розкривати деталі зустрічі, він усе ж таки повідомив таке: "Я заходив із певною недовірою і скепсисом щодо щирості бажання Зеленського закінчити війну. І коли я вийшов із цієї зустрічі, скепсису в мене було набагато менше".

А все тому, як сказав Порошенко, значну частину часу вони присвятили тому, як закінчити війну і як принести мир.

"Для мене це було дуже позитивно", — наголосив Порошенко.

Чи означає це, що між п'ятим і шостим президентами України налагоджуються стосунки і тепер Порошенко та його парламентська фракція не перебуватимуть у жорсткій опозиції до уряду, Фокус запитав у політологів.

Позиція Порошенка в питаннях війни та миру важлива для Зеленського

Політолог Андрій Золотарьов звернув увагу на фразу Порошенка про те, що він заходив на зустріч зі скепсисом щодо перспектив того, що Зеленський хоче миру, а ось під час зустрічі його думка змінилася. І, очевидно, зустріч на чотирьох — Зеленський, Умеров, Буданов, Шмигаль — показує, що все-таки щось за лаштунками відбувається. Можливо, Сполучені Штати, з огляду на те, що у Трампа досить складна ситуація з Іраном, хочуть продемонструвати якусь перемогу, якийсь результат і зацікавлені в припиненні війни в Україні.

"І мені здається, що все-таки Сполучені Штати, незважаючи на заяву Рубіо про те, що "ми відійдемо вбік і поспостерігаємо", найближчим часом щодо України мають намір докладати якихось зусиль. Чекаємо Кушнера і Віткоффа. Я думаю, що Вашингтон увімкне всі важелі тиску, щоб схилити Україну до того варіанту миру, який бачать у Білому домі. А Петро Олексійович потрібен, щоб у разі домовленостей не кричав "зрада", — підкреслює політолог у коментарі Фокусу.

У Порошенка збереглася потужна медійна інфраструктура — не тільки "Прямий" і "5-й канал", а й мережа блогерів, експертів, журналістів, які працюють в інтересах "Євросолідарності". А значна частина його електорату вважає, що Зеленський не готувався до війни і впустив її в країну. Це серйозно впливає на умонастрої.

"Тому я думаю, що Зеленський доклав зусиль, щоб Порошенко в питанні війни і миру виступив на його боці, а не опонентом. Швидше за все, політично це необхідно", — продовжує Золотарьов.

До того ж, на думку політолога, латентна підготовка до виборів очевидна. Інформаційна активність Зеленського свідчить, що він готовий іти на другий термін всупереч обіцянці. У Порошенка шансів на перемогу немає, але для заходу "Євросолідарності" в Раду йому потрібно брати участь. Рішення РНБО щодо нього юридично слабке і суперечить Конституції — можливі сюрпризи. Якщо хтось претендує на статус системної політичної сили, у виборах треба брати участь.

Перемир'я Зеленського і Порошенка

Зустріч колишнього і чинного президентів — позитивний сигнал для країни, яка вже кілька років живе в умовах війни. У такі періоди особливо важливо демонструвати здатність до єдності та готовність відсувати старі політичні конфлікти на другий план. Подібний досвід уже проходили багато держав, зокрема Ізраїль і Польща.

На думку політолога Олега Палія, у Петра Порошенка зберігається державний підхід до політики, а його критика влади продиктована не популізмом, а розумінням державних інтересів.

"Є критика заради рейтингів, а є критика, яка допомагає виправляти помилки. Якщо вказувати на реальні проблеми, з'являється шанс їх вирішити. Саме тому в будь-якій демократичній країні існують і влада, і опозиція. Вони мають конкурувати між собою, але в умовах війни конкуренція не може бути головним пріоритетом. Набагато важливіше підтримувати рішення, які йдуть на користь державі. І в цьому сенсі українська опозиція виглядає досить відповідально: вона не вимагає бездумно роздавати гроші, а піднімає питання, пов'язані з управлінням країною і вирішенням державних завдань", — зазначив Палій у коментарі Фокусу.

Порошенко після зустрічі був дуже задоволений, він навіть поставився до цього з якимось пієтетом. Але не будемо поспішати з висновками — все стане зрозуміло потім, коли з'являться реальні факти, вважає політолог Олег Саакян.

"Петро Олексійович — експрезидент, якого Зеленський обіцяв посадити. Зрозуміло, що для його команди вкрай важливо було продемонструвати винятковість зустрічі з Порошенком. Мало хто звертав увагу на зустрічі з іншими — фактично це стало ключовою подією: зустрівся з Порошенком, а не з іншими. Тому команда Порошенка відпрацювала на 101%", — таку думку висловив Фокусу політолог.

І це, за його словами, продиктовано тим, що Зеленському потрібно змінити підходи до роботи з парламентом, повернути йому функціональність. Зустріч із Порошенком — це або елемент такої трансформації, і тоді Зеленський вчинив розумно, або це початок серйозного процесу, і тоді оптимізм Порошенка має під собою реальні підстави.

"Це не налагодження відносин. Це політична доцільність. Владі потрібно знизити ризики того, що орієнтовані на Банкову правоохоронні органи можуть "наздогнати" Порошенка. Особисті стосунки тут ні до чого", — підкреслює політолог.

Чи буде Порошенко тепер менш жорсткою опозицією? Швидше навпаки. Якщо буде створено механізми взаємодії між владою та опозицією, його політична ситуація залишатиметься стабільною.

"Порошенко діятиме ще елегантніше: однією рукою критикувати, іншою — вибудовувати відносини. Він досвідчений політик, вміє працювати в таких умовах. Це не внутрішньотусовочні розбірки, де сьогодні дружимо, завтра сваримося. Вони — раціональні опоненти. Їхня внутрішня боротьба нікуди не дівається. Їхнє сприйняття одне одного як політичних суб'єктів — теж. Миритися вони не будуть", — вважає Олег Саакян.

А тим часом Зеленський дав інтерв'ю Face the Nation, в якому прямо заявив, що до зими 2026 року є можливість почати мирні переговори з Росією. Але водночас багато чого в цьому переговорному процесі залежить від санкційного тиску США і Європи. І потрібно вирішити проблеми, пов'язані з обороною.

Також Фокус писав, що Володимир Зеленський надіслав Дональду Трампу термінового листа, в якому попередив про критичну ситуацію з протиракетною обороною України.