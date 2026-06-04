"Ми тебе туди не посилали": капеланка розповіла про найобразливіше, що цивільні кажуть військовим

Капеланка 159-ї окремої механізованої бригади Надія Клинських із позивним "Надія" розповіла про найболючіші висловлювання, які цивільні допускають у розмовах із військовими. За її словами, подібні фрази не лише знецінюють службу захисників, а й формують хибне уявлення про їхній досвід.

В інтерв’ю Фокусу вона розповіла, що серед найбільш образливих висловів для військових — твердження на кшталт "ми тебе туди не посилали", а також закиди щодо мотивації служби, зокрема про нібито заробіток грошей на війні.

"Ми тебе туди не посилали", розмови про зарплати, закиди "ви пішли за грошима", запитання "ти вбивав? скількох ти вбивав?" — навіть самі ці слова не повинні звучати на адресу військових. Це бред — так говорити про людей, які захищають країну і завдяки яким інші можуть спокійно спати в теплій постелі, ходити в ресторан і жити звичайним життям", — пояснила вона.

За її словами, особливо травматичними є запитання про кількість знищених противників або використання оціночних моральних суджень щодо участі у бойових діях. Вона наголошує, що подібні розмови є неприйнятними, адже ігнорують реальний контекст війни та роль військових у захисті цивільного життя.

Відео дня

Також Клинських звернула увагу на поширені стереотипи щодо психічного стану військових. Зокрема, вона зазначила, що суспільство часто боїться людей із бойовим досвідом через нерозуміння поняття посттравматичного стресового розладу (ПТСР). На її переконання, такі страхи виникають через брак знань, а не через реальні загрози з боку ветеранів чи чинних військових.

"Один мій побратим стояв у черзі в лікарні — вже після звільнення зі служби. І там люди почали говорити: "не чіпайте його, бо зараз буде якось не так реагувати". Він каже, що навіть сам у той момент відчув себе "ніби не таким". Але це неправильно і це не відповідає дійсності. Так, військові змінюються під час служби в ЗСУ та силах оборони, але до цього потрібно ставитися з повагою, без упереджень і стигматизації", — зауважила співрозмовниця Фокуса.

В цілому, військові змінюються під час служби, однак це не є підставою для знецінення їхньої гідності або стигматизації. І саме суспільство має адаптуватися до людей, які пройшли війну, а не навпаки.

Серед іншого вона наголосила на питаннях вдячності та відповідальності громадянського суспільства. Так, ті, хто не долучився до служби, мають принаймні проявляти повагу до тих, хто забезпечує безпеку країни, і не допускати принизливих висловлювань щодо їхнього вибору або досвіду.

На її думку, важливо змінювати культуру ставлення до військових у суспільстві, адже саме від цього залежить рівень взаєморозуміння між фронтом і тилом.

"Але чому тоді ви не йдете служити? Або будьте вдячні, або самі сходіть хоча б на місяць, щоб змінився світогляд. Бояться — то хоча б дякуйте. Є два варіанти: або в ЗСУ, або для ЗСУ. І такого підходу "ніби для ЗСУ", як було на початку, вже фактично не залишилось", — додала вона.

Як долучитися до 159 ОМБр

159 окрема механізована бригада запрошує долучитися до лав Збройних Сил України. Кожному кандидату підбирається посада з урахуванням його навичок та побажань. Можливість проходжння служби як на тилових, так і на бойових посадах, зокрема у новітніх підрозділах наземних роботизованих та безпілотних авіаційних комплексах. Наша ціль — забезпечення гарантій на шляху до обраної Вами посади.

Приєднуйся за контрактом 18–24!

Рекрутинг : +38 099 306 82 56

: +38 099 306 82 56 https://www.159ombr.army/

Instagram : https://www.instagram.com/159ombr/

: Facebook: https://www.facebook.com/159ombr/

Раніше Фокус писав, що система психіатричної допомоги в Україні перебуває в кризі: великі державні заклади скорочуються, а нові центри тримаються переважно на волонтерах і донорах. Через війну зростає кількість людей із ПТСР, депресією та тривожними розладами, однак система не готова до такого навантаження зараз і після завершення бойових дій.

Крім того, психологиня Ольга Духнич розповідала, що після завершення війни Україна вже не повернеться до життя, яке було до 2022 року. За її словами, суспільству доведеться прийняти зміни, переосмислити себе та навчитися жити в нових умовах замість відновлення старого світу.