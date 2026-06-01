От "посажу" до "давай дружить": зачем Зеленский протянул руку Порошенко и что они задумали

Семь лет они были символами политической войны внутри страны. Но теперь, на фоне разговоров о возможных переговорах с Россией и растущего давления со стороны союзников, Владимир Зеленский и Пётр Порошенко впервые за долгое время сели за один стол без камер и взаимных обвинений. Почему Банковой понадобился диалог с главным оппонентом и означает ли это начало политического перемирия — разбирался Фокус.

Впервые за годы своего президентства Владимир Зеленский провёл отдельные закрытые встречи с руководителями всех парламентских фракций и депутатских групп 26 мая. Приглашение на разговор с президентом получили восемь народных депутатов, среди которых Юлия Тимошенко и Пётр Порошенко.

Как позже написал на своей странице в Facebook Пётр Порошенко, наконец-то впервые за много лет состоялась его встреча с президентом Зеленским с глазу на глаз.

"В условиях, когда Украина ведёт войну за выживание, диалог с парламентом и восстановление его субъектности важны. Слишком много вызовов можно преодолеть только совместно. Договорились, что такие встречи будут проходить регулярно, а диалог станет постоянным", — подчеркнул экс-президент.

Позже, на полях Черноморского форума безопасности, Пётр Порошенко сообщил журналистам, что на встрече прежде всего речь шла о путях окончания войны. К тому же, как отметил пятый президент, он был очень удивлён волной интереса, заинтересованности и надежды, которую вызвала его встреча с Зеленским. По его мнению, это положительный признак. И хотя они договорились не раскрывать детали встречи, он всё же сообщил следующее: "Я заходил с определённым недоверием и скепсисом по поводу искренности желания Зеленского закончить войну. И когда я вышел из этой встречи, скепсиса у меня было гораздо меньше".

А всё потому, как сказал Порошенко, значительную часть времени они посвятили тому, как закончить войну и как принести мир.

"Для меня это было очень положительно", — подчеркнул Порошенко.

Значит ли это, что между пятым и шестым президентами Украины налаживаются отношения и теперь Порошенко и его парламентская фракция не будут находиться в жёсткой оппозиции к правительству, Фокус спросил у политологов.

Позиция Порошенко в вопросах войны и мира важна для Зеленского

Политолог Андрей Золотарёв обратил внимание на фразу Порошенко о том, что он заходил на встречу со скепсисом в отношении перспектив того, что Зеленский хочет мира, а вот в ходе встречи его мнение изменилось. И, очевидно, встреча на четверых — Зеленский, Умеров, Буданов, Шмыгаль — показывает, что всё-таки что-то за кулисами происходит. Возможно, Соединённые Штаты, учитывая, что у Трампа довольно сложная ситуация с Ираном, хотят продемонстрировать какую-то победу, какой-то результат и заинтересованы в прекращении войны в Украине.

"И мне кажется, что всё-таки Соединённые Штаты, несмотря на заявление Рубио о том, что "мы отойдём в сторону и понаблюдаем", в ближайшее время в отношении Украины собираются предпринимать некие усилия. Ждём Кушнера и Уиткоффа. Я думаю, что Вашингтон включит все рычаги давления, чтобы склонить Украину к тому варианту мира, который видят в Белом доме. А Пётр Алексеевич нужен, чтобы в случае договорённостей не кричал "зрада", — подчёркивает политолог в комментарии Фокусу.

У Порошенко сохранилась мощная медийная инфраструктура — не только "Прямой" и "5-й канал", но и сеть блогеров, экспертов, журналистов, работающих в интересах "Евросолидарности". А значительная часть его электората считает, что Зеленский не готовился к войне и впустил её в страну. Это серьёзно влияет на умонастроения.

"Поэтому я думаю, что Зеленский приложил усилия, чтобы Порошенко в вопросе войны и мира выступил на его стороне, а не оппонентом. Скорее всего, политически это необходимо", — продолжает Золотарёв.

К тому же, по мнению политолога, латентная подготовка к выборам очевидна. Информационная активность Зеленского говорит, что он готов идти на второй срок вопреки обещанию. У Порошенко шансов на победу нет, но для захода "Евросолидарности" в Раду ему нужно участвовать. Решение СНБО в его отношении юридически слабое и противоречит Конституции — возможны сюрпризы. Если кто-то претендует на статус системной политической силы, в выборах надо участвовать.

Перемирие Зеленского и Порошенко

Встреча бывшего и действующего президентов — позитивный сигнал для страны, которая уже несколько лет живет в условиях войны. В такие периоды особенно важно демонстрировать способность к единству и готовность отодвигать старые политические конфликты на второй план. Подобный опыт уже проходили многие государства, в том числе Израиль и Польша.

По мнению политолога Олега Палия, у Петра Порошенко сохраняется государственный подход к политике, а его критика власти продиктована не популизмом, а пониманием государственных интересов.

"Есть критика ради рейтингов, а есть критика, которая помогает исправлять ошибки. Если указывать на реальные проблемы, появляется шанс их решить. Именно поэтому в любой демократической стране существуют и власть, и оппозиция. Они должны конкурировать между собой, но в условиях войны конкуренция не может быть главным приоритетом. Гораздо важнее поддерживать решения, которые идут на пользу государству. И в этом смысле украинская оппозиция выглядит достаточно ответственно: она не требует бездумно раздавать деньги, а поднимает вопросы, связанные с управлением страной и решением государственных задач", — отметил Палий в комментарии Фокусу.

Порошенко после встречи был очень доволен, он даже отнёсся к этому с каким-то пиететом. Но не будем торопиться с выводами — всё станет понятно потом, когда появятся реальные факты, считает политолог Олег Саакян.

"Пётр Алексеевич — экс-президент, которого Зеленский обещал посадить. Понятно, что для его команды крайне важно было продемонстрировать исключительность встречи с Порошенко. Мало кто обращал внимание на встречи с другими — фактически это стало ключевым событием: встретился с Порошенко, а не с другими. Поэтому команда Порошенко отработала на 101%", — такое мнение высказал Фокусу политолог.

И это, по его словам, продиктовано тем, что Зеленскому нужно изменить подходы к работе с парламентом, вернуть ему функциональность. Встреча с Порошенко — это либо элемент такой трансформации, и тогда Зеленский поступил разумно, либо это начало серьёзного процесса, и тогда оптимизм Порошенко имеет под собой реальные основания.

"Это не налаживание отношений. Это политическая целесообразность. Власти нужно снизить риски того, что ориентированные на Банковую правоохранительные органы могут "догнать" Порошенко. Личные отношения тут ни при чём", — подчёркивает политолог.

Будет ли Порошенко теперь менее жёсткой оппозицией? Скорее наоборот. Если будут созданы механизмы взаимодействия между властью и оппозицией, его политическая ситуация будет оставаться стабильной.

"Порошенко будет действовать ещё элегантнее: одной рукой критиковать, другой — выстраивать отношения. Он опытный политик, умеет работать в таких условиях. Это не внутритусовочные разборки, где сегодня дружим, завтра ссоримся. Они — рациональные оппоненты. Их внутренняя борьба никуда не девается. Их восприятие друг друга как политических субъектов — тоже. Мириться они не будут", — считает Олег Саакян.

А тем временем Зеленский дал интервью Face the Nation, в котором прямо заявил, что до зимы 2026 года есть возможность начать мирные переговоры с Россией. Но в то же время, многое в этом переговорном процессе зависит от санкционного давления США и Европы. И нужно решить проблемы, связанные с обороной.

